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Реймс
0:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
32' Гол
Бамба Джонатан
35' Желтая карточка
Челик Зеки
75' Желтая карточка
Фас Ваут
80' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер
81' Желтая карточка
Сирхейс Кай
84' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90'+5
1
Райкович
Предраг
29
Марешиц
Дарио
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
8
Кутеса
Дерек
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
15
Манетси
Маршал
27
Туре
Эль
Билал
24
Кафаро
Матьё
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
Реймс
4-3-3
Лилль
4-4-2

Ход матча

31'
Бериша Валон
Манетси Маршал
 
32'
0:1
Бамба Джонатан
(Йилмаз Бурак)
35'
 
Челик Зеки
60'
Донис Анастасиос
Кафаро Матьё
 
60'
Зенели Арбер
Кутеса Дерек
 
69'
 
Араужо Луис
Дэвид Джонатан
75'
Фас Ваут
 
76'
Сирхейс Кай
Кассама Морету
 
77'
Хорнби Фрэйзер
Туре Эль Билал
 
79'
 
Веа Тимоти
Йилмаз Бурак
79'
 
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
80'
Хорнби Фрэйзер
 
81'
Сирхейс Кай
 
84'
Шавалерин Ксавье
 
87'
 
Пье Жереми
Челик Зеки

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Эль Билал 1 0.5
2. Диа Булайе 1 0.5
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 1
2. Йилмаз Бурак 0 0
3. Шека 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 0
2. Шавалерин Ксавье 1 0
3. Фокет Томас 1 0
4. Кутеса Дерек 1 0
5. Сирхейс Кай 1 0
6. Хорнби Фрэйзер 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Мандава Рейнилду 0 1
2. Челик Зеки 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Лилль 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: + = -
Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс
Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс
Лилль Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль
Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Лига 1
Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Реймс 23.4% (37)
X 45.6% (72)
Лилль 31% (49)
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2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реймс 0:1 Лилль

Исход игры
Реймс
23.4% (37)
Ничья
45.6% (72)
Лилль
31% (49)
Тотал 2.5
Больше
29.61% (45)
Меньше
70.39% (107)
Обе команды забьют
Да
74.34% (113)
Нет
25.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43% (68)
1:2 Лилль
18.4% (29)
1:0 Реймс
13.3% (21)
2:1 Реймс
8.2% (13)
0:1 Лилль
7% (11)
0:2 Лилль
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

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0.00 0.00 0.00
25.00 5.40 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.90 1.17 3.60 1.28 1.60 2.33 2.12 1.77 1.12 6.10 1.70 2.23 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 3.70 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.45 1.75 2.05 1.35 3.15 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
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