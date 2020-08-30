Второй тайм

95' Сент-Этьен заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Иван Масон получил травму и заменен. Диуссе Ассан выходит на поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Масон получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Иван Масон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Иван Масон из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

86' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

85' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

81' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Фофана Уэсли получил желтую карточку от судьи

78' Хорошую попытку сделал Диарра Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Отличные скиллы показывает Диарра Стефан , обводя своих соперников

77' Удар от ворот произведет Лорьян

77' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Диарра Стефан наказан за толчок Иван Масон

74' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Неу Иван уходит с поля и его заменяет Максанс Ривера

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

65' Дебюши Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Лорьян

62' Аушиш Адиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Лорьян

57' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!

51' Удар от ворот произведет Лорьян

50' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

47' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Иван Масон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля