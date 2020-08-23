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ПСЖ
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Бавария
0' 23'
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
2
Силва
Тьяго
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
21
Эррера
Андер
5
Маркиньос
Маркос
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
1
Нойер
Мануэль
32
Киммих
Йозуа
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Тьяго
Алькантара
18
Горетцка
Леон
22
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
ПСЖ
4-3-3
Бавария
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 5 0.45
2. Икарди Мауро 5 0.45
3. Ди Мария Анхель 3 0.27
4. Неймар 3 0.27
5. Сарабия Пабло 2 0.18
6. Бернат Хуан 2 0.18
7. Маркиньос Маркос 2 0.18
8. Мёнье Тома 1 0.09
9. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.09
10. Кавани Эдинсон 1 (1) 0.09
11. Гуэйе Идрисса 0 0
12. Дагба Колин 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 15 (2) 1.36
2. Гнабри Серж 9 0.82
3. Мюллер Томас 4 0.36
4. Толиссо Корентен 3 0.27
5. Перишич Иван 3 0.27
6. Коутиньо Филиппе 3 0.27
7. Киммих Йозуа 2 0.18
8. Коман Кингсли 2 0.18
9. Горетцка Леон 1 0.09
10. Альфонсо Дэвис 0 0
11. Тьяго Алькантара 0 0
12. Павар Бенджамин 0 0
13. Эрнандес Люка 0 0
14. Одриосола Альваро 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Ди Мария Анхель 3 0
2. Верратти Марко 3 0
3. Мёнье Тома 3 0
4. Бернат Хуан 3 0
5. Неймар 2 0
6. Эррера Андер 2 0
7. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
8. Силва Тьяго 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Кюрзава Левен 1 0
11. Икарди Мауро 1 0
12. Паредес Леандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Кимпембе Преснел 1 0
15. Мбаппе Килиан 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Тьяго Алькантара 2 0
3. Боатенг Жером 1 0
4. Нойер Мануэль 1 0
5. Гнабри Серж 1 0
6. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 12% (3) 8% (2) 20% (5) 12% (3) 16% (4) 32% (8)
 Бавария 11.9% (5) 9.52% (4) 14.29% (6) 14.29% (6) 16.67% (7) 33.33% (14)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион
ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель
Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Бавария 3:1 ПСЖ Международный кубок чемпионов Бавария 3:1 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 3:0 Бавария Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Замена
    26'
    Замена в составе "Баварии": вместо Жерома Боатенга на поле вышел Никлас Зюле.
  • Травма, повреждение
    25'
    У Боатенга проблемы со здоровьем. Медики побежали выяснять состояние защитника "Баварии".
  • Опасный момент
    24'
    Быструю контратаку провели парижане. Ди Мария обыгрался с Эррерой и с четырнадцати метров пробил немного выше ворот.
  • Штанга
    23'
    Альфонсо Девис слева выдал пас на Левандовски. Роберт с двенадцати метров с разворота пробил в левую штангу.
  • 22'
    Гнабри справа прострелил на Левандовски, но Тьяго Силва верно занял позицию и передачу перехватил.
  • 21'
    Гнабри справа пас в штрафную площадь на ход Киммиху сделал немного сильно.
  • Угловой
    20'
    Парижане исполнили угловой удар. Пробить по воротам после борьбы вверху никому не удалось.
  • Опасный момент
    19'
    Мбаппе слева вывел к воротам Неймара, но Нойер не позволил себя переиграть аргентинцу.
  • Фол, нарушение
    18'
    Тьяго в центре поля сбил Керера.
  • 17'
    Коман слева сделал слишком сильный пас на ход Альфонсо Дэвису. Защитник "Баварии" догнал мяч уже за пределами поля.
  • 16'
    Киммих заблокировал удар Мбаппе слева из пределов штрафной площади.
  • 15'
    Парижане не здорово провели стартовые минуты встречи, но постепенно выравнивают игру и уже они чаще оказываются у чужой штрафной площади.
  • 14'
    Бернат и Мбаппе слева из пределов штрафной площади били по воротам, но защитники "Баварии" заблокировали удары.
  • 13'
    Коман играет в подборе у чужой штрафной площади, но внутрь Кингсли прорваться не удалось.
  • Угловой
    12'
    Разыграли парижане угловой удар. Подача последовала на дальнюю штангу, где Тьяго Силва не смог выиграть борьбу вверху.
  • 11'
    Неймар слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Альфонсо Дэвис всех опередил и мяч головой от ворот выбил.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мбаппе слева пошёл на двух соперников и заработал штрафной удар. Тьяго нарушил правила.
  • 9'
    Киммих на правом фланге не смог переиграть Берната.
  • Офсайд
    8'
    Ди Мария оказался в офсайде.
  • 7'
    Тьяго с двадцати шести метров пробил выше ворот.
  • 6'
    "Бавария" прессингует соперников на чужой половине поля, не давая французам быстро переходить в атаку.
  • 5'
    Обе команды стараются плотно действовать в центре поля, не давая соперникам разбежаться.
  • 4'
    Киммих слева со штрафного навесил к ближней штанге. Паредес мяч из штрафной площади выбил.
  • 3'
    Немцы отобрали мяч у чужой штрафной площади, но пас Горетцки направо вышел неточным.
  • 2'
    "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Бавария" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эштадиу да Луш"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Бавария

Исход игры
ПСЖ
14.2% (27)
Ничья
7.4% (14)
Бавария
78.4% (149)
Тотал 2.5
Больше
90.11% (164)
Меньше
9.89% (18)
Обе команды забьют
Да
91.21% (166)
Нет
8.79% (16)
Популярный счёт
1:2 Бавария
34.7% (66)
1:3 Бавария
20.5% (39)
2:3 Бавария
8.9% (17)
2:1 ПСЖ
6.3% (12)
2:4 Бавария
3.7% (7)
2:2 Ничья
3.2% (6)
3:2 ПСЖ
3.2% (6)
1:1 Ничья
3.2% (6)
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3.15 3.75 2.05
3.45 4.50 1.90
3.45 4.50 1.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
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