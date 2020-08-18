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Марсель
 
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Стадион:
Сент-Этьен

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Бордо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Нант 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дижон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы 145
Марсель 90.3% (131)
X 7.6% (11)
Сент-Этьен 2.1% (3)
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Прогнозы на матч Марсель - Сент-Этьен

Исход игры
Марсель
90.3% (131)
Ничья
7.6% (11)
Сент-Этьен
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
56.64% (81)
Нет
43.36% (62)
Популярный счёт
2:1 Марсель
44.1% (64)
1:0 Марсель
20.7% (30)
2:0 Марсель
19.3% (28)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Марсель
4.1% (6)
1:2 Сент-Этьен
2.1% (3)
3:0 Марсель
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.75 3.55 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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