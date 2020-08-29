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Страсбург
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ницца
0'
13' Желтая карточка
Лотомба Жордан
17' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
23'
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
24
Джику
Александр
23
Кароль
Лионель
27
Сиссоко
Ибраима
2
Симакан
Мохамед
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
21
Шахири
Мехди
25
Ажорк
Людовик
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
24
Пельмар
Анди
4
Dante
Bonfim1
13
Камара
Ассан
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
34
Сильвестр
Эдди
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Страсбург
4-2-3-1
Ницца
4-3-3

Ход матча

13'
 
Лотомба Жордан
17'
 
Шнайдерлин Морган

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 1 0.5
2. Ажорк Людовик 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 1
2. Камара Ассан 0 0
3. Лис-Мелу Пьерр 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Кароль Лионель 1 0
2. Симакан Мохамед 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Камара Ассан 1 0
2. Лотомба Жордан 1 0
3. Dante Bonfim1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 100% (1) 0 0 0 0
 Ницца 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье
Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург
Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца
Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Страсбург 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:0 Ницца Лига 1 Страсбург 1:1 Ницца Лига 1
Ницца 1:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Страсбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Прогнозы 163
Страсбург 35% (57)
X 38.7% (63)
Ницца 26.4% (43)
Все прогнозы
3.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Ницца
2.08
3.35
3.60
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ницца

Исход игры
Страсбург
35% (57)
Ничья
38.7% (63)
Ницца
26.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (61)
Меньше
61.15% (96)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (54)
1:0 Страсбург
17.2% (28)
1:2 Ницца
16.6% (27)
2:1 Страсбург
11.7% (19)
0:1 Ницца
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (6)
2:0 Страсбург
3.1% (5)
1:3 Ницца
2.5% (4)
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Победитель

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2.08 3.35 3.60
2.05 3.15 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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