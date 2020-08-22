Дижон
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Анже
0:1
22' ГолТраоре Исмаэль
25
Манга
Экеле
14
Мари
Жордан
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Шуиар МунирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Арли АмирПолузащитник
-
23 Филипп РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Анже
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: + = -Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон
Анже Последние 20 матчей: + = -Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Анже: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Анже 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Анже
Исход игры
Дижон
42.1% (61)
Ничья
43.4% (63)
Анже
14.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.92% (33)
Меньше
77.08% (111)
Обе команды забьют
Да
58.33% (84)
Нет
41.67% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
1:0 Дижон
26.2% (38)
2:1 Дижон
13.1% (19)
1:2 Анже
6.9% (10)
0:1 Анже
6.2% (9)
0:0 Ничья
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Дижон
2.1% (3)
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