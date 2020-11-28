Мускрон-Перювельз
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Stade Le Cannonier
Брюгге
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.17
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.08
|3.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.08
|4.
|Табеку Серж
|1
|0.08
|5.
|Да Кошта Нуну
|1
|0.08
|6.
|Онана Жан
|0
|0
|7.
|Фараж Имад
|0
|0
|8.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|6
|0.43
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.36
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.21
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.21
|5.
|Баджи Юссуф
|3
|0.21
|6.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.21
|7.
|Ритс Матс
|1
|0.07
|8.
|Дели Симон
|1
|0.07
|9.
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|10.
|Окереке Давид
|1
|0.07
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.07
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|3
|1
|2.
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|3.
|Онана Жан
|2
|1
|4.
|Бока Эрик
|2
|1
|5.
|Бакич Марко
|3
|0
|6.
|Агузуль Саад
|2
|0
|7.
|Антонов Неманья
|1
|0
|8.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|10.
|Коффи Херве
|1
|0
|11.
|Нландю Дарли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вормер Руд
|2
|0
|2.
|Ритс Матс
|2
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|4.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|5.
|Миньоле Симон
|1
|0
|6.
|Крменчик Михал
|1
|0
|7.
|Дели Симон
|1
|0
|8.
|Баланта Эдер
|1
|0
|9.
|Рикка Федерико
|1
|0
|10.
|Мата Клинтон
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|66.67% (4)
|Брюгге
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =3 -12Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д
Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:4 Брюгге Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 5:1 Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 2:0 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|2.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|35 - 31
|25
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|5.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|11.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 28
|11
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Гент
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Стандард
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|9.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 17
|7
|15.
|Остенде
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров