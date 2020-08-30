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  3. Франция
Анже
0:2
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
25' Гол
Майя Джош
0:2
27' Гол
Башич Тома
37' Желтая карточка
Удин Реми
54' Желтая карточка
Сабали Юссуф
65' Желтая карточка
Башич Тома
84' Желтая карточка
Сантамария Батист
90'+5
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
28
Эль-Мелали
Фарид
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
22
Тиуб
Сада
11
Канга
Вилфрид
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
9
Майя
Джош
Анже
4-1-4-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Майя Джош
(Косельни Лоран)
27'
0:2
Башич Тома
(Хван Ый-Чжо)
37'
 
Удин Реми
54'
 
Сабали Юссуф
65'
 
Башич Тома
66'
 
Бриан Джимми
Майя Джош
66'
Баокен Стефан
Канга Вилфрид
 
66'
Капелле Пьеррик
Эль-Мелали Фарид
 
78'
 
Калу Сэмьюэл
Хван Ый-Чжо
78'
 
Пардо Рубен
Де Превиль Николя
80'
Бобишон Антонен
Мангани Томас
 
81'
Mohamed Cho
Тиуб Сада
 
84'
Сантамария Батист
 
90'
 
Пундже Максим
Удин Реми
90'
Кулибали Лассана
Фюльжини Анжело
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.5
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 1 0.5
2. Майя Джош 1 0.5
3. Косельни Лоран 0 0
4. Хван Ый-Чжо 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Сантамария Батист 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Зеркан Мехди 0 1
2. Де Превиль Николя 1 0
3. Сабали Юссуф 1 0
4. Башич Тома 1 0
5. Удин Реми 1 0
6. Отавио II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 100% (1) 0 0 0 0
 Бордо 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: + = -
Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже
Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже
Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо
Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо

Последние игры между собой

Анже: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Бордо: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Анже 1:1 Бордо Товарищеские матчи Анже 3:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Лига 1
Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 157
Анже 39.5% (62)
X 39.5% (62)
Бордо 21% (33)
Все прогнозы
3.45 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Анже 0:2 Бордо

Исход игры
Анже
39.5% (62)
Ничья
39.5% (62)
Бордо
21% (33)
Тотал 2.5
Больше
23.33% (35)
Меньше
76.67% (115)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (56)
1:0 Анже
27.4% (43)
1:2 Бордо
11.5% (18)
2:1 Анже
8.3% (13)
0:1 Бордо
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Анже
1.9% (3)
0:2 Бордо
1.9% (3)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
37.00 23.00 1.03
98.00 23.00 1.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.60 1.19 5.10 1.17 1.95 1.85 2.14 1.75 1.82 2.05 1.60 2.33 1.20 4.60 1.07 8.40 1.03 10.00 1.14 5.55 0.00 18.50 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.77 2.04 1.47 2.70 1.11 6.50 1.05 10.50 1.35 3.15 1.02 13.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.96 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
4.50 1.21
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