Брест
2:3
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Марсель
8' Желтая карточкаКамара Бубакар
0:1
20' ГолТовен Флорьян
0:2
27' ГолЧалета-Цар Дуе
30' Желтая карточкаАмави Жордан
1:2
45' ГолФевр Ромен
45' Желтая карточкаРадоньич Неманья
61' Желтая карточкаБалерди Леонардо
1:3
80' ГолЧалета-Цар Дуе
84' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
2:3
89' ГолШарбонье Гаэтан
90' Желтая карточкаМаньетти Уго
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мбок ХиангаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
19 Н'Гома ФерриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
20'
0:1
27'
0:2
30'
45'
1:2
45'
61'
80'
1:3
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
12 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.5
|2.
|Февр Ромен
|1
|0.5
|3.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|2
|2.
|Товен Флорьян
|1
|1
|3.
|Сансон Морган
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|2.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|3.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|5.
|Маньетти Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амави Жордан
|1
|0
|2.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|3.
|Камара Бубакар
|1
|0
|4.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Марсель
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: + = -Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест
Марсель Последние 20 матчей: + = -Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель
Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Марсель: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бордо
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Брест 2:3 Марсель
Исход игры
Брест
5% (8)
Ничья
7.5% (12)
Марсель
87.4% (139)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
69.93% (107)
Нет
30.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Марсель
50.3% (80)
0:1 Марсель
18.2% (29)
0:2 Марсель
8.2% (13)
1:3 Марсель
7.5% (12)
1:1 Ничья
6.3% (10)
2:1 Брест
1.9% (3)
1:0 Брест
1.3% (2)
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