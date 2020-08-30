  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
АЕК Ларнака
3:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
7' Гол
Спировски Стефан
29' Желтая карточка
Сациас Яннис
37' Желтая карточка
Йенсен Майк
50' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
2:0
55' Гол
Абраам Гонсалес
3:0
72' Гол
Тричковски Иван
89' Желтая карточка
Иоанну Николас
89' Желтая карточка
 90'+2
АЕК Ларнака
АПОЭЛ

Ход матча

7'
Спировски Стефан
1:0
29'
 
Сациас Яннис
37'
 
Йенсен Майк
46'
 
Ндонгаля Дьемерси
Сулейман Муса
46'
Гарсия Нандо
Янну Томас
 
50'
 
Де Винсенти Томас
55'
Абраам Гонсалес
2:0
60'
 
Лундему Мариус
Сациас Яннис
60'
 
Захид Гайас
Саар Бен
72'
Тричковски Иван
3:0
75'
Хэйтли Том
Абраам Гонсалес
 
76'
Толемесс Флориан
Спировски Стефан
 
89'
 
Иоанну Николас
89'
 

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тричковски Иван 2 1
2. Абраам Гонсалес 2 1
3. Спировски Стефан 1 0.5
АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саар Бен 1 0.5
2. Сантос Рафаэл II 1 0.5

Карточки

АЕК Ларнака
# Игрок      
1. Акоран Баррера 1 0
2. Труйольс Хоан 1 0
3. Тенкен Йенс 1 0
4. Константину Константинос 1 0
АПОЭЛ
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК Ларнака 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 АПОЭЛ 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: + = -
Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака
Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 0:1 АЕК Ларнака Этникос Ахна 2:5 АЕК Ларнака
АПОЭЛ Последние 20 матчей: + = -
Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака
Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис АПОЭЛ 0:0 Докса Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Омония Базель 1:0 АПОЭЛ Пафос 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Базель АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
АПОЭЛ: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Товарищеские матчи АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Кубок АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Анортосис 2 2 0 0 4 - 1 6
3. АЕЛ Лимаcсол 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аполлон 2 1 1 0 7 - 1 4
5. Докса Катокопия 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Омония 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Этникос Ахна 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Олимпиакос Никосия 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Пафос 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Кармиотисса 2 0 1 1 2 - 3 1
11. АПОЭЛ 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Неа Саламина 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Эносис 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Эрмис Арадиппу 2 0 0 2 1 - 9 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Сациас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Спировски Стефан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.40 3.60 8.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.05 6.20 1.10 3.35 1.28 2.14 1.71 1.80 2.01 1.90 1.85 1.29 3.40 1.13 5.40 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.47 1.63 2.28 1.48 2.55 1.07 7.60 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.26 1.60 1.53 2.39 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный