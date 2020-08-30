Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Хорошую попытку сделал Денкей Ауэке . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Удар от ворот произведет Нант

94' Судье надоело, что Лафон Альбан тянет время и он наказал его горчичником

93' Мелинг Биргер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Дульевич Харис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Сарр Сиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

88' Кубас Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Фабио получает вторую желтую карточку. Удаление.

86' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Идеальный солнечный день для футбола

69' Удар от ворот произведет Нант

69' Мартинеc Пабло не смог попасть в створ ударом издали

68' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Рипар Рено хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

66' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Ферхат Зинедин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Удар от ворот произведет Нант

58' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' До Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Удар от ворот произведет Нант

49' УДАЛЕНИЕ! - Луза Имран увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

49' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Луза Имран из команды Нант - была желтая, а стала красная.

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

47' До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе