Цзянсу Сунин
1:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Dalian Football Youth Training Base
Шеньчжень
1:0
4' ГолТейшейра Алекс
19
Чжан
Янь
24
Xiang
Ji
2
Ли
Ан
29
Cheng
Zhang2
16
Tianyi
Gao
22
Си
У
11
Се
Пэнфэй
23
Eder1
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
29
Лин
Гао
12
John
Mary
- Основной состав
-
19 Чжан ЯньВратарь
-
24 Xiang JiЗащитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
29 Cheng Zhang2Защитник
-
16 Tianyi GaoПолузащитник
-
22 Си УПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Chao GuВратарь
-
5 Yun ZhouЗащитник
- Полузащитник
-
27 Boyu YangПолузащитник
-
7 Jing LuoПолузащитник
-
30 Chongqiu YeПолузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
56 Haofeng XuЗащитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тьеви БифумаНападающий
-
-
26 Qiang Jin
-
4 Wei Qiao
-
36 Жоу Яюн
-
24 Xin Zhou2
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тейшейра Алекс
|3
|0.5
|2.
|Eder1
|3 (2)
|0.5
|3.
|Сантини Иван
|1
|0.17
|4.
|Си У
|1
|0.17
|5.
|Се Пэнфэй
|1
|0.17
|6.
|Xiang Ji
|0
|0
|7.
|Yinong Tian
|0
|0
|8.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|5 (2)
|0.83
|2.
|Harold Preciado
|2 (1)
|0.33
|3.
|Лин Гао
|2 (1)
|0.33
|4.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|5.
|Сельнес Оле
|0
|0
|6.
|Yuanyi Li
|0
|0
|7.
|Zhen Ge
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|2.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|2
|0
|3.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|4.
|Boyu Yang
|1
|0
|5.
|Си У
|1
|0
|6.
|Chao Gu
|1
|0
|7.
|Се Пэнфэй
|1
|0
|8.
|Yun Zhou
|1
|0
|9.
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|10.
|Tianyi Gao
|1
|0
|11.
|Yinong Tian
|1
|0
|12.
|Eder1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|3
|0
|2.
|Zhang En'ge
|1
|1
|3.
|Тьеви Бифума
|1
|0
|4.
|Сельнес Оле
|1
|0
|5.
|Dalun Zheng
|1
|0
|6.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
|7.
|John Mary
|1
|0
|8.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|9.
|Wei Qiao
|1
|0
|10.
|Yuan Zhang1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цзянсу Сунин
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|Шеньчжень
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан
Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:2 Цзянсу Сунин Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 1:1 Цзянсу Сунин
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|5
|0
|1
|15 - 4
|15
|2.
|Шаньдун Лунэн
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Цзянсу Сунин
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|5.
|Гуанчжоу Фули
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|6.
|Шеньчжень
|0:1
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|7.
|Хэнань Цзянье
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|8.
|Далянь Ифан
|6
|0
|2
|4
|8 - 12
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|Бэйцзин Гоань
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Ухань Чжоэр
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|4.
|Хэбей Форчун
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Циндао Хайню
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|7.
|Чуньцинь Лифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|8.
|Тянцзинь Тэда
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1