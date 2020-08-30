Реймс
0:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Стад Огюст Делон
Лилль
0:1
32' ГолБамба Джонатан
35' Желтая карточкаЧелик Зеки
75' Желтая карточкаФас Ваут
2
Фас
Ваут
24
Кафаро
Матьё
16
Меньян
Майк
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Кафаро МатьёНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
0:1
35'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Эль Билал
|1
|0.5
|2.
|Диа Булайе
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|2
|1
|2.
|Йилмаз Бурак
|0
|0
|3.
|Шека
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|2
|0
|2.
|Фокет Томас
|1
|0
|3.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|2.
|Челик Зеки
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Лилль
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: + = -Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс
Лилль Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль
Последние игры между собой
Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реймс
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Реймс 0:1 Лилль
Исход игры
Реймс
23.4% (37)
Ничья
45.6% (72)
Лилль
31% (49)
Тотал 2.5
Больше
29.61% (45)
Меньше
70.39% (107)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (68)
1:2 Лилль
18.4% (29)
1:0 Реймс
13.3% (21)
2:1 Реймс
8.2% (13)
0:1 Лилль
7% (11)
0:2 Лилль
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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