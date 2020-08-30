Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Марсель

95' Какой промах! Дюверн Жан-Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

94' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

94' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Брест

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Марли Аке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Маньетти Уго получил желтую карточку от судьи

90' Безумный фол. Маньетти Уго грубо играет против соперника. Пострадал Марли Аке

89' Г О О О О Л - Шарбонье Гаэтан изменил счет на табло!

88' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Марсель

85' Удар от ворот произведет Брест

85' Как он промахнулся? Балерди Леонардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Пьер-Габриэль Ронаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Товен Флорьян из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

83' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Марсель

82' Шарбонье Гаэтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Февр Ромен из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

75' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Марсель

74' Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали

74' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Jeremy Le Douaron

70' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

70' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Марсель

66' Как он промахнулся? Шарбонье Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

64' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Радоньич Неманья уходит с поля и его заменяет Марли Аке

62' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Балерди Леонардо получил желтую карточку от судьи

60' Удар от ворот произведет Марсель

60' Как он промахнулся? Кардона Ирвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Манданда Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бенедетто Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Сакаи Хироки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Онора Франк из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

52' Бенедетто Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дюверн Жан-Кевин из команды Брест

48' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Пьер-Габриэль Ронаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля