Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

48' Дольберг Каспер получил желтую карточку от судьи

47' Коне Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Ницца забивает с точки!

36' Коне Ламин получил желтую карточку от судьи

35' Удар от ворот произведет Ницца

35' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Гуйри Амин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Ницца

31' Шахири Мехди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

29' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

29' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Сильвестр Эдди получил желтую карточку от судьи

26' Удар от ворот произведет Ницца

25' Лала Кенни решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Данте получил желтую карточку от судьи

23' Удар от ворот произведет Ницца

23' Томассон Адриен из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Страсбург

20' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

18' Отличные скиллы показывает Шахири Мехди , обводя своих соперников

17' Шнайдерлин Морган - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Страсбург

16' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

15' Удар от ворот произведет Ницца

15' Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Лотомба Жордан получил желтую карточку от судьи

13' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Страсбург

12' Гуйри Амин из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

10' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Камара Ассан из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удар от ворот произведет Ницца

6' Шахири Мехди не смог попасть в створ ударом издали

6' Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Пельмар Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля