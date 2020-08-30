Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Монако
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Жанс ЛоранЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Шейх Сабали
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дисаси Аксель
|1
|1
|2.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|1
|3.
|Головин Александр
|0
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Монако
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: + = -Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: + = -Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль
Последние игры между собой
Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Реймс
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Метц - Монако
Исход игры
Метц
5.8% (9)
Ничья
16.8% (26)
Монако
77.4% (120)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
74.17% (112)
Нет
25.83% (39)
Популярный счёт
1:2 Монако
47.7% (74)
0:1 Монако
18.7% (29)
1:1 Ничья
14.8% (23)
1:3 Монако
4.5% (7)
2:1 Метц
3.2% (5)
0:2 Монако
3.2% (5)
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