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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: Финал
Орхус
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8247
Оденсе
0'
16' Желтая карточка
Джейбали Иссам
18' Желтая карточка
Дикс Кевин
22' Желтая карточка
Лунд Марко
1:0
45' Гол
Блуме Брор
2:0
47' Гол
Мортенсен Патрик
52' Желтая карточка
Мунксгор Александер
2:1
56' Гол
Ларсен Каспер
63' Желтая карточка
Анкерсен Якоб
90' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
90' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90' Желтая карточка
Эскелинен Виллиам
90'+6
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
34
Дикс
Кевин
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Gift
Links
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
14
Томасен
Йенс
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
16
Шельвик
Йорген
15
Max
Fenger
7
Джейбали
Иссам
Орхус
4-3-3
Оденсе
3-5-2

Ход матча

16'
 
Джейбали Иссам
18'
Дикс Кевин
 
22'
 
Лунд Марко
30'
 
Трандарсон Арон-Элис
Лунд Оливер
45'
Блуме Брор
(Анкерсен Якоб)
1:0
46'
 
Миккель Хиллегард
Джейбали Иссам
46'
 
Moses Opondo
Лунд Марко
47'
Мортенсен Патрик
(Поульсен Николай II)
2:0
52'
Мунксгор Александер
 
56'
2:1
Ларсен Каспер
(Max Fenger)
60'
Торстейнссон Йон
Gift Links
 
63'
Анкерсен Якоб
 
77'
 
Robin Oestroem
Томасен Йенс
78'
Хелениус Никлас
Мортенсен Патрик
 
87'
 
Свеннсен Сандер
Max Fenger
89'
Бакман Никлас
Блуме Брор
 
90'
 
Тверсков Йеппе
90'
Торстейнссон Йон
 
90'
Эскелинен Виллиам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд
Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус
Оденсе Последние 20 матчей: + = -
Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Оденсе 2:0 Раннерс Раннерс 2:1 Оденсе
Оденсе 1:3 Силькеборг Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Сённерйюск Силькеборг 6:0 Оденсе Оденсе 3:1 Эсбьерг Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:4 Ольборг Копенгаген 2:2 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс Оденсе 1:1 Радник Сурдулица

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Оденсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Орхус 1:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:0 Оденсе Кубок Оденсе 1:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании
Орхус 2:3 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:0 Оденсе Суперлига Дании Орхус 1:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Оденсе 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Орхус Суперлига Дании Оденсе 3:6 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:4 Орхус Суперлига Дании
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