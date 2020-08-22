Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Анже играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Дижон

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Нгонда Глоди получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Нгонда Глоди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Дижон

38' Удар от ворот произведет Анже

38' Матч возобновлен

38' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мари Жордан нанес удар в каркас ворот!

36' Удар от ворот произведет Дижон

35' Нгонда Глоди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Анже

33' Эбимбе Эрик не смог попасть в створ ударом издали

33' Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ахмад Нуншиль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

32' Нгонда Глоди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Судья свистит. Ахмад Нуншиль атаковал сзади соперника. Это Лаж Матиас заработал своей команде штрафной

30' Ахмад Нуншиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

29' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Траоре Исмаэль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тиуб Сада нанес удар в каркас ворот!

21' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

16' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

11' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Дижон

6' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Анже

4' Ндонг Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Плохо сыграл Манга Экеле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля