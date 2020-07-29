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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: Финал
Орхус
2:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Оденсе
0'
17' Желтая карточка
Джейбали Иссам
18' Желтая карточка
Дикс Кевин
22' Желтая карточка
Лунд Марко
1:0
45' Гол
Блуме Брор
2:0
47' Гол
Мортенсен Патрик
52' Желтая карточка
Мунксгор Александер
2:1
56' Гол
Ларсен Каспер
60'
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
34
Дикс
Кевин
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
16
Шельвик
Йорген
15
Max
Fenger
7
Джейбали
Иссам
Орхус
4-3-3
Оденсе
3-5-2

Ход матча

17'
 
Джейбали Иссам
18'
Дикс Кевин
 
22'
 
Лунд Марко
30'
 
Трандарсон Арон-Элис
Лунд Оливер
45'
Блуме Брор
(Анкерсен Якоб)
1:0
46'
 
Миккель Хиллегард
Джейбали Иссам
46'
 
Moses Opondo
Лунд Марко
47'
Мортенсен Патрик
(Поульсен Николай II)
2:0
52'
Мунксгор Александер
 
56'
2:1
Ларсен Каспер
(Max Fenger)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд
Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 1:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Кубок Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании
Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании
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