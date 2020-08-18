Марсель
Позже
Стадион: Велодром
Сент-Этьен
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: + = -Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бордо
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ланс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ницца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Страсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ним
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Реймс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монако
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ренн
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лилль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дижон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Анже
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Марсель - Сент-Этьен
Исход игры
Марсель
90.3% (131)
Ничья
7.6% (11)
Сент-Этьен
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
56.64% (81)
Нет
43.36% (62)
Популярный счёт
2:1 Марсель
44.1% (64)
1:0 Марсель
20.7% (30)
2:0 Марсель
19.3% (28)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Марсель
4.1% (6)
1:2 Сент-Этьен
2.1% (3)
3:0 Марсель
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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