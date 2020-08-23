Ним
4:0
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Брест
1:0
8' ГолДенкей Ауэке
2:0
31' ГолМелинг Биргер
35' Желтая карточкаФоссурье Жюльен
37' Желтая карточкаДо Лука
42' Желтая карточкаБенрау Яссин
50' Желтая карточкаДюверн Жан-Кевин
65' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
3:0
69' ГолФилиппото Ромен
76' Undefined phrase: football_event_Шардонне Брендан
77' Красная карточкаШардонне Брендан
4:0
84' ГолКоне Мусса II
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
27
Денкей
Ауэке
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Н'Гома ФерриНападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
Ход матча
8'
1:0
31'
2:0
35'
37'
42'
50'
56'
69'
3:0
76'
77'
84'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппото Ромен
|1
|1
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|1
|3.
|Денкей Ауэке
|1
|1
|4.
|Коне Мусса II
|1
|1
|5.
|Ферхат Зинедин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|1
|0
|2.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|2.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +6 =1 -13Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест
Последние игры между собой
Ним: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Ланс
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ницца
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Ним 4:0 Брест
Исход игры
Ним
54.2% (77)
Ничья
35.9% (51)
Брест
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
17.73% (25)
Меньше
82.27% (116)
Обе команды забьют
Да
48.23% (68)
Нет
51.77% (73)
Популярный счёт
1:0 Ним
37.3% (53)
1:1 Ничья
30.3% (43)
2:1 Ним
11.3% (16)
0:0 Ничья
5.6% (8)
1:2 Брест
4.9% (7)
2:0 Ним
3.5% (5)
0:1 Брест
2.8% (4)
0:2 Брест
2.1% (3)
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