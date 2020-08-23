Гнабри справа пас в штрафную площадь на ход Киммиху сделал немного сильно.

Парижане исполнили угловой удар. Пробить по воротам после борьбы вверху никому не удалось.

Мбаппе слева вывел к воротам Неймара, но Нойер не позволил себя переиграть аргентинцу.

Тьяго в центре поля сбил Керера.

Коман слева сделал слишком сильный пас на ход Альфонсо Дэвису. Защитник "Баварии" догнал мяч уже за пределами поля.

Парижане не здорово провели стартовые минуты встречи, но постепенно выравнивают игру и уже они чаще оказываются у чужой штрафной площади.

Бернат и Мбаппе слева из пределов штрафной площади били по воротам, но защитники "Баварии" заблокировали удары.

13'

Коман играет в подборе у чужой штрафной площади, но внутрь Кингсли прорваться не удалось.