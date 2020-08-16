Серкль Брюгге
2:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Ройал Антверпен
31' Желтая карточкаОмоло Джоханна
0:1
32' ГолГеркенс Питер
65' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
1:1
80' ГолGuy Mbenza
2:1
86' ГолGuy Mbenza
20
Оггас
Кевин
10
Хотич
Дино
46
Бутез
Жан
30
Бута
Аурелиу
40
Пиус
Джуниор
38
Арун
Фарис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
21 Warleson
-
-
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
-
40 Пиус ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бойя ФранкНападающий
-
14 Де Паув НиллНападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
31'
32'
65'
80'
1:1
86'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Guy Mbenza
|2
|1
|2.
|Хотич Дино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Геркенс Питер
|1
|0.5
|2.
|Рафаэлов Лиор
|1 (1)
|0.5
|3.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|1
|0
|2.
|Хотич Дино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|2.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|3.
|Бута Аурелиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Ройал Антверпен
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: + = -Стандард 1:0 Серкль Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Дейнзе 4:0 Серкль Брюгге Сент Элуис 1:2 Серкль Брюгге
Синт-Элойс-Винкел 1:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 2:2 Серкль Брюгге Варегем 2:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 0:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:2 Мехелен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: + = -Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Зварте Леув 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:3 Лион
Ройал Антверпен 1:3 Рода Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Ройал Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:1 Шарлеруа Ройал Антверпен 1:1 Генк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:0 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 1:1 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Ройал Антверпен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Серкль Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион Б Ройал Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б Ройал Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Ройал Антверпен Второй дивизион Ройал Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Васланд-Беверен
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Брюгге
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Мускрон-Перювельз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ройал Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Эйпен
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0