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Серкль Брюгге
2:1
Конец матча

Стадион:
Ройал Антверпен
0'
31' Желтая карточка
Омоло Джоханна
0:1
32' Гол
Геркенс Питер
65' Желтая карточка
Мбокани Дьёмерси
1:1
80' Гол
Guy Mbenza
2:1
86' Гол
Guy Mbenza
90'+5
1
Дидийон
Томас
8
Robbe
Decostere
5
Уэда
Наомиси
4
Таравель
Жереми
19
Dimitar
Velkovski
14
Charles
Vanhoutte
15
Омоло
Джоханна
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
9
Guy
Mbenza
7
Азар
Килиан
46
Бутез
Жан
30
Бута
Аурелиу
40
Пиус
Джуниор
4
Abdoulaye
Seck
II
2
Де
Лат
Ричи
38
Арун
Фарис
16
Геркенс
Питер
5
Верстрате
Биргер
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
7
Ламкель
Зе
Дидье
Серкль Брюгге
4-3-3
Ройал Антверпен
4-3-3

Ход матча

31'
Омоло Джоханна
 
32'
0:1
Геркенс Питер
(Ламкель Зе Дидье)
52'
 
Де Паув Нилл
Бута Аурелиу
64'
Thibo Somers
Азар Килиан
 
65'
 
Бойя Франк
Геркенс Питер
65'
 
Мбокани Дьёмерси
72'
Коррин Александр
Dimitar Velkovski
 
74'
 
Болинжи Жонатан
Рафаэлов Лиор
80'
Guy Mbenza
1:1
86'
Guy Mbenza
(Хотич Дино)
2:1
89'
Victor Vitinho2
Хотич Дино
 

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Guy Mbenza 2 1
2. Хотич Дино 0 0
Ройал Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Геркенс Питер 1 0.5
2. Рафаэлов Лиор 1 (1) 0.5
3. Ламкель Зе Дидье 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 1 0
2. Хотич Дино 1 0
Ройал Антверпен
# Игрок      
1. Мбокани Дьёмерси 1 0
2. Де Лат Ричи 1 0
3. Бута Аурелиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 0 0 0 0 0 100% (2)
 Ройал Антверпен 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге
Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион
Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Ройал Антверпен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион Б Ройал Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Ройал Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Ройал Антверпен Второй дивизион Ройал Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Беерсхот-Вильрейк 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Мехелен 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Васланд-Беверен 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Сент-Трюйден 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Стандард 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Серкль Брюгге 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Брюгге 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 4 3
11. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Мускрон-Перювельз 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ройал Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Эйпен 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Зульте-Варегем 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Гент 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Остенде 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Геркенс Питер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Омоло Джоханна получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.10 1.32
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