Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Peng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Выглядело как неплохой момент. Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Матеус пробил со штрафного прямо в стенку

44' Матч возобновлен

41' Матч остановлен

40' УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

40' Мурики Гильерме разрезает оборону соперника отличным пасом

39' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Yifeng Zang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

34' Shihao Piao из команды Шицзячжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Мурики Гильерме из команды Шицзячжуан переиграл вратаря дальним ударом!

32' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шицзячжуан пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Шицзячжуан имеет хороший шанс забить.

27' Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Peng Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Ромуло из команды Шицзячжуан делает неудачный навес.

19' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

19' Сичжэ Чжан не смог попасть в створ ударом издали

19' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

16' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матеус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

9' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Виера Хонатан пробил со штрафного прямо в стенку

2' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шицзячжуан начинает с центра поля