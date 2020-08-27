Шицзячжуан
2:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Suzhou Sports Center
Бэйцзин Гоань
0:1
24' ГолAlan VI
1:1
34' ГолМурики Гильерме
40' Красная карточкаГо Цюаньбо
46' Желтая карточкаСунзу Стоппила
62' Желтая карточкаПен Лю
2:1
64' ГолСунзу Стоппила
2:2
73' ПенальтиБакамбу Седрик
14
Puliang
Shao
33
Shihao
Piao
3
Xuan
Cao
18
Zhiyun
Zheng
22
Jiyu
Zhong
8
Ромуло
10
Matheus
XIII
25
Го
Цюаньбо
24
Fan
Yang1
22
Дабао
Юй
18
Jin
Taiyan
27
Gang
Wang
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
33 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
3 Xuan CaoЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
22 Jiyu ZhongПолузащитник
-
8 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matheus XIIIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
27 Ziming Liu
-
23 Yiming Yang
-
32 Zeng Chen
-
20 Xinyu Liu1
-
17 Zihao Wang
-
28 Yubiao Deng
-
-
21 Chen Pu
-
29 Feng Han
-
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
24 Fan Yang1Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
27 Gang WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
39 Da Wen
-
3 Yang Yu1
-
4 Lei Li1
-
32 Guobo Liu
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
24'
0:1
34'
1:1
40'
46'
46'
61'
62'
64'
2:1
73'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Гильерме
|3 (1)
|0.43
|2.
|Yifeng Zang
|2
|0.29
|3.
|Сунзу Стоппила
|2
|0.29
|4.
|Matheus XIII
|1
|0.14
|5.
|Peng Wang III
|1
|0.14
|6.
|Oscar Taty Maritu
|1
|0.14
|7.
|Jiyu Zhong
|1
|0.14
|8.
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|9.
|Ромуло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan VI
|3
|0.43
|2.
|Бакамбу Седрик
|3 (1)
|0.43
|3.
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.29
|4.
|Виера Хонатан
|1
|0.14
|5.
|Сичжэ Чжан
|1
|0.14
|6.
|Пяо Чэн
|1
|0.14
|7.
|Юйнин Чжан
|1
|0.14
|8.
|Lei Li1
|1
|0.14
|9.
|Gang Wang
|0
|0
|10.
|Аугусто Ренато
|0
|0
|11.
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|12.
|Jin Taiyan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Chengjian Liao
|4
|0
|2.
|Сунзу Стоппила
|3
|0
|3.
|Peng Wang III
|3
|0
|4.
|Zitong Chen
|3
|0
|5.
|Puliang Shao
|1
|0
|6.
|Xuan Cao
|1
|0
|7.
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gang Wang
|3
|0
|2.
|Йеннарис Никлас
|2
|0
|3.
|Дабао Юй
|2
|0
|4.
|Сичжэ Чжан
|2
|0
|5.
|Го Цюаньбо
|0
|1
|6.
|Fan Yang1
|0
|1
|7.
|Пен Лю
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шицзячжуан
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Бэйцзин Гоань
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:2 Чанчунь Ятай Ляонин Хувин 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню Шанхай Шэньсинь 3:4 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:5 Бэйцзин БГ Шанхай Шэньсинь 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Чжэцзян Гринтаун Нэй Мэнгу Чжунъю 2:0 Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Чжоэр Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|2.
|Шаньдун Лунэн
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Цзянсу Сунин
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Шеньчжень
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|6.
|Гуанчжоу Фули
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|7.
|Хэнань Цзянье
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|8.
|Далянь Ифан
|7
|0
|3
|4
|10 - 14
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Бэйцзин Гоань
|2:2
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|3.
|Ухань Чжоэр
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Хэбей Форчун
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Циндао Хайню
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Шицзячжуан
|2:2
|7
|1
|4
|2
|11 - 10
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|8.
|Тянцзинь Тэда
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1