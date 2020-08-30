Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Бордо играла лучше в этом тайме.

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удин Реми получил желтую карточку от судьи

36' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

36' Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Отличный пас сделал Фюльжини Анжело из команды Анже , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Башич Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Башич Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удин Реми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Г О О О О Л - Башич Тома изменил счет на табло!

27' Отличные скиллы показывает Башич Тома , обводя своих соперников

25' Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Косельни Лоран разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе

14' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошую попытку сделал Майя Джош . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Косельни Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Бордо

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Бордо

6' Как он промахнулся? Траоре Исмаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' [team] пытается что-то создать.

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Косельни Лоран из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля