Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Как он промахнулся? Тейшейра Алекс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Го Вэй взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Го Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Harold Preciado выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Удар от ворот произведет Шеньчжень

82' Harold Preciado не смог попасть в створ ударом издали

82' Wai-Tsun Dai из команды Шеньчжень направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Чжаб Юан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тейшейра Алекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

75' Матч возобновлен

74' Jing Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Чжипэн Цзян получил желтую карточку от судьи

72' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Чжаб Юан получил желтую карточку от судьи

70' Хорошую попытку сделал Zhang Yuan . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Се Пэнфэй получил желтую карточку от судьи

66' Удар от ворот произведет Шеньчжень

66' Цитадин Мартинс Эдер не смог попасть в створ ударом издали

65' Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' So close! Удар головой нанес John Mary но мяч выбили с ленточки!

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Миранда выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хорошую попытку сделал Jing Luo . Удар в створ, но вратарь начеку

59' ШАНС! Это должен был быть гол. Shuai Pei упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

56' Cheng Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Сильный дождь сегодня.

52' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Г О О О О Л - John Mary изменил счет на табло!

50' Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля