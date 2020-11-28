Мускрон-Перювельз
0:0
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Брюгге
76' Желтая карточкаКапемба Освальдо Педро
82' Желтая карточкаМохамед Димитри
87' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
87' Желтая карточкаБаланта Эдер
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.17
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.08
|3.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.08
|4.
|Табеку Серж
|1
|0.08
|5.
|Да Кошта Нуну
|1
|0.08
|6.
|Онана Жан
|0
|0
|7.
|Фараж Имад
|0
|0
|8.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|6
|0.43
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.36
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.21
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.21
|5.
|Баджи Юссуф
|3
|0.21
|6.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.21
|7.
|Ритс Матс
|1
|0.07
|8.
|Дели Симон
|1
|0.07
|9.
|Баланта Эдер
|1
|0.07
|10.
|Окереке Давид
|1
|0.07
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.07
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|3
|1
|2.
|Сиранни Алессандро
|4
|0
|3.
|Онана Жан
|2
|1
|4.
|Бока Эрик
|2
|1
|5.
|Бакич Марко
|3
|0
|6.
|Агузуль Саад
|2
|0
|7.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|8.
|Антонов Неманья
|1
|0
|9.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|10.
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|11.
|Коффи Херве
|1
|0
|12.
|Нландю Дарли
|1
|0
|13.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|2.
|Вормер Руд
|2
|0
|3.
|Ритс Матс
|2
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|5.
|Баланта Эдер
|2
|0
|6.
|Миньоле Симон
|1
|0
|7.
|Крменчик Михал
|1
|0
|8.
|Дели Симон
|1
|0
|9.
|Рикка Федерико
|1
|0
|10.
|Мата Клинтон
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|66.67% (4)
|Брюгге
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =3 -12Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д
Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:4 Брюгге Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 5:1 Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 2:0 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 18
|28
|2.
|Брюгге
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 11
|27
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|35 - 31
|25
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|5.
|Стандард
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|17 - 12
|23
|6.
|Антверпен
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 17
|22
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 21
|19
|9.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|21 - 25
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 20
|16
|11.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 15
|16
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 20
|16
|14.
|Мехелен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 28
|11
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 24
|11
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|17 - 30
|9
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|23 - 14
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|3.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|6.
|Антверпен
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|9.
|Остенде
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|13 - 14
|9
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Эйпен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|13.
|Гент
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 9
|7
|14.
|Мехелен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|2.
|Генк
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Стандард
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Антверпен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|Гент
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|8.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|9.
|Андерлехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 13
|8
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Мехелен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 17
|7
|15.
|Остенде
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Победитель
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