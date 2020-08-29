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Гуанчжоу Фули
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Шеньчжень
0'
23' Желтая карточка
Gong Zhang
0:1
27' Гол
Wai-Tsun Dai
36' Желтая карточка
Сельнес Оле
74' Желтая карточка
Тошич Душко
81'
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
3
Тошич
Душко
18
Йи
Тенг
14
Chao
Zeng
8
Дембеле
Мусса
4
Gong
Zhang
13
Chugui
Ye
11
Renato
III
10
Саба
Диа
21
Feiya
Chang
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
5
Сон
Чжу-Хунь
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
19
Тьеви
Бифума
12
John
Mary
29
Лин
Гао
Гуанчжоу Фули
4-3-3
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

23'
Gong Zhang
 
27'
0:1
Wai-Tsun Dai
36'
 
Сельнес Оле
45'
 
Harold Preciado
Тьеви Бифума
46'
Gong Zhang
Chao Zeng
 
46'
Zhechao Chen
Tixiang Li
 
67'
 
Shuai Pei
Yuan Zhang1
67'
 
Цзю Янь
Лин Гао
71'
Zhizhao Chen
Chugui Ye
 
74'
Тошич Душко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 4 (1) 0.5
2. Саба Диа 2 0.25
3. Zhizhao Chen 0 0
4. Йи Тенг 0 0
5. Renato III 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 6 (2) 0.75
2. Harold Preciado 2 (1) 0.25
3. Лин Гао 2 (1) 0.25
4. Wai-Tsun Dai 1 0.13
5. Тьеви Бифума 0 0
6. Сельнес Оле 0 0
7. Yuanyi Li 0 0
8. Zhen Ge 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Chugui Ye 2 0
2. Tixiang Li 2 0
3. Miao Tang II 2 0
4. Chun Lok Than 2 0
5. Zhechao Chen 2 0
6. Jiaqi Han 2 0
7. Тошич Душко 1 0
8. Захави Эран 1 0
9. Songyi Li 1 0
10. Feiya Chang 1 0
11. Chao Zeng 1 0
12. Zhengyu Huang 1 0
13. Gong Zhang 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 3 0
2. Zhang En'ge 1 1
3. Сельнес Оле 2 0
4. John Mary 2 0
5. Yuan Zhang1 2 0
6. Тьеви Бифума 1 0
7. Чжипэн Цзян 1 0
8. Dalun Zheng 1 0
9. Сон Чжу-Хунь 1 0
10. Wai-Tsun Dai 1 0
11. Wei Qiao 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Фули 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Шеньчжень 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Фули 2:2 Цзянсу Сунин
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье
Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Чжоэр Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:2 Чуньцинь Лифан

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шеньчжень: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 7 5 1 1 17 - 6 16
2. Шаньдун Лунэн 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Цзянсу Сунин 7 3 2 2 10 - 8 11
4. Шанхай Шэньхуа 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Шеньчжень 1:0 8 3 1 4 12 - 13 10
6. Гуанчжоу Фули 0:1 8 2 1 5 6 - 19 7
7. Хэнань Цзянье 7 1 3 3 9 - 12 6
8. Далянь Ифан 7 0 3 4 10 - 14 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 7 5 2 0 16 - 5 17
2. Бэйцзин Гоань 7 4 2 1 15 - 10 14
3. Ухань Чжоэр 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Хэбей Форчун 7 3 2 2 12 - 13 11
5. Шицзячжуан 7 1 4 2 11 - 10 7
6. Циндао Хайню 7 1 4 2 9 - 10 7
7. Чуньцинь Лифан 7 1 3 3 6 - 11 6
8. Тянцзинь Тэда 7 0 1 6 5 - 17 1
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Гуанчжоу Фули
Ничья
Шеньчжень
11.00
4.20
1.38
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5.55 1.14
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2.44 1.52
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