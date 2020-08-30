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Брест
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Марсель
0'
8' Желтая карточка
Камара Бубакар
0:1
20' Гол
Товен Флорьян
28'
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
6
Диало
Ибраима
21
Февр
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
4
Камара
Бубакар
6
Стротман
Кевин
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
Брест
4-4-2
Марсель
4-3-3

Ход матча

8'
 
Камара Бубакар
20'
0:1
Товен Флорьян
(Сансон Морган)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 0 1
2. Фоссурье Жюльен 1 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
4. Дюверн Жан-Кевин 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Камара Бубакар 1 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест
Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 2:1 Брест Лига 1 Марсель 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Марсель Лига 1 Брест 1:0 Марсель Лига 1
Марсель 1:1 Брест Лига 1 Марсель 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Марсель 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Брест 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 159
Брест 5% (8)
X 7.5% (12)
Марсель 87.4% (139)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Марсель
3.65
3.15
2.20
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Новости

Прогнозы на матч Брест 0:1 Марсель

Исход игры
Брест
5% (8)
Ничья
7.5% (12)
Марсель
87.4% (139)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
69.93% (107)
Нет
30.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Марсель
50.3% (80)
0:1 Марсель
18.2% (29)
0:2 Марсель
8.2% (13)
1:3 Марсель
7.5% (12)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:1 Брест
1.9% (3)
1:0 Брест
1.3% (2)
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