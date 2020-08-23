Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Гуйри Амин из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Удар от ворот произведет Ницца

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Loic Bade нанес удар головой, но Бенитес Вальтер перевел мяч на угловой!

90' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Маурисио Тони пробил со штрафного прямо в стенку

88' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

86' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Ницца

84' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ланс имеет хороший шанс забить.

84' О, нет. Из многообещающей позиции Ндой Дан из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Удар от ворот произведет Ланс

83' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Ницца

81' Каюзак Янник из команды Ланс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Жан Корентин . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Г О О О О Л - Гуйри Амин изменил счет на табло!

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

71' Ismael Boura - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Отличные скиллы показывает Банса Саймон , обводя своих соперников

68' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

66' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

65' Каюзак Янник из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Жан Корентин пробил со штрафного прямо в стенку

62' Матч возобновлен

60' Данте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Ланс

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Медина Факундо получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Медина Факундо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

51' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Камара Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Ланс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Ницца

48' Сотока Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

47' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Плохо сыграл Пельмар Анди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности