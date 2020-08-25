Шахтёр Донецк
1:2
Второй тайм: 81'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Динамо Киев
0:1
21' ГолКарлос де Пена
0:2
32' ГолРодригес Жерсон
1:2
38' ГолМораес Жуниор
49' Желтая карточкаШапаренко Николай
59' Желтая карточкаКараваев Александр
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
21'
0:1
32'
0:2
38'
1:2
61'
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:2 Динамо Киев
Исход игры
Шахтёр Донецк
87.4% (132)
Ничья
7.9% (12)
Динамо Киев
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (111)
Меньше
25% (37)
Обе команды забьют
Да
79.05% (117)
Нет
20.95% (31)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
55.6% (84)
1:0 Шахтёр Донецк
9.9% (15)
2:0 Шахтёр Донецк
8.6% (13)
3:1 Шахтёр Донецк
6% (9)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:2 Шахтёр Донецк
4% (6)
1:2 Динамо Киев
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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