Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Min-Jae Kim выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Матеус из команды Шицзячжуан идет с мячом вперед на обострение...

94' Zitong Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

92' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Отличные скиллы показывает Мурики Гильерме , обводя своих соперников

92' Матеус из команды Шицзячжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Матеус из команды Шицзячжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Lei Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Йеннарис Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

83' Матеус не смог попасть в створ ударом издали

82' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

81' Бакамбу Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Yifeng Zang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Матеус из команды Шицзячжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

75' Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.

73' После проверки VAR судья не изменил решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Сунзу Стоппила получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Сунзу Стоппила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

68' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Сунзу Стоппила получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

65' Сунзу Стоппила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матеус из команды Шицзячжуан отправил кросс в штрафную...

64' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ромуло мяч отрикошетил от ворот

62' Пен Лю получил желтую карточку от судьи

60' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

56' Бакамбу Седрик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

55' Матеус из команды Шицзячжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

55' Выглядело как неплохой момент. Yifeng Zang из команды Шицзячжуан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

54' Zhiyun Zheng из команды Шицзячжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

53' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

53' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Виера Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Сунзу Стоппила получил желтую карточку от судьи

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.