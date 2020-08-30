Анже
0:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Бордо
0:1
25' ГолМайя Джош
0:2
27' ГолБашич Тома
37' Желтая карточкаУдин Реми
54' Желтая карточкаСабали Юссуф
65' Желтая карточкаБашич Тома
84' Желтая карточкаСантамария Батист
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Mohamed Cho
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
0:1
27'
0:2
37'
54'
65'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|1
|0.5
|2.
|Майя Джош
|1
|0.5
|3.
|Косельни Лоран
|0
|0
|4.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сантамария Батист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|2.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|3.
|Сабали Юссуф
|1
|0
|4.
|Башич Тома
|1
|0
|5.
|Удин Реми
|1
|0
|6.
|Отавио II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Бордо
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: + = -Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо
Последние игры между собой
Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бордо
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Монако
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Анже 0:2 Бордо
Исход игры
Анже
39.5% (62)
Ничья
39.5% (62)
Бордо
21% (33)
Тотал 2.5
Больше
23.33% (35)
Меньше
76.67% (115)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (56)
1:0 Анже
27.4% (43)
1:2 Бордо
11.5% (18)
2:1 Анже
8.3% (13)
0:1 Бордо
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Анже
1.9% (3)
0:2 Бордо
1.9% (3)
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