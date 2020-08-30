Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Реймс

43' Удар от ворот произведет Лилль

42' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

36' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Бамба Джонатан из команды Лилль переиграл вратаря дальним ударом!

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Манетси Маршал получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Кутеса Дерек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Марешиц Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе

13' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

13' Голкипер мог бы сыграть и получше

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Матч остановлен

8' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля