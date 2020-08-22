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  3. Франция
Дижон
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Анже
0' 8'
16
Гомис
Альфред
19
Ahmad
Nounchil
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
3
Нгонда
Глоди
14
Мари
Жордан
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
27
Шедлер
Орельен
21
Шуиар
Мунир
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
11
Канга
Вилфрид
Дижон
4-3-3
Анже
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон
Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже
Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Анже: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Анже 2:0 Дижон Лига 1 Анже 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Анже Лига 1 Дижон 2:1 Анже Лига 1
Анже 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дижон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Анже 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Шедлер Орельен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Офсайд
    6'
    Шедлер Орельен из команды Дижон в офсайде
  • 6'
    Нгонда Глоди нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
  • 6'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 33%, Анже: 67%.
  • Травма, повреждение
    4'
    Томас Ромен возвращается на поле.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 4'
    Шанс! Эбимбе Эрик из команды Дижон пробил головой, но мимо
  • 4'
    Ндонг Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 3'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Томас Ромен из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Шуиар Мунир заработал фол
  • 1'
    Лаж Матиас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Плохо сыграл Манга Экеле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 1'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Дижон 42.1% (61)
X 43.4% (63)
Анже 14.5% (21)
Все прогнозы
2.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Анже
3.30
3.05
2.55
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Дижон 0:0 Анже

Исход игры
Дижон
42.1% (61)
Ничья
43.4% (63)
Анже
14.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.92% (33)
Меньше
77.08% (111)
Обе команды забьют
Да
58.33% (84)
Нет
41.67% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
1:0 Дижон
26.2% (38)
2:1 Дижон
13.1% (19)
1:2 Анже
6.9% (10)
0:1 Анже
6.2% (9)
0:0 Ничья
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Дижон
2.1% (3)
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3.30 3.05 2.45
3.00 3.05 2.55
3.00 3.05 2.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.76
Букмекер Да Нет
6.10 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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