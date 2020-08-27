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Шицзячжуан
2:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
24' Гол
Alan VI
1:1
34' Гол
Мурики Гильерме
40' Красная карточка
Го Цюаньбо
46' Желтая карточка
Сунзу Стоппила
62' Желтая карточка
Пен Лю
2:1
64' Гол
Сунзу Стоппила
2:2
73' Пенальти
Бакамбу Седрик
82'
14
Puliang
Shao
33
Shihao
Piao
13
Сунзу
Стоппила
3
Xuan
Cao
18
Zhiyun
Zheng
22
Jiyu
Zhong
8
Ромуло
15
Peng
Wang
III
7
Yifeng
Zang
11
Мурики
Гильерме
10
Matheus
XIII
25
Го
Цюаньбо
24
Fan
Yang1
22
Дабао
Юй
2
Min-Jae
Kim2
18
Jin
Taiyan
27
Gang
Wang
21
Виера
Хонатан
23
Йеннарис
Никлас
10
Сичжэ
Чжан
17
Бакамбу
Седрик
19
Alan
VI
Шицзячжуан
4-4-1-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

Ход матча

24'
0:1
Alan VI
(Jin Taiyan)
34'
Мурики Гильерме
(Yifeng Zang)
1:1
40'
 
Го Цюаньбо
43'
 
Сень Хоу
Alan VI
44'
 
Сетер Йон-Хоу
Fan Yang1
46'
 
Пен Лю
Сичжэ Чжан
46'
 
Yang Yu1
Дабао Юй
46'
Сунзу Стоппила
 
61'
Chen Pu
Jiyu Zhong
 
62'
 
Пен Лю
64'
Сунзу Стоппила
(Matheus XIII)
2:1
70'
Zitong Chen
Сунзу Стоппила
 
73'
2:2
Бакамбу Седрик
82'
Oscar Taty Maritu
Zhiyun Zheng
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Гильерме 3 (1) 0.43
2. Yifeng Zang 2 0.29
3. Сунзу Стоппила 2 0.29
4. Matheus XIII 1 0.14
5. Peng Wang III 1 0.14
6. Oscar Taty Maritu 1 0.14
7. Jiyu Zhong 1 0.14
8. Zhiyun Zheng 0 0
9. Ромуло 0 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan VI 3 0.43
2. Бакамбу Седрик 3 (1) 0.43
3. Сетер Йон-Хоу 2 0.29
4. Виера Хонатан 1 0.14
5. Сичжэ Чжан 1 0.14
6. Пяо Чэн 1 0.14
7. Юйнин Чжан 1 0.14
8. Lei Li1 1 0.14
9. Gang Wang 0 0
10. Аугусто Ренато 0 0
11. Йеннарис Никлас 0 0
12. Jin Taiyan 0 0

Карточки

Шицзячжуан
# Игрок      
1. Chengjian Liao 4 0
2. Сунзу Стоппила 3 0
3. Peng Wang III 3 0
4. Zitong Chen 3 0
5. Puliang Shao 1 0
6. Xuan Cao 1 0
7. Zhiyun Zheng 1 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Gang Wang 3 0
2. Йеннарис Никлас 2 0
3. Дабао Юй 2 0
4. Сичжэ Чжан 2 0
5. Го Цюаньбо 0 1
6. Fan Yang1 0 1
7. Пен Лю 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шицзячжуан 11.11% (1) 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Бэйцзин Гоань 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Чжоэр 2:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:2 Чанчунь Ятай Ляонин Хувин 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню Шанхай Шэньсинь 3:4 Шицзячжуан Шицзячжуан 0:5 Бэйцзин БГ Шанхай Шэньсинь 0:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Чжэцзян Гринтаун Нэй Мэнгу Чжунъю 2:0 Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Чжоэр Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Бэйцзин Гоань 0:0 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 3:1 Шицзячжуан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 7 5 1 1 17 - 6 16
2. Шаньдун Лунэн 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Цзянсу Сунин 7 3 2 2 10 - 8 11
4. Шанхай Шэньхуа 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Шеньчжень 7 2 1 4 11 - 13 7
6. Гуанчжоу Фули 7 2 1 4 6 - 18 7
7. Хэнань Цзянье 7 1 3 3 9 - 12 6
8. Далянь Ифан 7 0 3 4 10 - 14 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Бэйцзин Гоань 2:2 7 4 2 1 15 - 10 14
3. Ухань Чжоэр 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Хэбей Форчун 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Циндао Хайню 6 1 4 1 8 - 8 7
6. Шицзячжуан 2:2 7 1 4 2 11 - 10 7
7. Чуньцинь Лифан 7 1 3 3 6 - 11 6
8. Тянцзинь Тэда 7 0 1 6 5 - 17 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Бэйцзин Гоань
3.10
2.31
3.40
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5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
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