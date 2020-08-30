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  3. Франция
Сент-Этьен
2:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
19' Гол
Амума Ромен
27' Желтая карточка
Неу Иван
28' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
2:0
51' Гол
Амума Ромен
78' Желтая карточка
Фофана Уэсли
90'+5
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
3
Фофана
Уэсли
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
21
Амума
Ромен
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
18
Лемуан
Фабьен
11
Буасгар
Кентен
10
Ле
Фе
Энцо
19
Висса
Йоан
27
Грбич
Адриан
Сент-Этьен
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

Ход матча

19'
Амума Ромен
(Норден Арно)
1:0
27'
Неу Иван
 
28'
 
Ле Фе Энцо
51'
Амума Ромен
(Норден Арно)
2:0
58'
 
Амель Пьер-Ив
Ле Фе Энцо
58'
 
Бозок Умут
Грбич Адриан
71'
М'Вила Янн
Буанга Денис
 
71'
Ривера Максанс
Неу Иван
 
72'
Монне-Паке Кевин
Амума Ромен
 
74'
 
Диарра Стефан
Висса Йоан
78'
Фофана Уэсли
 
82'
Крассо Жан-Филипп
Норден Арно
 
86'
 
Марво Сильвен
Лемуан Фабьен
90'
Диуссе Ассан
Масон Иван
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 2 2
2. Норден Арно 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 1 0.5
2. Амель Пьер-Ив 1 0.5
3. Грбич Адриан 1 (1) 0.5
4. Буасгар Кентен 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 1 0
2. Фофана Уэсли 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 1 0
2. Буасгар Кентен 1 0
3. Уоджа Франклин 1 0
4. Ле Фе Энцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Лорьян 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен
Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн
Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест Валансьен 3:0 Лорьян Лорьян 1:0 Осер

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Сент-Этьен 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 Сент-Этьен Кубок лиги Лорьян 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Сент-Этьен 4:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лорьян 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:1 Лорьян Кубок Сент-Этьен 0:2 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Метц 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 156
Сент-Этьен 85.9% (134)
X 12.2% (19)
Лорьян 1.9% (3)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Лорьян

Исход игры
Сент-Этьен
85.9% (134)
Ничья
12.2% (19)
Лорьян
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.42% (66)
Меньше
56.58% (86)
Обе команды забьют
Да
51.32% (78)
Нет
48.68% (74)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
34.6% (54)
1:0 Сент-Этьен
34% (53)
2:0 Сент-Этьен
10.9% (17)
1:1 Ничья
9% (14)
3:1 Сент-Этьен
3.2% (5)
3:0 Сент-Этьен
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
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Победитель

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0.00 0.00 0.00
1.01 23.00 98.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.11 7.10 1.10 3.25 1.33 2.33 1.65 1.93 1.93 1.68 2.18 1.35 3.20 1.09 7.20 1.08 6.80 1.02 8.80 1.01 13.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.70 2.15 1.37 3.05 1.09 7.50 1.02 13.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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