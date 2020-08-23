Ницца
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Альянц Ривьера
Ланс
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
16
Лека
Жан-Луи
33
Ismael
Boura
28
Дукур
Чейк
18
Каюзак
Янник
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ismael BouraПолузащитник
-
28 Дукур ЧейкПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Franck Haise
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис
Последние игры между собой
Ницца: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Ланс
Исход игры
Ницца
88% (125)
Ничья
6.3% (9)
Ланс
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
1:0 Ницца
31% (44)
2:0 Ницца
26.8% (38)
2:1 Ницца
26.1% (37)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Ницца
3.5% (5)
1:2 Ланс
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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