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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург
Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Киев: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок
Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Динамо Киев Суперкубок Шахтёр Донецк 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2020, осталось 2 дня 19 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Шахтёр Донецк 89.1% (49)
    X 7.3% (4)
    Динамо Киев 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Динамо Киев
    3.70
    3.90
    1.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    89.1% (49)
    Ничья
    7.3% (4)
    Динамо Киев
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (40)
    Меньше
    27.27% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (42)
    Нет
    23.64% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    50.9% (28)
    2:0 Шахтёр Донецк
    12.7% (7)
    1:0 Шахтёр Донецк
    10.9% (6)
    3:1 Шахтёр Донецк
    9.1% (5)
    3:2 Шахтёр Донецк
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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