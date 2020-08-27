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Метц
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дисаси Аксель 1 1
2. Бадьяшиль Бенуа 1 1
3. Головин Александр 0 0
4. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
Монако
# Игрок      
1. Дисаси Аксель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 0 0 0 0 0
 Монако 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц
Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль

Последние игры между собой

Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Метц 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:3 Метц Кубок Монако 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1
Монако 5:0 Метц Лига 1 Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ницца Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монпелье Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дижон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2020, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Метц 8.7% (6)
    X 15.9% (11)
    Монако 75.4% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Метц
    Ничья
    Монако
    3.70
    3.50
    2.07
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Метц - Монако

    Исход игры
    Метц
    8.7% (6)
    Ничья
    15.9% (11)
    Монако
    75.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.73% (36)
    Меньше
    46.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    67.16% (45)
    Нет
    32.84% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    42% (29)
    0:1 Монако
    20.3% (14)
    1:1 Ничья
    15.9% (11)
    0:2 Монако
    7.2% (5)
    2:1 Метц
    5.8% (4)
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    Победитель

    Букмекер 1 X 2
    3.70 3.50 2.07
    3.65 3.40 2.05
    3.65 3.40 2.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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