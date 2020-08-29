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Ренн
2:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Ле Таллек Дамьен
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Молле Флоран
43' Красная карточка
Молле Флоран
45' Желтая карточка
Саванье Тежи
53' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
56' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
60' Желтая карточка
Ристич Михайло
71' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
73' Красная карточка
Терье Мартен
2:0
77' Гол
Камавинга Эдуардо
2:1
90' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+5
1
Сален
Ромен
34
Соппи
Брэндон
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
7
Рафинья
Диас
21
Терье
Мартен
23
Эну
Адриен
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
14
Ле
Таллек
Дамьен
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
Ренн
4-4-2
Монпелье
3-5-1-1

Ход матча

22'
Ле Таллек Дамьен
1:0
40'
 
Молле Флоран
43'
 
Молле Флоран
45'
 
Саванье Тежи
53'
Н'Зонзи Стивен
 
56'
Да Сильва Дамьен
 
60'
 
Ристич Михайло
62'
 
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
63'
 
Самбья Саломон
Ферри Жордан
65'
Гирасси Серу
Эну Адриен
 
71'
Буриго Бенжамен
 
72'
Мартин Йонас
Буриго Бенжамен
 
73'
Терье Мартен
 
77'
Камавинга Эдуардо
(Мауасса Фет)
2:0
87'
Гбоо Янн
Камавинга Эдуардо
 
87'
Дель Кастильо Ромен
Рафинья Диас
 
88'
 
Шкулетич Петар
Суке Арно
88'
 
Долли Киган
Саванье Тежи
88'
 
Беншама Сами
Мендеш Педру II
90'
2:1
Лаборд Гаэтан
(Ойонго Амбруаз)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камавинга Эдуардо 1 0.5
2. Да Сильва Дамьен 1 0.5
3. Мауасса Фет 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 1 1
2. Ойонго Амбруаз 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Терье Мартен 0 1
2. Боэ Саша 0 1
3. Н'Зонзи Стивен 1 0
4. Да Сильва Дамьен 1 0
5. Тэт Флавьен 1 0
6. Буриго Бенжамен 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Молле Флоран 0 1
2. Саванье Тежи 1 0
3. Ристич Михайло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Монпелье 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн
Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье
Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Ним Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Лорьян Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Анже Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Реймс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Монако Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Бордо Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Метц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПСЖ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сент-Этьен Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ланс Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Брест Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Новости матча
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Прогнозы 164
Ренн 70.7% (116)
X 22% (36)
Монпелье 7.3% (12)
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1.95 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ренн 2:1 Монпелье

Исход игры
Ренн
70.7% (116)
Ничья
22% (36)
Монпелье
7.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.31% (59)
Меньше
61.69% (95)
Обе команды забьют
Да
56.49% (87)
Нет
43.51% (67)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.3% (53)
2:1 Ренн
29.9% (49)
1:1 Ничья
17.7% (29)
2:0 Ренн
4.9% (8)
1:2 Монпелье
3.7% (6)
0:1 Монпелье
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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0.00 0.00 0.00
1.06 11.00 68.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
5.90 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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