Страсбург
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: де ла Мейно
Ницца
13' Желтая карточкаЛотомба Жордан
17' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
10
Лала
Кенни
21
Шахири
Мехди
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
20 Зохи ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Гессан ЭваннНападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|1
|0.5
|2.
|Ажорк Людовик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|1
|2.
|Камара Ассан
|0
|0
|3.
|Лис-Мелу Пьерр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кароль Лионель
|1
|0
|2.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Ассан
|1
|0
|2.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|3.
|Dante Bonfim1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Ницца
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье
Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ницца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ницца
Исход игры
Страсбург
35% (57)
Ничья
38.7% (63)
Ницца
26.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
38.85% (61)
Меньше
61.15% (96)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (54)
1:0 Страсбург
17.2% (28)
1:2 Ницца
16.6% (27)
2:1 Страсбург
11.7% (19)
0:1 Ницца
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (6)
2:0 Страсбург
3.1% (5)
1:3 Ницца
2.5% (4)
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