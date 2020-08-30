АЕК Ларнака
3:0
Конец матча
АПОЭЛ
1:0
7' ГолСпировски Стефан
29' Желтая карточкаСациас Яннис
37' Желтая карточкаЙенсен Майк
50' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
2:0
55' ГолАбраам Гонсалес
3:0
72' ГолТричковски Иван
89' Желтая карточкаИоанну Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Янну ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
15 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гарсия НандоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Caneda Perez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
31 Йенсен МайкПолузащитник
- Нападающий
-
14 Саар БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
Ход матча
7'
1:0
29'
37'
55'
2:0
60'
72'
3:0
89'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тричковски Иван
|2
|1
|2.
|Абраам Гонсалес
|2
|1
|3.
|Спировски Стефан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саар Бен
|1
|0.5
|2.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акоран Баррера
|1
|0
|2.
|Труйольс Хоан
|1
|0
|3.
|Тенкен Йенс
|1
|0
|4.
|Константину Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК Ларнака
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|АПОЭЛ
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: + = -Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака
Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 0:1 АЕК Ларнака Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака
АПОЭЛ Последние 20 матчей: + = -Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака
Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Омония Базель 1:0 АПОЭЛ Пафос 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Базель АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
АПОЭЛ: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Кубок АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Анортосис
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|5.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Омония
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Этникос Ахна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Олимпиакос Никосия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Пафос
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Кармиотисса
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Эрмис Арадиппу
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0