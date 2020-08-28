Лион
4:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена Зрители: 5000
Дижон
0:1
14' ГолШедлер Орельен
38' Желтая карточкаAhmad Nounchil
1:1
39' ПенальтиДепай Мемфис
2:1
45' Гол в свои воротаЛаутоа Веслей
3:1
45' ГолДепай Мемфис
46' Желтая карточкаНдонг Ибраим
65' Желтая карточкаСаммаритано Фредерик
4:1
66' ПенальтиДепай Мемфис
68' Желтая карточкаДепай Мемфис
80' Желтая карточкаДембеле Мусса II
90' Желтая карточкаФильо Марсело
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
11
Депай
Мемфис
25
Манга
Экеле
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
21 Шуиар МунирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Anibal ChalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Добре МихайПолузащитник
-
31 Арли АмирПолузащитник
- Нападающий
-
23 Филипп РайанНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
14'
0:1
38'
39'
1:1
45'
2:1
45'
3:1
46'
66'
4:1
68'
71'
80'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
13 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|3 (2)
|3
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шедлер Орельен
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|1
|0
|2.
|Депай Мемфис
|1
|0
|3.
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|1
|0
|2.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|3.
|Ahmad Nounchil
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|Дижон
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион
Дижон Последние 20 матчей: + = -Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Лион 4:1 Дижон
Исход игры
Лион
98.2% (165)
Ничья
1.2% (2)
Дижон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.13% (54)
Меньше
66.87% (109)
Обе команды забьют
Да
25.15% (41)
Нет
74.85% (122)
Популярный счёт
2:0 Лион
54.8% (92)
2:1 Лион
11.9% (20)
3:1 Лион
11.3% (19)
1:0 Лион
9.5% (16)
3:0 Лион
7.7% (13)
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