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  2. Матчи
  3. Франция
Нант
2:1
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
3' Желтая карточка
Денкей Ауэке
9' Желтая карточка
Фабио
1:0
11' Гол
Жиротто Андрей
2:0
27' Пенальти
Луза Имран
35' Желтая карточка
Ландре Лоик
47' Undefined phrase: football_event_
Луза Имран
49' Красная карточка
Луза Имран
2:1
57' Гол
Ферхат Зинедин
87' Вторая желтая карточка
Фабио
90' Желтая карточка
Лафон Альбан
90'+7
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
26
Луза
Имран
5
Чиривелла
Педро
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
3
Мелинг
Биргер
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Ауэке
Нант
4-2-3-1
Ним
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Денкей Ауэке
9'
Фабио
 
11'
Жиротто Андрей
(Коко Маркус)
1:0
27'
Луза Имран
2:0
35'
 
Ландре Лоик
46'
 
Коне Мусса II
Бенрау Яссин
47'
Луза Имран
 
49'
Луза Имран
 
56'
Абейд Мехди
Коло-Муани Рандаль
 
57'
2:1
Ферхат Зинедин
(Мартинеc Пабло)
76'
Бамба Кадер
Коко Маркус
 
76'
Эмон Рено
Блас Людовик
 
80'
 
Дульевич Харис
Филиппото Ромен
87'
Фабио
 
89'
 
Сарр Сиди
Мартинеc Пабло
90'
Кастеллетто Жан-Шарль
Саймон Мозес
 
90'
Лафон Альбан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиротто Андрей 1 0.5
2. Луза Имран 1 (1) 0.5
3. Коко Маркус 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппото Ромен 1 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.5
3. Ферхат Зинедин 1 0.5
4. Денкей Ауэке 1 0.5
5. Коне Мусса II 1 0.5
6. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио 1 1
2. Луза Имран 0 1
3. Чиривелла Педро 1 0
4. Лафон Альбан 1 0
5. Траоре Шарль 1 0
6. Ндилю Бридж 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 1 0
2. Ландре Лоик 1 0
3. Денкей Ауэке 1 0
4. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Ним 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант
Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним
Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Ним 0:1 Нант Лига 1 Нант 2:4 Ним Лига 1 Ним 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:2 Ним Лига 2
Ним 0:0 Нант Лига 2 Ним 2:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Лига 2 Нант 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Нант Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Ним: 63%.
  • 45'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Коло-Муани Рандаль нанес удар, мяч был парирован, но Рейне Батист не удержал его в руках.
  • 44'
    Контроль мяча: Нант: 37%, Ним: 63%.
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ним контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 42'
    Ним пытается что-то создать.
  • 40'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 40'
    Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    До Лука из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бенрау Яссин
  • 39'
    Контроль мяча: Нант: 40%, Ним: 60%.
  • Офсайд
    39'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант в офсайде
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
  • 37'
    Лафон Альбан не дал случится голу! Филиппото Ромен должен был забивать, но Лафон Альбан сделал отличный сейв
  • 36'
    Денкей Ауэке бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 36'
    Мелинг Биргер из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ним пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    35'
    Ландре Лоик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Контроль мяча: Нант: 41%, Ним: 59%.
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Паллуа Николя из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
  • Угловой
    32'
    Коко Маркус из команды Нант подал угловой слева.
  • 32'
    Рейне Батист отбил мяч на угловой после удара Саймон Мозес из штрафной площади.
  • 32'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    31'
    Коко Маркус из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
  • 30'
    Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Ним: 58%.
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Нант контролирует мяч.
  • 28'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Луза Имран из команды Нант забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    26'
    ПЕНАЛЬТИ - Ландре Лоик из команды Ним привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фабио.
  • 25'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ним: 62%.
  • 25'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Коко Маркус из команды Нант подал угловой справа.
  • 24'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал До Лука
  • 23'
    Вратарь команды Нант выходит и забирает мяч.
  • 23'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья свистит. Фабио атаковал сзади соперника. Это Бенрау Яссин заработал своей команде штрафной
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Денкей Ауэке из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Нант
  • Офсайд
    20'
    Блас Людовик из команды Нант в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 38%, Ним: 62%.
  • 20'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Луза Имран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 19'
    Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ним контролирует мяч.
  • 17'
    Хорошую попытку сделал Ферхат Зинедин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 17'
    Бенрау Яссин из команды Ним делает пас партнеру.
  • 17'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Фабио из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Контроль мяча: Нант: 42%, Ним: 58%.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 16'
    Паллуа Николя из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 15'
    Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Рипар Рено наказан за толчок Коло-Муани Рандаль
  • 14'
    Нант контролирует мяч.
  • 14'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 12'
    Ним контролирует мяч.
  • 11'
    Коко Маркус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    ГОООООЛ - Жиротто Андрей Нант забивает ударом головой
  • Угловой
    11'
    Коко Маркус из команды Нант подал угловой справа.
  • 10'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Ним пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    9'
    Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья свистит. Фабио атаковал сзади соперника. Это Ферхат Зинедин заработал своей команде штрафной
  • 9'
    Контроль мяча: Нант: 45%, Ним: 55%.
  • 8'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Филиппото Ромен
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Нант: 47%, Ним: 53%.
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 5'
    Коко Маркус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Шанс! Коло-Муани Рандаль из команды Нант пробил головой, но мимо
  • 4'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    3'
    Денкей Ауэке получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    3'
    Денкей Ауэке из команды Ним играет слишком грубо. Коло-Муани Рандаль оказался на газоне.
  • 3'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    3'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 3'
    Ландре Лоик мяч отрикошетил от ворот
  • 3'
    До Лука из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    2'
    Фабио из команды Нант играет слишком грубо. Ферхат Зинедин оказался на газоне.
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Чиривелла Педро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 1'
    Коко Маркус из команды Нант делает пас партнеру.
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 158
Нант 78.5% (124)
X 16.5% (26)
Ним 5.1% (8)
Все прогнозы
3.3 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нант 2:1 Ним

Исход игры
Нант
78.5% (124)
Ничья
16.5% (26)
Ним
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
36.18% (55)
Нет
63.82% (97)
Популярный счёт
1:0 Нант
41.1% (65)
2:1 Нант
17.7% (28)
2:0 Нант
15.2% (24)
1:1 Ничья
12% (19)
1:2 Ним
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Ним
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.30 4.30 20.00
1.28 4.30 26.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.03 7.00 1.08 6.30 1.11 2.39 1.62 1.97 1.89 4.20 1.22 1.37 3.10 1.60 2.33 1.11 6.90 1.33 8.40 1.01 13.00 1.06 8.80 1.01 15.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.70 2.15 1.92 1.87 1.10 7.50 1.38 3.00 1.02 13.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
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