Орхус
2:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Ceres Park
Оденсе
17' Желтая карточкаДжейбали Иссам
18' Желтая карточкаДикс Кевин
22' Желтая карточкаЛунд Марко
1:0
45' ГолБлуме Брор
2:0
47' ГолМортенсен Патрик
52' Желтая карточкаМунксгор Александер
2:1
56' ГолЛарсен Каспер
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
15
Max
Fenger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Gift LinksНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max FengerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
18'
22'
45'
1:0
47'
56'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд
Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании