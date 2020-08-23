НЕЙМАР И ДИ МАРИЯ ДОЛЖНЫ ЗАБИТЬ ПО ГОЛУ
real madrid #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|5
|0.45
|2.
|Икарди Мауро
|5
|0.45
|3.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.27
|4.
|Неймар
|3
|0.27
|5.
|Сарабия Пабло
|2
|0.18
|6.
|Бернат Хуан
|2
|0.18
|7.
|Маркиньос Маркос
|2
|0.18
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0.09
|9.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.09
|10.
|Кавани Эдинсон
|1 (1)
|0.09
|11.
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|12.
|Дагба Колин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|15 (2)
|1.36
|2.
|Гнабри Серж
|9
|0.82
|3.
|Мюллер Томас
|4
|0.36
|4.
|Толиссо Корентен
|3
|0.27
|5.
|Перишич Иван
|3
|0.27
|6.
|Коутиньо Филиппе
|3
|0.27
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.18
|8.
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0.09
|10.
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|11.
|Тьяго Алькантара
|0
|0
|12.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|13.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|14.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|2.
|Верратти Марко
|3
|0
|3.
|Мёнье Тома
|3
|0
|4.
|Бернат Хуан
|3
|0
|5.
|Неймар
|2
|0
|6.
|Эррера Андер
|2
|0
|7.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|8.
|Силва Тьяго
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|11.
|Икарди Мауро
|1
|0
|12.
|Паредес Леандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|3.
|Боатенг Жером
|1
|0
|4.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|5.
|Гнабри Серж
|1
|0
|6.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|12% (3)
|16% (4)
|32% (8)
|Бавария
|11.9% (5)
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|33.33% (14)