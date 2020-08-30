Сент-Этьен
2:0
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Лорьян
1:0
19' ГолАмума Ромен
27' Желтая карточкаНеу Иван
28' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
2:0
51' ГолАмума Ромен
78' Желтая карточкаФофана Уэсли
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
30
Нарди
Поль
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Saidou Sow
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сонье МатьёЗащитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
Ход матча
19'
1:0
27'
28'
51'
2:0
78'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|2
|2
|2.
|Норден Арно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|1
|0.5
|2.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0.5
|3.
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.5
|4.
|Буасгар Кентен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|1
|0
|2.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|1
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|1
|0
|3.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Лорьян
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Сент-Этьен Кубок лиги Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 4:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бордо
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Монако
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Метц
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Лорьян
Исход игры
Сент-Этьен
85.9% (134)
Ничья
12.2% (19)
Лорьян
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
51.32% (78)
Нет
48.68% (74)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
34.6% (54)
1:0 Сент-Этьен
34% (53)
2:0 Сент-Этьен
10.9% (17)
1:1 Ничья
9% (14)
3:1 Сент-Этьен
3.2% (5)
3:0 Сент-Этьен
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
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