Шеньчжень
0:0
Конец матча
Стадион: Dalian Football Youth Training Base
Шанхай Шэньхуа
45' Желтая карточкаЦао Юньдин
47' Желтая карточкаHaolun Mi
53' Желтая карточкаСиньли Пэн
58' Желтая карточкаSheng Qin
66' Желтая карточкаZhang En'ge
72' Желтая карточкаЛин Гао
90' Красная карточкаJohn Mary
23
Guo
Wei
25
Haolun
Mi
29
Лин
Гао
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
15
Zhen
Ge
12
John
Mary
19
Чэн
Цзэн
30
М'Биа
Стефан
38
Jiabao
Wen
25
Синьли
Пэн
28
Цао
Юньдин
21
Baojie
Zhu
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
15 Zhen GeПолузащитник
-
12 John MaryНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Haofeng Xu
-
36 Жоу Яюн
-
26 Qiang Jin
-
11 Yuan Zhang1
-
4 Wei Qiao
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 М'Биа СтефанЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
21 Baojie ZhuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Ли ШуайВратарь
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
14 Kai SunПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
-
33 Haijian Wang
-
-
-
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
Ход матча
45'
47'
53'
58'
58'
58'
63'
66'
72'
79'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|6 (2)
|0.67
|2.
|Harold Preciado
|2 (1)
|0.22
|3.
|Лин Гао
|2 (1)
|0.22
|4.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.11
|5.
|Цзю Янь
|1
|0.11
|6.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|7.
|Сельнес Оле
|0
|0
|8.
|Yuanyi Li
|0
|0
|9.
|Zhen Ge
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ким Шин-Вук
|3 (1)
|0.33
|2.
|Морено Джованни
|2 (1)
|0.22
|3.
|Цао Юньдин
|1
|0.11
|4.
|Н'Думбу Александр
|1
|0.11
|5.
|Baojie Zhu
|1
|0.11
|6.
|Синьли Пэн
|1
|0.11
|7.
|Минцзянь Чжао
|1
|0.11
|8.
|Сяотин Фэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|4
|0
|2.
|John Mary
|2
|1
|3.
|Zhang En'ge
|2
|1
|4.
|Сельнес Оле
|2
|0
|5.
|Yuan Zhang1
|2
|0
|6.
|Тьеви Бифума
|1
|0
|7.
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|8.
|Haolun Mi
|1
|0
|9.
|Dalun Zheng
|1
|0
|10.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
|11.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|12.
|Wei Qiao
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Синьли Пэн
|4
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|3
|0
|3.
|Цао Юньдин
|2
|0
|4.
|Морено Джованни
|1
|0
|5.
|Сяотин Фэн
|1
|0
|6.
|Sheng Qin
|1
|0
|7.
|Jiajun Bai
|1
|0
|8.
|Yunqiu Li
|1
|0
|9.
|Минцзянь Чжао
|1
|0
|10.
|Jinhao Bi
|1
|0
|11.
|Shilin Sun
|1
|0
|12.
|Lu Zhang I
|1
|0
|13.
|Jiabao Wen
|1
|0
|14.
|Chenjie Zhu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеньчжень
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Шанхай Шэньхуа
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень
Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: + = -Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:0 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 1:0 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:1 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 2:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа
Последние игры между собой
Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шанхай Шэньхуа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Цзянсу Сунин
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|3.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|5.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|6.
|Далянь Ифан
|9
|2
|3
|4
|15 - 14
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|8.
|Хэнань Цзянье
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|8
|6
|2
|0
|20 - 6
|20
|2.
|Бэйцзин Гоань
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|Ухань Цзалл
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|4.
|Хэбей Форчун
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|5.
|Шицзячжуан
|8
|2
|4
|2
|14 - 11
|10
|6.
|Циндао Хайню
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|0
|1
|7
|6 - 21
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|1.12
|6.10
|2.06
|1.77
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|11.00
|1.00
|—
|—
|11.00
|1.01
|—
|—
|4.45
|1.17
|—
|—
|3.62
|1.26
|—
|—
|2.41
|1.70
|—
|—
|1.78
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.44
|1.24
|3.56
|1.17
|4.25
|1.05
|7.20
|1.04
|7.80
|1.73
|2.16
|1.46
|2.80
|1.83
|2.03
|1.54
|2.54
|1.40
|3.04
|1.67
|2.25
|1.41
|2.95
|1.53
|2.58
|1.26
|3.96
|1.57
|2.47
|1.83
|2.04
|1.64
|2.31
|1.26
|3.90
|—
|—
|1.19
|4.87
|—
|—
|—
|—