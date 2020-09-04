Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Гуанчжоу Фули
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
3
Фан
Меи
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
11
Чжан
Сювэй
36
Чао
Хэ
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
20
Miao
Tang
II
13
Chugui
Ye
15
Tixiang
Li
14
Chao
Zeng
10
Саба
Диа
21
Feiya
Chang
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
-
33 Yihao Zhong
-
27 Shaocong Wu
-
15 Dinghao Yan
-
-
-
13 Weiguo Liu
-
-
-
16 Bowen Huang2
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
20 Miao Tang IIПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
14 Chao ZengПолузащитник
-
10 Саба ДиаНападающий
-
21 Feiya ChangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
33 Bo JinНападающий
-
42 Huapeng Wang
-
11 Renato III
-
28 Chengru Wu
-
17 Yuncheng Fu
-
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ши-Хао Вэй
|6
|0.75
|2.
|Паулиньо Жозе
|5
|0.63
|3.
|Элкесон Кардосо
|3 (2)
|0.38
|4.
|Талиска Андерсон
|2 (1)
|0.25
|5.
|Fernandinho V
|2
|0.25
|6.
|Линьпэн Чжан
|1
|0.13
|7.
|Гао Чжуньи
|1
|0.13
|8.
|Liyn Yang
|0
|0
|9.
|Xin Xu
|0
|0
|10.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|11.
|Фан Меи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|4 (1)
|0.5
|2.
|Саба Диа
|2
|0.25
|3.
|Zhizhao Chen
|0
|0
|4.
|Йи Тенг
|0
|0
|5.
|Renato III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фан Меи
|3
|0
|2.
|Линьпэн Чжан
|1
|1
|3.
|Чао Хэ
|2
|0
|4.
|Чжи Чжэн
|1
|0
|5.
|Ляо Лишэн
|1
|0
|6.
|Гао Чжуньи
|1
|0
|7.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|8.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0
|9.
|Ji-Su Park
|1
|0
|10.
|Liyn Yang
|1
|0
|11.
|Чжан Сювэй
|1
|0
|12.
|Dinghao Yan
|1
|0
|13.
|Bowen Huang2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дембеле Мусса
|1
|1
|2.
|Chugui Ye
|2
|0
|3.
|Tixiang Li
|2
|0
|4.
|Miao Tang II
|2
|0
|5.
|Chun Lok Than
|2
|0
|6.
|Zhechao Chen
|2
|0
|7.
|Jiaqi Han
|2
|0
|8.
|Тошич Душко
|1
|0
|9.
|Захави Эран
|1
|0
|10.
|Songyi Li
|1
|0
|11.
|Feiya Chang
|1
|0
|12.
|Chao Zeng
|1
|0
|13.
|Zhengyu Huang
|1
|0
|14.
|Gong Zhang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|30% (6)
|Гуанчжоу Фули
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|Цзянсу Сунин
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|3.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|5.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|6.
|Далянь Ифан
|9
|2
|3
|4
|15 - 14
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 20
|8
|8.
|Хэнань Цзянье
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|8
|6
|2
|0
|20 - 6
|20
|2.
|Бэйцзин Гоань
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|Ухань Цзалл
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|15
|4.
|Хэбей Форчун
|8
|3
|2
|3
|13 - 16
|11
|5.
|Шицзячжуан
|8
|2
|4
|2
|14 - 11
|10
|6.
|Циндао Хайню
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|8.
|Тянцзинь Тэда
|8
|0
|1
|7
|6 - 21
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.10
|1.07
|7.90
|1.06
|4.05
|1.22
|3.35
|1.29
|2.33
|1.60
|2.10
|1.74
|1.88
|1.87
|1.73
|2.10
|1.60
|2.33
|1.35
|3.05
|1.27
|3.60
|1.13
|5.50
|1.11
|6.10
|8.80
|1.03
|5.95
|1.07
|4.10
|1.20
|3.46
|1.28
|2.43
|1.69
|—
|—
|1.86
|1.85
|—
|—
|1.60
|2.19
|1.34
|2.93
|1.26
|3.40
|1.11
|5.45
|—
|—
|6.26
|1.08
|5.53
|1.10
|3.31
|1.32
|2.74
|1.46
|2.01
|1.84
|—
|—
|1.62
|2.34
|—
|—
|1.43
|2.84
|1.21
|4.08
|1.16
|4.60
|1.07
|7.07
|1.06
|8.25