Brandon Soppy выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Монпелье

44' Камавинга Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали

44' Матч возобновлен

43' УДАЛЕНИЕ! - Молле Флоран увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

43' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Молле Флоран из команды Монпелье - была желтая, а стала красная.

42' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

42' Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Рафинья Диас из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Ренн

39' Саванье Тежи из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Ренн

36' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Эну Адриен из команды Ренн нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

34' Удар от ворот произведет Монпелье

34' Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

34' Какой промах! Агер Наиф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

33' Плохо сыграл Ле Таллек Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Эну Адриен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

32' ШАНС! Эну Адриен вышел один на один с голкипером...

32' Ренн имеет хороший шанс забить.

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Brandon Soppy пробует нанести удар издали, но Омлин Йонас держит все под контролем

30' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Таллек Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Ле Таллек Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Brandon Soppy выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Саванье Тежи из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

24' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Г О О О О Л - Ле Таллек Дамьен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

22' Отличные скиллы показывает Рафинья Диас , обводя своих соперников

20' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Ренн

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Удар от ворот произведет Ренн

9' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ренн

5' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Brandon Soppy наказан за толчок Ристич Михайло

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Монпелье начинает с центра поля