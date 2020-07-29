Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Плохо сыграл Оливер Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шельвик Йорген из команды Оденсе

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

47' Гифт Линкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Г О О О О Л - Блуме Брор изменил счет на табло!

45' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

44' Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

41' Мунксгор Александер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Удар от ворот произведет Орхус

40' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Орхус

38' Как он промахнулся? Томасен Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Эскелинен Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Фрокьяер-Йенсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Удар от ворот произведет Орхус

36' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

36' Хорошие навыки показал Бенджамин Хвидт из команды Орхус , красиво сыграв в пас с одноклубником.

35' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Max Fenger выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

30' Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Лунд Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Блуме Брор из команды Орхус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

26' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Удар от ворот произведет Оденсе

24' Как он промахнулся? Мортенсен Патрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Лунд Марко получил желтую карточку от судьи

22' Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Гифт Линкс не смог попасть в створ ударом издали

21' Блуме Брор из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

20' Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

20' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Дикс Кевин получил желтую карточку от судьи

17' Удар от ворот произведет Оденсе

17' Тингагер Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Джейбали Иссам получил желтую карточку от судьи

16' Удар от ворот произведет Орхус

15' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хорошую попытку сделал Гифт Линкс . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

12' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

11' Удар от ворот произведет Оденсе

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Удар от ворот произведет Орхус

7' Эскелинен Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Орхус

6' Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Лунд Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Орхус начинает с центра поля