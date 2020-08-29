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Ренн
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Монпелье
0' 15'
1
Сален
Ромен
34
Соппи
Брэндон
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
7
Рафинья
Диас
21
Терье
Мартен
23
Эну
Адриен
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
14
Ле
Таллек
Дамьен
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
Ренн
4-4-2
Монпелье
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 1 1
2. Камавинга Эдуардо 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Боэ Саша 0 1
2. Тэт Флавьен 1 0
Монпелье
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 0 0 0 0 100% (1) 0
 Монпелье 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн
Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье
Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ницца Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Монпелье 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 164
Ренн 70.7% (116)
X 22% (36)
Монпелье 7.3% (12)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Монпелье
2.05
3.50
4.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ренн 0:0 Монпелье

Исход игры
Ренн
70.7% (116)
Ничья
22% (36)
Монпелье
7.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.31% (59)
Меньше
61.69% (95)
Обе команды забьют
Да
56.49% (87)
Нет
43.51% (67)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.3% (53)
2:1 Ренн
29.9% (49)
1:1 Ничья
17.7% (29)
2:0 Ренн
4.9% (8)
1:2 Монпелье
3.7% (6)
0:1 Монпелье
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.90 3.40 4.30
1.91 3.50 4.30
2.05 3.30 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.75
Букмекер Да Нет
5.90 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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