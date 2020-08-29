Ренн
2:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Монпелье
1:0
22' Гол в свои воротаЛе Таллек Дамьен
40' Undefined phrase: football_event_Молле Флоран
43' Красная карточкаМолле Флоран
45' Желтая карточкаСаванье Тежи
53' Желтая карточкаН'Зонзи Стивен
56' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
60' Желтая карточкаРистич Михайло
71' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
73' Красная карточкаТерье Мартен
2:0
77' ГолКамавинга Эдуардо
2:1
90' ГолЛаборд Гаэтан
17
Мауасса
Фет
21
Терье
Мартен
23
Эну
Адриен
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терье МартенНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
18 Гирасси СеруНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
23 Варгас ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
22'
1:0
40'
43'
45'
53'
56'
60'
71'
73'
77'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.5
|2.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0.5
|3.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|1
|1
|2.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терье Мартен
|0
|1
|2.
|Боэ Саша
|0
|1
|3.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0
|4.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|5.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|6.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Молле Флоран
|0
|1
|2.
|Саванье Тежи
|1
|0
|3.
|Ристич Михайло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье
Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ренн 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Ним
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Метц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПСЖ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Марсель
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Ренн 2:1 Монпелье
Исход игры
Ренн
70.7% (116)
Ничья
22% (36)
Монпелье
7.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.31% (59)
Меньше
61.69% (95)
Обе команды забьют
Да
56.49% (87)
Нет
43.51% (67)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.3% (53)
2:1 Ренн
29.9% (49)
1:1 Ничья
17.7% (29)
2:0 Ренн
4.9% (8)
1:2 Монпелье
3.7% (6)
0:1 Монпелье
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!