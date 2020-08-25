Отобрал мяч в центре поля Кривцов и тут же отдал вперед на Соломона, но тому пробить издали не позволил Сидорчук.

Дальний заброс с фланга исполнял Матвиенко на ход Мораесу, но того опередил Сирота и сбросил мяч головой в руки Бущану.

Протащил мяч по флангу Андриевский и прострелил в штрафную, но здесь Кривцов подставил ногу и перевел на угловой.

Замена произошла в составе киевской команды. Вместо Виталия Буяльского играть будет Богдан Леднёв.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Фран Соль! Провалилась оборона дончан. Подхватил мяч на левом фланге Андриевский и мягко подал на дальнюю штангу. Здесь без сопротивления пробил головой Соль, отправив сферу в сетку.

Команды уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

В перерыве произошла замена в составе "Шахтёра". Вместо Маркоса Антонио на второй тайм вышел Марлос.

С левого фланга простреливал на линию вратарской Матвиенко, но здесь в прыжке не сумел дотянуться до мяча Мораес.

Теперь уже Додо навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где пытался пробить Патрик, но у него с ноги буквально снял мяч Шапаренко.

Обрезался на своей половине поля Шапаренко и вынужден был сбивать Степаненко в подкате. Заслуженная желтая карточка.

В разрез Матвиенко пасом запустил в прорыв Марлоса в штрафную, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сирота.

Красиво пяткой покатил Тайсон с фланга под удар Марлосу, который пробил по воротам, но на пути мяча оказались сразу три защитника.

С фланга мягко забросил в штрафную Тете, где пытался пробить в падении через себя Мораес, но этот удар оказался крайне неточным.

Диагональным пасом Тайсон нашел в штрафной соперника Тете, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но точности не хватило на этот раз бразильцу.

Долгое время кружат вокруг штрафной соперника дончане, но пройти массированную оборону им пока не удается.

Степаненко со своей половины поля забросил в штрафную на Марлоса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Прорвался по центру Тете и разрезным пасом запустил в штрафную Марлоса, который перебросил Бущана, но мяч с линии ворот вынес Сирота.

Отличным пасом Марлос нашел в штрафной соперника Матвиенко, который пробил в падении, но точно в руки Бущану.

Получил по ногам Тете на фланге в подкате от Караваева. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

Замена произошла в составе "Шахтёра". Вместо Тете шанс проявить себя получил Манор Соломон.

С правого фланга низом Додо прострелил в очередной раз в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.

Пробивал головой Матвиенко после навеса с фланга от Соломона, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.

От лицевой линии прострелил в штрафную Матвиенко. Здесь первым оказался Сирота и вынес мяч на угловой.

С угла поля навесил Марлос на линию вратарской, но здесь на выходе Бущан сыграл здорово и вынес мяч кулаками.

Очередная остановка в нашей игре. На ровном месте оказался на газоне Буяльский. Попросил помощи медицинского штаба игрок "Динамо".

Прорвался к штрафной соперника Мораес и отдал вперед на Тайсона, но вышедший из ворот Бущан оказался первым на мяче.

С правого фланга в очередной раз простреливал в штрафную Додо, но мяч угодил точно в ногу арбитру, которому пришлось останавливать игру.

Замена очередная в нашем поединке. Вместо Валерия Бондаря на поле появился Евгений Коноплянка.

Получил по ногам Патрик перед самой линией штрафной от Сидорчука. Опасный стандарт будут исполнять дончане.

Со штрафного решил пробить Коноплянка. Мяч недостаточно сильно оторвался от газона и угодил в голову Сидорчуку.

Догнал мяч на фланге Матвиенко и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги Сидорчука сфера полетела на угловой.

Замена теперь уже в составе "Динамо". Вместо Карлоса де Пены свое игровое время получил Александр Андриевский.

В центре поля контролируют мяч дончане. Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.

Ушел от опеки по флангу Коноплянка и низом прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Ушел на скорости от соперника по правому флангу Соломон и из пределов штрафной прострелил на дальнюю штангу. Здесь немного не успел подставить ногу Коноплянка.

Мораес с левого фланга отдал низом в центр на Патрика, который пробил метров с двадцати трех, но от спины защитника мяч полетел в аут.

Первый тайм

— Ничего судья не компенсировал к времени первого тайма. Отправил он своим свистком команды на перерыв!

44' С правого фланга Додо покатил низом в центр на Степаненко, который пробил с разворота, но мяч полетел выше перекладины.

43' Протащил мяч к штрафной соперника Мораес и отдавал вперед на Тайсона, но тому пробить не позволил Тымчик, выбив на угловой.

42' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение де Пена. Потребуется ему помощь медиков.

41' Убежал по правой бровке Тете и неожиданно пробил по воротам издали. Лишь перекладина сейчас спасла киевлян от пропущенного гола.

40' С левого фланга Матвиенко простреливал в штрафную, куда сместился Тайсон, но того от мяча грамотно оттеснил Тымчик.

39' Сместился на скорости с фланга Патрик в центр и попытался пробить по воротам, но в последний момент в подкате заблокировал сферу Сирота.

38' С углового навесил Антонио на линию вратарской, где пробил в касание Бондарь, но мяч полетел слабо и точно в руки Бущану.

37' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Жуниор Мораес! Отобрал мяч на фланге Додо и скинул на Тете, который тут же исполнил навес в центр штрафной. Здесь оторвался от защитника Мораес и головой вколотил мяч точно в нижний угол.

36' Долго контролируют мяч на чужой половине поля "горняки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

35' Поборолся на фланге Родригес и смог заработать угловой для своей команды. Пока Жерсон является самым активным игрок на поле.

34' С правого фланга Додо забросил в штрафную, куда врывался Мораес, но откровенно не успевал замкнуть головой форвард.

33' Ничего не получается в атаке у "Шахтёра" сегодня. Уставшими выглядят все лидеры "горняков" после игр Лиги Европы.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Жерсон Родригес! Отличная контратака прошла у киевлян. Супряга зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил на ход Родригесу, который с линии штрафной перебросил вышедшего из ворот Пятова. Красивый гол получился у "Динамо".

30' Дальний заброс исполнил Кедзёра в направлении Шапаренко, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бондарь.

29' Отдавал Тайсон пас на фланг, куда врывался Матвиенко, но в последний момент мяч в подкате перехватил Кедзёра.

28' В разрез отдавал Патрик низом в штрафную на ход Тайсону, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.

26' Убежал по правому флангу Мораес и прострелил низом в штрафную на Тете, но того корпусом от мяча оттеснил грамотно Сидорчук.

25' Должен был расстреливать ворота с семи метров Мораес после поч=дачи с угла поля от Антонио, но махнул он мимо мяча.

24' Мягко забросил Степаненко в штрафную на ход Тете, но того опередил Тымчик и вынес мяч головой на угловой.

23' Ушел от соперника на скорости по флангу Тете, но отпустил от себя мяч, который выкатился за лицевую линию.

22' Получил по ногам Тайсон на фланге от Родригеса. Опасный стандарт будет в распоряжении футболистов "Шахтёра".

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Карлос де Пена! Вот так неожиданно вышли вперед киевляне. Родригес ушел от соперника на фланге и покатил в штрафную на Сидорчук, который тут же забросил на дальнюю штангу. Здесь оторвался от опеки де Пена и головой вколотил сферу под перекладину.

19' Прорвался с левого фланга в центр Тайсон, но вместо удара откатил поперек на Додо, который стрельнул в касание. С большим трудом Бущан спас свою команду.

18' Патрик забросил в штрафную, куда врывался Мораес, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Бущана.

17' Тонко в штрафную отдавал Супряга на ход Родригесу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Отличный пас выдал Кедзёра в штрафную на Супрягу, который оторвался от защитника, но далеко отпустил от себя мяч, подарив его Пятову.

15' Прямой ногой Степаненко в центре поля сыграл в ногу Шапаренко. Штрафной удар будут исполнять киевляне.

14' Мог выскакивать на ворота соперника Супряга после заброса от Буяльского, но оказался он в положении "вне игры".

13' Получил Супряга по спине локтем в борьбе против Бондаря. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Динамо".

12' С левого фланга Тымчик простреливал в штрафную на Супрягу, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против защитника.

11' Дальний заброс исполнил Сирота на чужую половину поля, но здесь Супряга не смог зацепиться за мяч.

10' В центре поля получил по ногам Буяльский от Патрика. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

9' Получил локтем по лицу Караваев в верховой борьбе против Тете. Штрафной удар будут исполнять киевляне.

7' Перехватили мяч на первых минутах футболисты "Шахтёра", но пока без особого продвижения вперед.

6' Вновь убежал от опеки по флангу Додо и прострелил во вратарскую, но здесь никого из партнеров не оказалось.

5' Догнал мяч у лицевой линии Додо и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете вышла за пределы поля.

4' С угла поля навесил Антонио на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Сирота и вынес мяч головой.

3' Прорвался по правой бровке Додо, ворвался в штрафную, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку Сидорчуку, но судья не стал назначать пенальти.

2' Дончане сегодня будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, киевляне выбрали себе белый комплект формы.