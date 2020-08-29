Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Тьеви Бифума получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Тьеви Бифума на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Шеньчжень

41' Дембеле Мусса не смог попасть в створ ударом издали

41' Feiya Chang нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

40' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Zhang Yuan из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Gong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Zhen Ge из команды Шеньчжень навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лин Гао из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Wai-Tsun Dai забивает!

27' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

26' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Gong Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение

23' Chugui Ye на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Саба Диа пробил со штрафного прямо в стенку

21' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Шеньчжень

19' Саба Диа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали

17' Тьеви Бифума из команды Шеньчжень сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Хорошую попытку сделал Тьеви Бифума . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шеньчжень начинает с центра поля