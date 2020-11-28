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Мускрон-Перювельз
0:0
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
76' Желтая карточка
Капемба Освальдо Педро
82' Желтая карточка
Мохамед Димитри
87' Желтая карточка
Деннис Эммануэль
87' Желтая карточка
Баланта Эдер
90'+7
16
Коффи
Херве
18
Киринен
Роббе
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
6
Хочко
Дени
10
Бакич
Марко
8
Онана
Жан
25
Брим
Шарль-Андреас
20
Да
Кошта
Нуну
29
Бадибанга
Бени
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
5
Коссуну
Одилон
90
Кетеларе
Шарль
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
25
Вормер
Руд
21
Окереке
Давид
9
Крменчик
Михал
10
Ланг
Ноа
Мускрон-Перювельз
4-3-3
Брюгге
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.17
2. Бакич Марко 1 0.08
3. Сильвестре Матиас 1 0.08
4. Табеку Серж 1 0.08
5. Да Кошта Нуну 1 0.08
6. Онана Жан 0 0
7. Фараж Имад 0 0
8. Агузуль Саад 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 6 0.43
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.36
3. Вормер Руд 3 0.21
4. Крменчик Михал 3 0.21
5. Баджи Юссуф 3 0.21
6. Ланг Ноа 3 (1) 0.21
7. Ритс Матс 1 0.07
8. Дели Симон 1 0.07
9. Баланта Эдер 1 0.07
10. Окереке Давид 1 0.07
11. Кетеларе Шарль 1 0.07
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 3 1
2. Сиранни Алессандро 4 0
3. Онана Жан 2 1
4. Бока Эрик 2 1
5. Бакич Марко 3 0
6. Агузуль Саад 2 0
7. Мохамед Димитри 1 0
8. Антонов Неманья 1 0
9. Бадибанга Бени 1 0
10. Да Кошта Нуну 1 0
11. Коффи Херве 1 0
12. Нландю Дарли 1 0
13. Капемба Освальдо Педро 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Деннис Эммануэль 3 0
2. Вормер Руд 2 0
3. Ритс Матс 2 0
4. Соболь Эдуард 2 0
5. Баланта Эдер 2 0
6. Миньоле Симон 1 0
7. Крменчик Михал 1 0
8. Дели Симон 1 0
9. Рикка Федерико 1 0
10. Мата Клинтон 1 0
11. Дьятта Крепен 1 0
12. Ланг Ноа 1 0
13. Коссуну Одилон 1 0
14. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 0 0 33.33% (2) 0 0 66.67% (4)
 Брюгге 7.14% (2) 21.43% (6) 21.43% (6) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д
Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 5
Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Брюгге 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:4 Брюгге Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 4:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 5:1 Брюгге Премьер-лига Мускрон-Перювельз 2:0 Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 14 8 4 2 31 - 18 28
2. Брюгге Заявка 14 8 3 3 29 - 11 27
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 8 1 4 35 - 31 25
4. Шарлеруа Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
5. Стандард Заявка 13 6 5 2 17 - 12 23
6. Антверпен Заявка 13 6 4 3 23 - 17 22
7. Андерлехт Заявка 13 5 6 2 23 - 18 21
8. АХ Лёвен Заявка 12 5 4 3 21 - 21 19
9. Серкль Брюгге Заявка 14 6 0 8 21 - 25 18
10. Гент Заявка 13 5 1 7 21 - 20 16
11. Остенде Заявка 13 4 4 5 17 - 15 16
12. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13. Эйпен Заявка 13 3 7 3 16 - 20 16
14. Мехелен Заявка 12 3 3 6 17 - 22 12
15. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 16 - 28 11
16. Сент-Трюйден Заявка 13 2 5 6 15 - 24 11
17. Васланд-Беверен Заявка 13 2 3 8 17 - 30 9
18. Мускрон-Перювельз Заявка 12 1 4 7 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 7 6 0 1 23 - 14 18
2. Генк Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Брюгге Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
4. Стандард Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
5. Шарлеруа Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
6. Антверпен Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
7. Андерлехт Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
8. АХ Лёвен Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
9. Остенде Заявка 7 3 2 2 14 - 9 11
10. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 13 - 14 9
11. Сент-Трюйден Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12. Эйпен Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
13. Гент Заявка 6 2 1 3 11 - 9 7
14. Мехелен Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
15. Кортрейк Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Васланд-Беверен Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Зульте-Варегем Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
18. Мускрон-Перювельз Заявка 6 0 2 4 1 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 7 4 2 1 17 - 5 14
2. Генк Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3. Шарлеруа Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4. Кортрейк Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Стандард Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Антверпен Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
7. Гент Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
8. Серкль Брюгге Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
9. Андерлехт Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
10. АХ Лёвен Заявка 6 2 2 2 12 - 13 8
11. Эйпен Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
12. Зульте-Варегем Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Мехелен Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 6 2 1 3 12 - 17 7
15. Остенде Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16. Васланд-Беверен Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17. Мускрон-Перювельз Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
18. Сент-Трюйден Заявка 6 0 2 4 7 - 17 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 2.10 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.70 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 11.25 6.20 1.25
  14.61 1.61 2.82

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.80 1.95 12.50 1.01 1.11 5.80 4.10 1.21 1.13 5.40 2.15 1.70 1.98 1.82 1.76 2.07 1.02 11.00 1.32 3.20 1.04 9.00 1.06 6.30 1.04 9.00 1.01 12.00 1.01 12.50
11.25 1.00 4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.20 1.07 6.65
1.67 2.27 1.40 3.03 1.14 5.95 1.62 2.34 1.44 2.84 1.72 2.17 1.46 2.80 1.59 2.41 1.28 3.77 1.72 2.17 1.51 2.63 1.77 2.11 1.14 5.85 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.60 2.25 2.46 1.52 1.07 7.50 1.23 3.85 1.08 7.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
1.37 3.18 1.20 4.69 1.56 2.48 1.37 3.17 1.65 2.31 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.03 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге онлайн

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