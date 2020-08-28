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Лион
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5000
Дижон
0'
0:1
14' Гол
Шедлер Орельен
38' Желтая карточка
Ahmad Nounchil
1:1
39' Пенальти
Депай Мемфис
2:1
45' Гол в свои ворота
Лаутоа Веслей
3:1
45' Гол
Депай Мемфис
46' Желтая карточка
Ндонг Ибраим
65' Желтая карточка
Саммаритано Фредерик
4:1
66' Пенальти
Депай Мемфис
68' Желтая карточка
Депай Мемфис
80' Желтая карточка
Дембеле Мусса II
90' Желтая карточка
Фильо Марсело
90'+5
1
Лопеш
Антони
5
Денайер
Джейсон
6
Фильо
Марсело
20
Марсал
Фернандо
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
25
Какере
Максанс
27
Корне
Максвелл
7
Экамби
Карл
Токо
11
Депай
Мемфис
9
Дембеле
Мусса
II
16
Гомис
Альфред
19
Ahmad
Nounchil
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
27
Шедлер
Орельен
8
Эбимбе
Эрик
Лион
3-4-3
Дижон
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Шедлер Орельен
38'
 
Ahmad Nounchil
39'
Депай Мемфис
1:1
45'
Лаутоа Веслей
2:1
45'
Депай Мемфис
3:1
46'
 
Ндонг Ибраим
55'
 
Панзо Джонатан
Ahmad Nounchil
55'
 
Саммаритано Фредерик
Шуиар Мунир
65'
 
Саммаритано Фредерик
66'
Депай Мемфис
4:1
67'
Рен-Аделед Жефф
Экамби Карл Токо
 
68'
Депай Мемфис
 
70'
Шерки Райан
Депай Мемфис
 
71'
Тете Кенни
Дюбуа Лео
 
71'
 
Добре Михай
Амальфитано Ромен
71'
 
Anibal Chala
Мари Жордан
79'
Бар Мельвен
Корне Максвелл
 
79'
Андерсен Йоаким
Марсал Фернандо
 
80'
 
Филипп Райан
Шедлер Орельен
80'
Дембеле Мусса II
 
90'
Фильо Марсело
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 3 (2) 3
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шедлер Орельен 1 0.5

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 1 0
2. Депай Мемфис 1 0
3. Дембеле Мусса II 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 1 0
2. Ндонг Ибраим 1 0
3. Ahmad Nounchil 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0
 Дижон 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион
Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион
Дижон Последние 20 матчей: + = -
Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо
Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Лион 0:0 Дижон Лига 1 Лион 1:3 Дижон Лига 1 Дижон 0:3 Лион Лига 1 Дижон 2:5 Лион Лига 1
Лион 3:3 Дижон Лига 1 Лион 4:2 Дижон Лига 1 Дижон 4:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ницца Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Прогнозы 168
Лион 98.2% (165)
X 1.2% (2)
Дижон 0.6% (1)
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2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион 4:1 Дижон

Исход игры
Лион
98.2% (165)
Ничья
1.2% (2)
Дижон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.13% (54)
Меньше
66.87% (109)
Обе команды забьют
Да
25.15% (41)
Нет
74.85% (122)
Популярный счёт
2:0 Лион
54.8% (92)
2:1 Лион
11.9% (20)
3:1 Лион
11.3% (19)
1:0 Лион
9.5% (16)
3:0 Лион
7.7% (13)
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0.00 0.00 0.00
1.70 4.10 4.60
1.25 6.60 12.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.04 10.00
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
4.20 1.24
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