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Серкль Брюгге
0:1
Перерыв

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
31' Желтая карточка
Омоло Джоханна
0:1
32' Гол
Геркенс Питер
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
5
Уэда
Наомиси
4
Таравель
Жереми
19
Dimitar
Velkovski
14
Charles
Vanhoutte
15
Омоло
Джоханна
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
9
Guy
Mbenza
7
Азар
Килиан
46
Бутез
Жан
30
Бута
Аурелиу
40
Пиус
Джуниор
4
Abdoulaye
Seck
II
2
Де
Лат
Ричи
38
Арун
Фарис
16
Геркенс
Питер
5
Верстрате
Биргер
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
7
Ламкель
Зе
Дидье
Серкль Брюгге
4-3-3
Ройал Антверпен
4-3-3

Ход матча

31'
Омоло Джоханна
 
32'
0:1
Геркенс Питер
(Ламкель Зе Дидье)

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Геркенс Питер 1 0.5
2. Рафаэлов Лиор 1 (1) 0.5
3. Ламкель Зе Дидье 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 1 0
2. Хотич Дино 1 0
Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Де Лат Ричи 1 0
2. Бута Аурелиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 0
 Ройал Антверпен 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге
Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион
Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Ройал Антверпен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион Б Ройал Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Ройал Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Ройал Антверпен Второй дивизион Ройал Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ройал Антверпен 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Беерсхот-Вильрейк 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 4 3
10. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Брюгге 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гент 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Серкль Брюгге 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.10 1.32
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