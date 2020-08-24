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Цзянсу Сунин
1:1
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
4' Гол
Тейшейра Алекс
39' Желтая карточка
John Mary
1:1
50' Гол
John Mary
56' Желтая карточка
Cheng Zhang2
67' Желтая карточка
Се Пэнфэй
70' Желтая карточка
Yuan Zhang1
73' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
76' Желтая карточка
Тейшейра Алекс
90'+6
19
Чжан
Янь
24
Xiang
Ji
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
29
Cheng
Zhang2
11
Се
Пэнфэй
22
Си
У
33
Мубарак
Вакасо
16
Tianyi
Gao
10
Тейшейра
Алекс
23
Eder1
23
Guo
Wei
56
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
5
Сон
Чжу-Хунь
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
8
Wai-Tsun
Dai
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
Цзянсу Сунин
4-4-2
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

4'
Тейшейра Алекс
(Xiang Ji)
1:0
39'
 
John Mary
46'
 
Shuai Pei
Haofeng Xu
50'
1:1
John Mary
(Wai-Tsun Dai)
56'
Cheng Zhang2
 
56'
Jing Luo
Tianyi Gao
 
67'
Се Пэнфэй
 
69'
 
Чжипэн Цзян
Haolun Mi
69'
Yinong Tian
Се Пэнфэй
 
69'
Сантини Иван
Мубарак Вакасо
 
69'
Yun Zhou
Cheng Zhang2
 
70'
 
Yuan Zhang1
73'
 
Чжипэн Цзян
76'
Тейшейра Алекс
 
78'
 
Dalun Zheng
Лин Гао
88'
 
Кэ Сунь
Сельнес Оле
88'
 
Тьеви Бифума
John Mary

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тейшейра Алекс 4 0.57
2. Eder1 3 (2) 0.43
3. Сантини Иван 1 0.14
4. Си У 1 0.14
5. Се Пэнфэй 1 0.14
6. Xiang Ji 0 0
7. Yinong Tian 0 0
8. Joao De Souza Filho Miranda1 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 6 (2) 0.86
2. Harold Preciado 2 (1) 0.29
3. Лин Гао 2 (1) 0.29
4. Тьеви Бифума 0 0
5. Сельнес Оле 0 0
6. Yuanyi Li 0 0
7. Zhen Ge 0 0
8. Wai-Tsun Dai 0 0

Карточки

Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Се Пэнфэй 2 0
2. Abduhamit Abdugheni 2 0
3. Joao De Souza Filho Miranda1 2 0
4. Тейшейра Алекс 1 0
5. Мубарак Вакасо 1 0
6. Boyu Yang 1 0
7. Си У 1 0
8. Chao Gu 1 0
9. Yun Zhou 1 0
10. Xiaobin Zhang II 1 0
11. Tianyi Gao 1 0
12. Yinong Tian 1 0
13. Eder1 1 0
14. Cheng Zhang2 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 3 0
2. Zhang En'ge 1 1
3. John Mary 2 0
4. Yuan Zhang1 2 0
5. Тьеви Бифума 1 0
6. Чжипэн Цзян 1 0
7. Сельнес Оле 1 0
8. Dalun Zheng 1 0
9. Сон Чжу-Хунь 1 0
10. Wai-Tsun Dai 1 0
11. Wei Qiao 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цзянсу Сунин 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2)
 Шеньчжень 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан
Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:2 Цзянсу Сунин Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 1:1 Цзянсу Сунин
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень

Последние игры между собой

Цзянсу Сунин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 6 5 0 1 15 - 4 15
2. Шаньдун Лунэн 6 4 1 1 8 - 4 13
3. Цзянсу Сунин 7 3 2 2 10 - 8 11
4. Шанхай Шэньхуа 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Гуанчжоу Фули 6 2 1 3 5 - 13 7
6. Шеньчжень 7 2 1 4 11 - 13 7
7. Хэнань Цзянье 6 1 2 3 9 - 12 5
8. Далянь Ифан 6 0 2 4 8 - 12 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 6 4 2 0 13 - 5 14
2. Бэйцзин Гоань 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Ухань Чжоэр 6 3 0 3 8 - 7 9
4. Хэбей Форчун 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Циндао Хайню 6 1 4 1 8 - 8 7
6. Шицзячжуан 6 1 3 2 9 - 8 6
7. Чуньцинь Лифан 6 1 3 2 6 - 8 6
8. Тянцзинь Тэда 6 0 1 5 4 - 15 1
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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3.25 1.28
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