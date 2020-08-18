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Марсель
 
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Сент-Этьен

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ланс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ним Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дижон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анже Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реймс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монако Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ренн Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бордо Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Нант Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2020, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Марсель 91.9% (68)
    X 5.4% (4)
    Сент-Этьен 2.7% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Марсель - Сент-Этьен

    Исход игры
    Марсель
    91.9% (68)
    Ничья
    5.4% (4)
    Сент-Этьен
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.53% (42)
    Меньше
    42.47% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    58.9% (43)
    Нет
    41.1% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    47.3% (35)
    2:0 Марсель
    20.3% (15)
    1:0 Марсель
    17.6% (13)
    3:1 Марсель
    4.1% (3)
    1:2 Сент-Этьен
    2.7% (2)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    1.75 3.55 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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