Нант
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Ним
3' Желтая карточкаДенкей Ауэке
9' Желтая карточкаФабио
1:0
11' ГолЖиротто Андрей
2:0
27' ПенальтиЛуза Имран
35' Желтая карточкаЛандре Лоик
47' Undefined phrase: football_event_Луза Имран
49' Красная карточкаЛуза Имран
2:1
57' ГолФерхат Зинедин
87' Вторая желтая карточкаФабио
90' Желтая карточкаЛафон Альбан
12
Аппиа
Деннис
2
Фабио
26
Луза
Имран
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
27
Денкей
Ауэке
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 ФабиоЗащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
9'
11'
1:0
27'
2:0
35'
47'
49'
57'
2:1
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиротто Андрей
|1
|0.5
|2.
|Луза Имран
|1 (1)
|0.5
|3.
|Коко Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппото Ромен
|1
|0.5
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.5
|3.
|Ферхат Зинедин
|1
|0.5
|4.
|Денкей Ауэке
|1
|0.5
|5.
|Коне Мусса II
|1
|0.5
|6.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио
|1
|1
|2.
|Луза Имран
|0
|1
|3.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|4.
|Лафон Альбан
|1
|0
|5.
|Траоре Шарль
|1
|0
|6.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|1
|0
|2.
|Ландре Лоик
|1
|0
|3.
|Денкей Ауэке
|1
|0
|4.
|Бенрау Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Ним
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант
Ним Последние 20 матчей: + = -Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Ним: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бордо
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Монако
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Нант 2:1 Ним
Исход игры
Нант
78.5% (124)
Ничья
16.5% (26)
Ним
5.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
25% (38)
Меньше
75% (114)
Обе команды забьют
Да
36.18% (55)
Нет
63.82% (97)
Популярный счёт
1:0 Нант
41.1% (65)
2:1 Нант
17.7% (28)
2:0 Нант
15.2% (24)
1:1 Ничья
12% (19)
1:2 Ним
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:1 Ним
1.3% (2)
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