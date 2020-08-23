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  3. Франция
Ницца
2:1
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
10' Желтая карточка
Dante Bonfim1
0:1
11' Пенальти
Какута Гаэль
1:1
23' Гол
Гуйри Амин
41' Желтая карточка
Медина Факундо
45' Желтая карточка
Камара Ассан
51' Желтая карточка
Каюзак Янник
71' Желтая карточка
Ismael Boura
2:1
75' Гол
Гуйри Амин
90'+5
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
3
Бамбу
Робсон
4
Dante
Bonfim1
13
Камара
Ассан
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
10
Клод-Морис
Алексис
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
13
Мишлен
Клеман
28
Дукур
Чейк
18
Каюзак
Янник
33
Ismael
Boura
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
27
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
Ницца
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

10'
Dante Bonfim1
 
11'
0:1
Какута Гаэль
23'
Гуйри Амин
(Камара Ассан)
1:1
33'
Пельмар Анди
Бамбу Робсон
 
41'
 
Медина Факундо
45'
Камара Ассан
 
51'
 
Каюзак Янник
60'
 
Банса Саймон
Кнепе-Ганаго Игнатиус
61'
 
Жан Корентин
Сотока Флорьян
68'
Ндой Дан
Тюрам-Ульен Хефрен
 
69'
 
Маурисио Тони
Какута Гаэль
71'
 
Ismael Boura
75'
Гуйри Амин
(Лис-Мелу Пьерр)
2:1
78'
 
Силла Иссиага
Ismael Boura
90'
Гессан Эванн
Дольберг Каспер
 
90'
Сильвестр Эдди
Клод-Морис Алексис
 
90'
Бюрнер Патрик
Лотомба Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 2
2. Камара Ассан 0 0
3. Лис-Мелу Пьерр 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 1 (1) 1

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Камара Ассан 1 0
2. Dante Bonfim1 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Каюзак Янник 1 0
2. Медина Факундо 1 0
3. Ismael Boura 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Ланс 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца
Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис
Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа Гавр 0:0 Ланс Ланс 1:1 Клермон Фут Генгам 1:1 Ланс Ланс 1:0 Ньор Аяччо 1:2 Ланс Диппе 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Ницца: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Ланс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Ницца 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Ницца Лига 1 Ланс 1:1 Ницца Товарищеские матчи Ланс 0:0 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ницца Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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Прогнозы 142
Ницца 88% (125)
X 6.3% (9)
Ланс 5.6% (8)
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Прогнозы на матч Ницца 2:1 Ланс

Исход игры
Ницца
88% (125)
Ничья
6.3% (9)
Ланс
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
38.3% (54)
Нет
61.7% (87)
Популярный счёт
1:0 Ницца
31% (44)
2:0 Ницца
26.8% (38)
2:1 Ницца
26.1% (37)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Ницца
3.5% (5)
1:2 Ланс
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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5.40 1.55 4.60
2.40 2.80 3.60
4.30 1.63 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.38 3.00
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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