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Дижон
0:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
0:1
22' Гол
Траоре Исмаэль
90'+4
16
Гомис
Альфред
19
Ahmad
Nounchil
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
3
Нгонда
Глоди
14
Мари
Жордан
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
27
Шедлер
Орельен
21
Шуиар
Мунир
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
22
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
11
Канга
Вилфрид
Дижон
4-3-3
Анже
4-1-4-1

Ход матча

22'
0:1
Траоре Исмаэль
45'
Амальфитано Ромен
Нгонда Глоди
 
67'
 
Эбосс Энсо
Думбия Сулейман
68'
 
Нинга Родрике
Канга Вилфрид
68'
Саммаритано Фредерик
Мари Жордан
 
76'
 
Капелле Пьеррик
Мангани Томас
77'
 
Эль-Мелали Фарид
Лаж Матиас
77'
Филипп Райан
Шедлер Орельен
 
77'
Добре Михай
Шуиар Мунир
 
90'
 
Кулибали Лассана
Фюльжини Анжело

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 0 0 0 0 0 0
 Анже 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон
Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже
Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Анже: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Анже 2:0 Дижон Лига 1 Анже 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Анже Лига 1 Дижон 2:1 Анже Лига 1
Анже 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Дижон 42.1% (61)
X 43.4% (63)
Анже 14.5% (21)
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2.75 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Дижон 0:1 Анже

Исход игры
Дижон
42.1% (61)
Ничья
43.4% (63)
Анже
14.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
22.92% (33)
Меньше
77.08% (111)
Обе команды забьют
Да
58.33% (84)
Нет
41.67% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (51)
1:0 Дижон
26.2% (38)
2:1 Дижон
13.1% (19)
1:2 Анже
6.9% (10)
0:1 Анже
6.2% (9)
0:0 Ничья
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Дижон
2.1% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
27.00 5.70 1.18
3.30 3.00 2.40
87.00 7.30 1.11

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
5.80 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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