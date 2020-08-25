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  3. Украина: Суперкубок: Финал
Шахтёр Донецк
1:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
21' Гол
Карлос де Пена
0:2
32' Гол
Родригес Жерсон
1:2
38' Гол
Мораес Жуниор
49' Желтая карточка
Шапаренко Николай
59' Желтая карточка
Караваев Александр
81'
Шахтёр Донецк
Динамо Киев

Ход матча

21'
0:1
Карлос де Пена
32'
0:2
Родригес Жерсон
38'
Мораес Жуниор
1:2
46'
Марлос Ромеро
Антонио Маркос
 
49'
 
Шапаренко Николай
59'
 
Караваев Александр
61'
 
Фран Соль
Супряга Владислав
61'
Манор Соломон
Тете II
 
70'
Коноплянка Евгений
Бондарь Валерий
 
74'
 
Андриевский Александр
Карлос де Пена

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок
Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок
  • Второй тайм
  • Описание гола
    83'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-3! Фран Соль! Провалилась оборона дончан. Подхватил мяч на левом фланге Андриевский и мягко подал на дальнюю штангу. Здесь без сопротивления пробил головой Соль, отправив сферу в сетку.
  • Замена
    82'
    Замена произошла в составе киевской команды. Вместо Виталия Буяльского играть будет Богдан Леднёв.
  • Угловой
    81'
    Протащил мяч по флангу Андриевский и прострелил в штрафную, но здесь Кривцов подставил ногу и перевел на угловой.
  • 80'
    Дальний заброс с фланга исполнял Матвиенко на ход Мораесу, но того опередил Сирота и сбросил мяч головой в руки Бущану.
  • 79'
    Отобрал мяч в центре поля Кривцов и тут же отдал вперед на Соломона, но тому пробить издали не позволил Сидорчук.
  • 78'
    Мораес с левого фланга отдал низом в центр на Патрика, который пробил метров с двадцати трех, но от спины защитника мяч полетел в аут.
  • 77'
    Ушел на скорости от соперника по правому флангу Соломон и из пределов штрафной прострелил на дальнюю штангу. Здесь немного не успел подставить ногу Коноплянка.
  • 76'
    Ушел от опеки по флангу Коноплянка и низом прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 75'
    В центре поля контролируют мяч дончане. Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • Замена
    74'
    Замена теперь уже в составе "Динамо". Вместо Карлоса де Пены свое игровое время получил Александр Андриевский.
  • Угловой
    73'
    Догнал мяч на фланге Матвиенко и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги Сидорчука сфера полетела на угловой.
  • 72'
    Со штрафного решил пробить Коноплянка. Мяч недостаточно сильно оторвался от газона и угодил в голову Сидорчуку.
  • 71'
    Получил по ногам Патрик перед самой линией штрафной от Сидорчука. Опасный стандарт будут исполнять дончане.
  • Замена
    70'
    Замена очередная в нашем поединке. Вместо Валерия Бондаря на поле появился Евгений Коноплянка.
  • 69'
    С правого фланга в очередной раз простреливал в штрафную Додо, но мяч угодил точно в ногу арбитру, которому пришлось останавливать игру.
  • 68'
    Прорвался к штрафной соперника Мораес и отдал вперед на Тайсона, но вышедший из ворот Бущан оказался первым на мяче.
  • 67'
    Очередная остановка в нашей игре. На ровном месте оказался на газоне Буяльский. Попросил помощи медицинского штаба игрок "Динамо".
  • 66'
    С угла поля навесил Марлос на линию вратарской, но здесь на выходе Бущан сыграл здорово и вынес мяч кулаками.
  • Угловой
    65'
    От лицевой линии прострелил в штрафную Матвиенко. Здесь первым оказался Сирота и вынес мяч на угловой.
  • 64'
    Пробивал головой Матвиенко после навеса с фланга от Соломона, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
  • 63'
    С правого фланга низом Додо прострелил в очередной раз в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.
  • Замена
    62'
    Ответную  замену провел Луческу. Вместо Владислава Супряги игру продолжать будет Фран Соль.
  • Замена
    61'
    Замена произошла в составе "Шахтёра". Вместо Тете шанс проявить себя получил Манор Соломон.
  • Желтая карточка
    59'
    Получил по ногам Тете на фланге в подкате от Караваева. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 58'
    Отличным пасом Марлос нашел в штрафной соперника Матвиенко, который пробил в падении, но точно в руки Бущану.
  • Опасный момент
    57'
    Прорвался по центру Тете и разрезным пасом запустил в штрафную Марлоса, который перебросил Бущана, но мяч с линии ворот вынес Сирота.
  • 56'
    Степаненко со своей половины поля забросил в штрафную на Марлоса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 55'
    Долгое время кружат вокруг штрафной соперника дончане, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 54'
    Диагональным пасом Тайсон нашел в штрафной соперника Тете, который попытался закрутить в дальнюю девятку, но точности не хватило на этот раз бразильцу.
  • 53'
    С фланга мягко забросил в штрафную Тете, где пытался пробить в падении через себя Мораес, но этот удар оказался крайне неточным.
  • 52'
    Красиво пяткой покатил Тайсон с фланга под удар Марлосу, который пробил по воротам, но на пути мяча оказались сразу три защитника.
  • 51'
    В разрез Матвиенко пасом запустил в прорыв Марлоса в штрафную, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сирота.
  • Желтая карточка
    50'
    Обрезался на своей половине поля Шапаренко и вынужден был сбивать Степаненко в подкате. Заслуженная желтая карточка.
  • 49'
    Теперь уже Додо навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где пытался пробить Патрик, но у него с ноги буквально снял мяч Шапаренко.
  • 48'
    С левого фланга простреливал на линию вратарской Матвиенко, но здесь в прыжке не сумел дотянуться до мяча Мораес.
  • Замена
    47'
    В перерыве произошла замена в составе "Шахтёра". Вместо Маркоса Антонио на второй тайм вышел Марлос.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды уже вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    Ничего судья не компенсировал к времени первого тайма. Отправил он своим свистком команды на перерыв!
  • 44'
    С правого фланга Додо покатил низом в центр на Степаненко, который пробил с разворота, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    43'
    Протащил мяч к штрафной соперника Мораес и отдавал вперед на Тайсона, но тому пробить не позволил Тымчик, выбив на угловой.
  • 42'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение де Пена. Потребуется ему помощь медиков.
  • Опасный момент
    41'
    Убежал по правой бровке Тете и неожиданно пробил по воротам издали. Лишь перекладина сейчас спасла киевлян от пропущенного гола.
  • 40'
    С левого фланга Матвиенко простреливал в штрафную, куда сместился Тайсон, но того от мяча грамотно оттеснил Тымчик.
  • 39'
    Сместился на скорости с фланга Патрик в центр и попытался пробить по воротам, но в последний момент в подкате заблокировал сферу Сирота.
  • 38'
    С углового навесил Антонио на линию вратарской, где пробил в касание Бондарь, но мяч полетел слабо и точно в руки Бущану.
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Жуниор Мораес! Отобрал мяч на фланге Додо и скинул на Тете, который тут же исполнил навес в центр штрафной. Здесь оторвался от защитника Мораес и головой вколотил мяч точно в нижний угол.
  • 36'
    Долго контролируют мяч на чужой половине поля "горняки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 35'
    Поборолся на фланге Родригес и смог заработать угловой для своей команды. Пока Жерсон является самым активным игрок на поле.
  • 34'
    С правого фланга Додо забросил в штрафную, куда врывался Мораес, но откровенно не успевал замкнуть головой форвард.
  • 33'
    Ничего не получается в атаке у "Шахтёра" сегодня. Уставшими выглядят все лидеры "горняков" после игр Лиги Европы.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Жерсон Родригес! Отличная контратака прошла у киевлян. Супряга зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил на ход Родригесу, который с линии штрафной перебросил вышедшего из ворот Пятова. Красивый гол получился у "Динамо".
  • 30'
    Дальний заброс исполнил Кедзёра в направлении Шапаренко, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Бондарь.
  • 29'
    Отдавал Тайсон пас на фланг, куда врывался Матвиенко, но в последний момент мяч в подкате перехватил Кедзёра.
  • 28'
    В разрез отдавал Патрик низом в штрафную на ход Тайсону, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля.
  • 26'
    Убежал по правому флангу Мораес и прострелил низом в штрафную на Тете, но того корпусом от мяча оттеснил грамотно Сидорчук.
  • 25'
    Должен был расстреливать ворота с семи метров Мораес после поч=дачи с угла поля от Антонио, но махнул он мимо мяча.
  • 24'
    Мягко забросил Степаненко в штрафную на ход Тете, но того опередил Тымчик и вынес мяч головой на угловой.
  • 23'
    Ушел от соперника на скорости по флангу Тете, но отпустил от себя мяч, который выкатился за лицевую линию.
  • 22'
    Получил по ногам Тайсон на фланге от Родригеса. Опасный стандарт будет в распоряжении футболистов "Шахтёра".
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Карлос де Пена! Вот так неожиданно вышли вперед киевляне. Родригес ушел от соперника на фланге и покатил в штрафную на Сидорчук, который тут же забросил на дальнюю штангу. Здесь оторвался от опеки де Пена и головой вколотил сферу под перекладину.
  • Опасный момент
    19'
    Прорвался с левого фланга в центр Тайсон, но вместо удара откатил поперек на Додо, который стрельнул в касание. С большим трудом Бущан спас свою команду.
  • 18'
    Патрик забросил в штрафную, куда врывался Мораес, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Бущана.
  • 17'
    Тонко в штрафную отдавал Супряга на ход Родригесу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    Отличный пас выдал Кедзёра в штрафную на Супрягу, который оторвался от защитника, но далеко отпустил от себя мяч, подарив его Пятову.
  • 15'
    Прямой ногой Степаненко в центре поля сыграл в ногу Шапаренко. Штрафной удар будут исполнять киевляне.
  • Офсайд
    14'
    Мог выскакивать на ворота соперника Супряга после заброса от Буяльского, но оказался он в положении "вне игры".
  • 13'
    Получил Супряга по спине локтем в борьбе против Бондаря. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Динамо".
  • 12'
    С левого фланга Тымчик простреливал в штрафную на Супрягу, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против защитника.
  • 11'
    Дальний заброс исполнил Сирота на чужую половину поля, но здесь Супряга не смог зацепиться за мяч.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Буяльский от Патрика. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 9'
    Получил локтем по лицу Караваев в верховой борьбе против Тете. Штрафной удар будут исполнять киевляне.
  • 7'
    Перехватили мяч на первых минутах футболисты "Шахтёра", но пока без особого продвижения вперед.
  • 6'
    Вновь убежал от опеки по флангу Додо и прострелил во вратарскую, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 5'
    Догнал мяч у лицевой линии Додо и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете вышла за пределы поля.
  • 4'
    С угла поля навесил Антонио на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Сирота и вынес мяч головой.
  • 3'
    Прорвался по правой бровке Додо, ворвался в штрафную, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку Сидорчуку, но судья не стал назначать пенальти.
  • 2'
    Дончане сегодня будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, киевляне выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мораес Жуниор бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Родригес Жерсон бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Карлос де Пена бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:2 Динамо Киев

Исход игры
Шахтёр Донецк
87.4% (132)
Ничья
7.9% (12)
Динамо Киев
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (111)
Меньше
25% (37)
Обе команды забьют
Да
79.05% (117)
Нет
20.95% (31)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
55.6% (84)
1:0 Шахтёр Донецк
9.9% (15)
2:0 Шахтёр Донецк
8.6% (13)
3:1 Шахтёр Донецк
6% (9)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:2 Шахтёр Донецк
4% (6)
1:2 Динамо Киев
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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