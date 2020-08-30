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Метц
 
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Стадион:
Монако
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
21
Бойе
Джон
2
Бронн
Дилан
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетт
Опа
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадьяшиль
Бенуа
29
Сидибе
Джибриль
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
11
Желсон
Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам
7
Оньекуру
Генри
Метц
4-3-3
Монако
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дисаси Аксель 1 1
2. Бадьяшиль Бенуа 1 1
3. Головин Александр 0 0
4. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 0 0 0 0 0
 Монако 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: + = -
Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц
Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: + = -
Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль

Последние игры между собой

Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Метц 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:3 Метц Кубок Монако 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1
Монако 5:0 Метц Лига 1 Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Лилль 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Реймс 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 2-го тура Лиги 1 между "Метцем" и "Монако". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 155
Метц 5.8% (9)
X 16.8% (26)
Монако 77.4% (120)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Монако
4.00
3.65
1.96
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Метц - Монако

Исход игры
Метц
5.8% (9)
Ничья
16.8% (26)
Монако
77.4% (120)
Тотал 2.5
Больше
60.26% (91)
Меньше
39.74% (60)
Обе команды забьют
Да
74.17% (112)
Нет
25.83% (39)
Популярный счёт
1:2 Монако
47.7% (74)
0:1 Монако
18.7% (29)
1:1 Ничья
14.8% (23)
1:3 Монако
4.5% (7)
2:1 Метц
3.2% (5)
0:2 Монако
3.2% (5)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.80 3.60 1.95
4.00 3.65 1.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.02 8.30 1.05 3.55 1.30 2.75 1.45 2.15 1.75 1.92 1.94 1.72 2.20 1.51 2.65 1.33 3.30 1.15 5.50 1.11 6.00 1.02 10.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.92 1.88 1.42 2.85 1.13 6.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.02
Букмекер Да Нет
5.00 1.19
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
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