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Шеньчжень
0:0
Конец матча

Стадион:
Шанхай Шэньхуа
0'
45' Желтая карточка
Цао Юньдин
47' Желтая карточка
Haolun Mi
53' Желтая карточка
Синьли Пэн
58' Желтая карточка
Sheng Qin
66' Желтая карточка
Zhang En'ge
72' Желтая карточка
Лин Гао
90' Красная карточка
John Mary
90'+5
23
Guo
Wei
25
Haolun
Mi
6
Shuai
Pei
5
Сон
Чжу-Хунь
29
Лин
Гао
14
Zhang
En'ge
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
15
Zhen
Ge
12
John
Mary
9
Harold
Preciado
19
Чэн
Цзэн
13
Минцзянь
Чжао
6
Сяотин
Фэн
30
М'Биа
Стефан
38
Jiabao
Wen
8
Lu
Zhang
I
7
Н'Думбу
Александр
25
Синьли
Пэн
28
Цао
Юньдин
21
Baojie
Zhu
10
Морено
Джованни
Шеньчжень
3-5-2
Шанхай Шэньхуа
4-4-2

Ход матча

45'
 
Цао Юньдин
47'
Haolun Mi
 
53'
 
Синьли Пэн
58'
 
Xu Yang I
Синьли Пэн
58'
 
Ханчао Ю
Lu Zhang I
58'
 
Sheng Qin
63'
Чжипэн Цзян
Haolun Mi
 
66'
Zhang En'ge
 
72'
Лин Гао
 
79'
Yuan Zhang1
Сон Чжу-Хунь
 
79'
Dalun Zheng
Лин Гао
 
85'
 
Shilin Sun
Цао Юньдин
89'
Wei Qiao
Shuai Pei
 
89'
Yuanyi Li
Wai-Tsun Dai
 
90'
John Mary
 
90'
 
Jinhao Bi
Baojie Zhu

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 6 (2) 0.67
2. Harold Preciado 2 (1) 0.22
3. Лин Гао 2 (1) 0.22
4. Wai-Tsun Dai 1 0.11
5. Цзю Янь 1 0.11
6. Тьеви Бифума 0 0
7. Сельнес Оле 0 0
8. Yuanyi Li 0 0
9. Zhen Ge 0 0
Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ким Шин-Вук 3 (1) 0.33
2. Морено Джованни 2 (1) 0.22
3. Цао Юньдин 1 0.11
4. Н'Думбу Александр 1 0.11
5. Baojie Zhu 1 0.11
6. Синьли Пэн 1 0.11
7. Минцзянь Чжао 1 0.11
8. Сяотин Фэн 0 0

Карточки

Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 4 0
2. John Mary 2 1
3. Zhang En'ge 2 1
4. Сельнес Оле 2 0
5. Yuan Zhang1 2 0
6. Тьеви Бифума 1 0
7. Чжипэн Цзян 1 0
8. Haolun Mi 1 0
9. Dalun Zheng 1 0
10. Сон Чжу-Хунь 1 0
11. Wai-Tsun Dai 1 0
12. Wei Qiao 1 0
Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. Синьли Пэн 4 0
2. Н'Думбу Александр 3 0
3. Цао Юньдин 2 0
4. Морено Джованни 1 0
5. Сяотин Фэн 1 0
6. Sheng Qin 1 0
7. Jiajun Bai 1 0
8. Yunqiu Li 1 0
9. Минцзянь Чжао 1 0
10. Jinhao Bi 1 0
11. Shilin Sun 1 0
12. Lu Zhang I 1 0
13. Jiabao Wen 1 0
14. Chenjie Zhu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеньчжень 16.67% (2) 16.67% (2) 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Шанхай Шэньхуа 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень
Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 3:0 Шеньчжень
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:0 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 1:0 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:1 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:3 Тянцзинь Тэда Далянь Ифан 2:3 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа

Последние игры между собой

Шеньчжень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шанхай Шэньхуа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Суперлига Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Суперлига Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Цзянсу Сунин 9 5 2 2 16 - 10 17
3. Шаньдун Лунэн 9 5 1 3 13 - 7 16
4. Шанхай Шэньхуа 9 3 3 3 10 - 13 12
5. Шеньчжень 9 3 2 4 13 - 13 11
6. Далянь Ифан 9 2 3 4 15 - 14 9
7. Гуанчжоу Фули 8 2 1 5 6 - 20 7
8. Хэнань Цзянье 9 1 3 5 11 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 8 6 2 0 20 - 6 20
2. Бэйцзин Гоань 8 5 2 1 20 - 12 17
3. Ухань Цзалл 8 5 0 3 13 - 8 15
4. Хэбей Форчун 8 3 2 3 13 - 16 11
5. Шицзячжуан 8 2 4 2 14 - 11 10
6. Циндао Хайню 8 1 4 3 9 - 13 7
7. Чуньцинь Лифан 8 1 3 4 8 - 16 6
8. Тянцзинь Тэда 8 0 1 7 6 - 21 1
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Букмекер 1 X 2
6.70 1.28 7.40
2.40 2.30 3.55
2.22 3.96 3.34
4.53 1.58 5.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.25 1.33 2.20 1.66 1.48 2.63 1.18 4.75 1.12 6.10 2.06 1.77 1.02 13.00 1.07 8.40 1.15 5.30 1.12 6.10 1.07 7.30 1.06 8.00
11.00 1.00 11.00 1.01 4.45 1.17 3.62 1.26 2.41 1.70 1.78 1.97 1.49 2.44 1.24 3.56 1.17 4.25 1.05 7.20 1.04 7.80
1.73 2.16 1.46 2.80 1.83 2.03 1.54 2.54 1.40 3.04 1.67 2.25 1.41 2.95 1.53 2.58 1.26 3.96 1.57 2.47 1.83 2.04 1.64 2.31 1.26 3.90 1.19 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.52 2.52 1.12 6.10 1.07 8.40 1.19 4.30
3.40 1.29 2.29 1.58 1.57 2.31
1.33 3.36 1.18 4.98 1.36 3.21 1.81 2.06 1.56 2.48 1.38 3.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.92 1.82 1.45 2.70 1.27 3.70
3.40 1.29 1.90 1.84 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
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