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  2. Матчи
  3. Франция
Ним
4:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
8' Гол
Денкей Ауэке
2:0
31' Гол
Мелинг Биргер
35' Желтая карточка
Фоссурье Жюльен
37' Желтая карточка
До Лука
42' Желтая карточка
Бенрау Яссин
50' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
65' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
3:0
69' Гол
Филиппото Ромен
76' Undefined phrase: football_event_
Шардонне Брендан
77' Красная карточка
Шардонне Брендан
4:0
84' Гол
Коне Мусса II
90'+3
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
3
Мелинг
Биргер
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Ауэке
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
22
Фоссурье
Жюльен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
21
Февр
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
14
Кардона
Ирвин
Ним
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

Ход матча

8'
Денкей Ауэке
(Мелинг Биргер)
1:0
31'
Мелинг Биргер
(Филиппото Ромен)
2:0
35'
 
Фоссурье Жюльен
37'
До Лука
 
42'
Бенрау Яссин
 
46'
 
Шарбонье Гаэтан
Онора Франк
50'
 
Дюверн Жан-Кевин
56'
Фомба Ламин
До Лука
 
56'
Коне Мусса II
Бенрау Яссин
 
65'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
67'
 
Батоккьо Кристиан
Кардона Ирвин
67'
 
Тавареш Эриберту
Белькебла Арис
69'
Филиппото Ромен
(Денкей Ауэке)
3:0
76'
 
Шардонне Брендан
77'
 
Шардонне Брендан
79'
 
Мбок Хианга
Ле Дуарон Жереми
79'
Мигель Флориан
Мелинг Биргер
 
82'
Сарр Сиди
Кубас Андрес
 
84'
Коне Мусса II
(Ферхат Зинедин)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппото Ромен 1 1
2. Мелинг Биргер 1 1
3. Денкей Ауэке 1 1
4. Коне Мусса II 1 1
5. Ферхат Зинедин 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 1 0
2. Бенрау Яссин 1 0
Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 0 1
2. Фоссурье Жюльен 1 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
4. Дюверн Жан-Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Брест 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург
Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест
Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест

Последние игры между собой

Ним: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Ним 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ним Лига 2 Ним 4:0 Брест Лига 2 Брест 2:3 Ним Лига 2
Ним 1:2 Брест Лига 2 Ним 2:0 Брест Лига 2 Брест 2:0 Ним Лига 2 Брест 3:1 Ним Лига 2 Ним 0:0 Брест Лига 2 Ним 1:1 Брест Лига 2 Брест 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Ним Лига 2 Брест 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Брест Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ланс 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ницца 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Ним играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ним: 50%, Брест: 50%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Jeremy Le Douaron наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 48'
    Белькебла Арис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    До Лука наказан за толчок Фоссурье Жюльен
  • 47'
    Онора Франк из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 46'
    Рейне Батист отбил мяч на угловой после удара Онора Франк из штрафной площади.
  • 46'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает пас партнеру.
  • 46'
    Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Брест: 46%.
  • 45'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Филиппото Ромен из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    До Лука из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    42'
    Бенрау Яссин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    42'
    Бенрау Яссин из команды Ним играет слишком грубо. Диало Ибраима оказался на газоне.
  • 41'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок До Лука
  • 40'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Брест: 47%.
  • 39'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Jeremy Le Douaron из команды Брест поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Какой промах! Jeremy Le Douaron имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 37'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    37'
    Рефери не любит споров - именно за это До Лука сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Кубас Андрес из команды Ним поставил подножку. Пострадал Пьер-Габриэль Ронаэль
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Jeremy Le Douaron
  • 36'
    Бенрау Яссин из команды Ним пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    35'
    Фоссурье Жюльен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Фоссурье Жюльен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 53%, Брест: 47%.
  • 35'
    Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Брест пытается что-то создать.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 34'
    Кардона Ирвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 34'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    33'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • Фол, нарушение
    33'
    Кубас Андрес наказан за толчок Белькебла Арис
  • 31'
    Отличный командный гол!
  • 31'
    Филиппото Ромен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Мелинг Биргер изменил счет на табло!
  • 31'
    Филиппото Ромен из команды Ним увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 31'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 55%, Брест: 45%.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Брест контролирует мяч.
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Диало Ибраима из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Брест начинает контратаку
  • 26'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 26'
    Бенрау Яссин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    25'
    Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Бенрау Яссин
  • 25'
    Ним пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Брест: 46%.
  • 24'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Кардона Ирвин наказан за толчок Рипар Рено
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Jeremy Le Douaron из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
  • 22'
    Мартинеc Пабло из команды Ним хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 22'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 21'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 54%, Брест: 46%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Филиппото Ромен задерживает мяч рукой
  • 19'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 19'
    Ферхат Зинедин из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    18'
    Дюверн Жан-Кевин наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 18'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 17'
    Денкей Ауэке оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 17'
    Дюверн Жан-Кевин ошибается в защите.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 16'
    Ним контролирует мяч.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 51%, Брест: 49%.
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 13'
    Рипар Рено из команды Ним делает неудачный навес.
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 10'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 59%, Брест: 41%.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Мелинг Биргер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Денкей Ауэке изменил счет на табло!
  • 8'
    Мелинг Биргер из команды Ним делает пас партнеру.
  • 8'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Ним пытается что-то создать.
  • 7'
    ШТАНГА! Пробил головой Ландре Лоик прямо в каркас ворот!
  • 7'
    Филиппото Ромен из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    7'
    Бенрау Яссин из команды Ним разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Бенрау Яссин мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Белькебла Арис ошибается в защите.
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Опасность предотвращена - Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест вступил в отбор удачно
  • 6'
    Ним имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    5'
    Кардона Ирвин из команды Брест в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 47%, Брест: 53%.
  • 5'
    Jeremy Le Douaron нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Ландре Лоик наказан за толчок Ларсонне Готье
  • Угловой
    3'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Безумный фол. Февр Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Мартинеc Пабло
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ним 54.2% (77)
X 35.9% (51)
Брест 9.9% (14)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ним 4:0 Брест

Исход игры
Ним
54.2% (77)
Ничья
35.9% (51)
Брест
9.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
17.73% (25)
Меньше
82.27% (116)
Обе команды забьют
Да
48.23% (68)
Нет
51.77% (73)
Популярный счёт
1:0 Ним
37.3% (53)
1:1 Ничья
30.3% (43)
2:1 Ним
11.3% (16)
0:0 Ничья
5.6% (8)
1:2 Брест
4.9% (7)
2:0 Ним
3.5% (5)
0:1 Брест
2.8% (4)
0:2 Брест
2.1% (3)
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