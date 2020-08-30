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Брест
2:3
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
8' Желтая карточка
Камара Бубакар
0:1
20' Гол
Товен Флорьян
0:2
27' Гол
Чалета-Цар Дуе
30' Желтая карточка
Амави Жордан
1:2
45' Гол
Февр Ромен
45' Желтая карточка
Радоньич Неманья
61' Желтая карточка
Балерди Леонардо
1:3
80' Гол
Чалета-Цар Дуе
84' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
2:3
89' Гол
Шарбонье Гаэтан
90' Желтая карточка
Маньетти Уго
90'+6
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
6
Диало
Ибраима
21
Февр
Ромен
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
4
Камара
Бубакар
6
Стротман
Кевин
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
7
Радоньич
Неманья
Брест
4-4-2
Марсель
4-3-3

Ход матча

8'
 
Камара Бубакар
20'
0:1
Товен Флорьян
(Сансон Морган)
27'
0:2
Чалета-Цар Дуе
(Товен Флорьян)
30'
 
Амави Жордан
45'
Февр Ромен
(Шарбонье Гаэтан)
1:2
45'
 
Радоньич Неманья
61'
 
Балерди Леонардо
62'
 
Аке Марли
Радоньич Неманья
72'
 
Ронжье Валентин
Стротман Кевин
72'
Ле Дуарон Жереми
Онора Франк
 
79'
 
Гуйе Пап
Сансон Морган
79'
Тавареш Эриберту
Февр Ромен
 
79'
Фоссурье Жюльен
Кардона Ирвин
 
80'
 
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
80'
1:3
Чалета-Цар Дуе
(Товен Флорьян)
84'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
85'
Маньетти Уго
Белькебла Арис
 
85'
Мбок Хианга
Диало Ибраима
 
89'
Шарбонье Гаэтан
(Фоссурье Жюльен)
2:3
90'
Маньетти Уго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 12 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарбонье Гаэтан 1 0.5
2. Февр Ромен 1 0.5
3. Фоссурье Жюльен 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалета-Цар Дуе 2 2
2. Товен Флорьян 1 1
3. Сансон Морган 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Дюверн Жан-Кевин 1 0
5. Маньетти Уго 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Амави Жордан 1 0
2. Радоньич Неманья 1 0
3. Камара Бубакар 1 0
4. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Марсель 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: + = -
Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест
Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест
Марсель Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 2:1 Брест Лига 1 Марсель 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Марсель Лига 1 Брест 1:0 Марсель Лига 1
Марсель 1:1 Брест Лига 1 Марсель 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Брест Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 159
Брест 5% (8)
X 7.5% (12)
Марсель 87.4% (139)
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2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Брест 2:3 Марсель

Исход игры
Брест
5% (8)
Ничья
7.5% (12)
Марсель
87.4% (139)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
69.93% (107)
Нет
30.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Марсель
50.3% (80)
0:1 Марсель
18.2% (29)
0:2 Марсель
8.2% (13)
1:3 Марсель
7.5% (12)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:1 Брест
1.9% (3)
1:0 Брест
1.3% (2)
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