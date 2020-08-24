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Цзянсу Сунин
1:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
4' Гол
Тейшейра Алекс
5'
19
Чжан
Янь
24
Xiang
Ji
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
29
Cheng
Zhang2
16
Tianyi
Gao
22
Си
У
33
Мубарак
Вакасо
11
Се
Пэнфэй
10
Тейшейра
Алекс
23
Eder1
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
5
Сон
Чжу-Хунь
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
8
Wai-Tsun
Dai
29
Лин
Гао
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
Цзянсу Сунин
4-4-2
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

4'
Тейшейра Алекс
(Xiang Ji)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тейшейра Алекс 3 0.5
2. Eder1 3 (2) 0.5
3. Сантини Иван 1 0.17
4. Си У 1 0.17
5. Се Пэнфэй 1 0.17
6. Xiang Ji 0 0
7. Yinong Tian 0 0
8. Joao De Souza Filho Miranda1 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 5 (2) 0.83
2. Harold Preciado 2 (1) 0.33
3. Лин Гао 2 (1) 0.33
4. Тьеви Бифума 0 0
5. Сельнес Оле 0 0
6. Yuanyi Li 0 0
7. Zhen Ge 0 0

Карточки

Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Abduhamit Abdugheni 2 0
2. Joao De Souza Filho Miranda1 2 0
3. Мубарак Вакасо 1 0
4. Boyu Yang 1 0
5. Си У 1 0
6. Chao Gu 1 0
7. Се Пэнфэй 1 0
8. Yun Zhou 1 0
9. Xiaobin Zhang II 1 0
10. Tianyi Gao 1 0
11. Yinong Tian 1 0
12. Eder1 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 3 0
2. Zhang En'ge 1 1
3. Тьеви Бифума 1 0
4. Сельнес Оле 1 0
5. Dalun Zheng 1 0
6. Сон Чжу-Хунь 1 0
7. John Mary 1 0
8. Wai-Tsun Dai 1 0
9. Wei Qiao 1 0
10. Yuan Zhang1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цзянсу Сунин 0 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2)
 Шеньчжень 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан
Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:2 Цзянсу Сунин Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 1:1 Цзянсу Сунин
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень

Последние игры между собой

Цзянсу Сунин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 6 5 0 1 15 - 4 15
2. Шаньдун Лунэн 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Цзянсу Сунин 1:0 7 4 1 2 10 - 7 13
4. Шанхай Шэньхуа 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Гуанчжоу Фули 6 2 1 3 5 - 13 7
6. Шеньчжень 0:1 7 2 0 5 10 - 13 6
7. Хэнань Цзянье 6 1 2 3 9 - 12 5
8. Далянь Ифан 6 0 2 4 8 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 6 4 2 0 13 - 5 14
2. Бэйцзин Гоань 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Ухань Чжоэр 6 3 0 3 8 - 7 9
4. Хэбей Форчун 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Циндао Хайню 6 1 4 1 8 - 8 7
6. Шицзячжуан 6 1 3 2 9 - 8 6
7. Чуньцинь Лифан 6 1 3 2 6 - 8 6
8. Тянцзинь Тэда 6 0 1 5 4 - 15 1
  • Первый тайм
  • 4'
    Xiang Ji сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Тейшейра Алекс из команды команды Цзянсу Сунин.
  • 4'
    ШАНС! Тейшейра Алекс вышел один на один с голкипером...
  • 4'
    Игрок команды Цзянсу Сунин делает длинную передачу вперед.
  • 3'
    Цзянсу Сунин пытается что-то создать.
  • 3'
    Цзянсу Сунин пытается что-то создать.
  • 2'
    Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Офсайд
    1'
    Цитадин Мартинс Эдер из команды Цзянсу Сунин в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Цзянсу Сунин начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цзянсу Сунин
Ничья
Шеньчжень
1.71
3.85
6.10
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1.71 3.85 6.10

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.81 1.93
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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