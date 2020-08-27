Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дисаси Аксель
|1
|1
|2.
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|1
|3.
|Головин Александр
|0
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Дисаси Аксель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Монако
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +12 =4 -4Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако
Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль
Последние игры между собой
Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монпелье
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дижон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Метц - Монако
Исход игры
Метц
8.7% (6)
Ничья
15.9% (11)
Монако
75.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
53.73% (36)
Меньше
46.27% (31)
Обе команды забьют
Да
67.16% (45)
Нет
32.84% (22)
Популярный счёт
1:2 Монако
42% (29)
0:1 Монако
20.3% (14)
1:1 Ничья
15.9% (11)
0:2 Монако
7.2% (5)
2:1 Метц
5.8% (4)
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