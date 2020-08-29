Гуанчжоу Фули
0:1
Второй тайм: 81'
Шеньчжень
23' Желтая карточкаGong Zhang
0:1
27' ГолWai-Tsun Dai
36' Желтая карточкаСельнес Оле
74' Желтая карточкаТошич Душко
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
14
Chao
Zeng
13
Chugui
Ye
11
Renato
III
10
Саба
Диа
21
Feiya
Chang
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
19
Тьеви
Бифума
12
John
Mary
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
14 Chao ZengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
11 Renato IIIНападающий
-
10 Саба ДиаНападающий
-
21 Feiya ChangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
- Нападающий
-
15 Tixiang LiНападающий
-
33 Bo JinНападающий
-
42 Huapeng Wang
-
28 Chengru Wu
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
19 Тьеви БифумаНападающий
-
12 John MaryНападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Haofeng Xu
-
26 Qiang Jin
-
-
36 Жоу Яюн
-
4 Wei Qiao
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
23'
27'
0:1
36'
46'
67'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|4 (1)
|0.5
|2.
|Саба Диа
|2
|0.25
|3.
|Zhizhao Chen
|0
|0
|4.
|Йи Тенг
|0
|0
|5.
|Renato III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|6 (2)
|0.75
|2.
|Harold Preciado
|2 (1)
|0.25
|3.
|Лин Гао
|2 (1)
|0.25
|4.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.13
|5.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|6.
|Сельнес Оле
|0
|0
|7.
|Yuanyi Li
|0
|0
|8.
|Zhen Ge
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Chugui Ye
|2
|0
|2.
|Tixiang Li
|2
|0
|3.
|Miao Tang II
|2
|0
|4.
|Chun Lok Than
|2
|0
|5.
|Zhechao Chen
|2
|0
|6.
|Jiaqi Han
|2
|0
|7.
|Тошич Душко
|1
|0
|8.
|Захави Эран
|1
|0
|9.
|Songyi Li
|1
|0
|10.
|Feiya Chang
|1
|0
|11.
|Chao Zeng
|1
|0
|12.
|Zhengyu Huang
|1
|0
|13.
|Gong Zhang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|3
|0
|2.
|Zhang En'ge
|1
|1
|3.
|Сельнес Оле
|2
|0
|4.
|John Mary
|2
|0
|5.
|Yuan Zhang1
|2
|0
|6.
|Тьеви Бифума
|1
|0
|7.
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|8.
|Dalun Zheng
|1
|0
|9.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
|10.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|11.
|Wei Qiao
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Фули
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Шеньчжень
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье
Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шеньчжень: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|5
|1
|1
|17 - 6
|16
|2.
|Шаньдун Лунэн
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Цзянсу Сунин
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Шеньчжень
|1:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|8
|2
|1
|5
|6 - 19
|7
|7.
|Хэнань Цзянье
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|8.
|Далянь Ифан
|7
|0
|3
|4
|10 - 14
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Бэйцзин Гоань
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|3.
|Ухань Чжоэр
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Хэбей Форчун
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|5.
|Шицзячжуан
|7
|1
|4
|2
|11 - 10
|7
|6.
|Циндао Хайню
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|8.
|Тянцзинь Тэда
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1