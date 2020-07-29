Орхус
2:1
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 8247
Оденсе
16' Желтая карточкаДжейбали Иссам
18' Желтая карточкаДикс Кевин
22' Желтая карточкаЛунд Марко
1:0
45' ГолБлуме Брор
2:0
47' ГолМортенсен Патрик
52' Желтая карточкаМунксгор Александер
2:1
56' ГолЛарсен Каспер
63' Желтая карточкаАнкерсен Якоб
90' Желтая карточкаТверсков Йеппе
90' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
90' Желтая карточкаЭскелинен Виллиам
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
15
Max
Fenger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Gift LinksНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
39 Magnus Anbo
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max FengerНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Moses Opondo
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
18'
22'
45'
1:0
47'
56'
2:1
63'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд
Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании