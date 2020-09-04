Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' ШТАНГА! Сельнес Оле обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

47' Zhen Ge не смог попасть в створ ударом издали

47' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Цао Юньдин получил желтую карточку от судьи

45' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Wai-Tsun Dai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сон Чжу-Хунь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' John Mary из команды Шеньчжень плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

40' John Mary имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

38' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

36' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Haolun Mi получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Haolun Mi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шанхай Шэньхуа пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Шеньчжень

25' Цао Юньдин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шанхай Шэньхуа пробьет пенальти!

24' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Шеньчжень

18' Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Н'Думбу Александр пробил со штрафного прямо в стенку

14' Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе

12' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Haolun Mi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Цао Юньдин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

8' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шеньчжень пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Морено Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

5' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шеньчжень начинает с центра поля