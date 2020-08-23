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Ницца
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ланс
0' 9'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
3
Бамбу
Робсон
4
Dante
Bonfim1
13
Камара
Ассан
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
10
Клод-Морис
Алексис
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
33
Ismael
Boura
28
Дукур
Чейк
18
Каюзак
Янник
13
Мишлен
Клеман
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
27
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
Ницца
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца
Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис
Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа Гавр 0:0 Ланс Ланс 1:1 Клермон Фут Генгам 1:1 Ланс Ланс 1:0 Ньор Аяччо 1:2 Ланс Диппе 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Ницца: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ницца 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ланс 1:1 Ницца Товарищеские матчи Ланс 0:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ланс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ницца 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ницца 88% (125)
X 6.3% (9)
Ланс 5.6% (8)
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2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Ланс
2.11
3.30
4.10
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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Ланс

Исход игры
Ницца
88% (125)
Ничья
6.3% (9)
Ланс
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
1:0 Ницца
31% (44)
2:0 Ницца
26.8% (38)
2:1 Ницца
26.1% (37)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Ницца
3.5% (5)
1:2 Ланс
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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2.11 3.25 4.10
2.05 3.30 3.90
2.05 3.30 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.84
Букмекер Да Нет
5.40 1.17
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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