Ренн
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Роазон Парк
Монпелье
17
Мауасса
Фет
21
Терье
Мартен
23
Эну
Адриен
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терье МартенНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
18 Гирасси СеруНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
23 Варгас ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|2.
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боэ Саша
|0
|1
|2.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье
Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Монпелье
Исход игры
Ренн
70.7% (116)
Ничья
22% (36)
Монпелье
7.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.31% (59)
Меньше
61.69% (95)
Обе команды забьют
Да
56.49% (87)
Нет
43.51% (67)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.3% (53)
2:1 Ренн
29.9% (49)
1:1 Ничья
17.7% (29)
2:0 Ренн
4.9% (8)
1:2 Монпелье
3.7% (6)
0:1 Монпелье
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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