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Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0' 7'
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
23
Ji-Su
Park
3
Фан
Меи
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
11
Чжан
Сювэй
36
Чао
Хэ
8
Паулиньо
Жозе
26
Талиска
Андерсон
9
Элкесон
Кардосо
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
20
Miao
Tang
II
36
Zhengyu
Huang
13
Chugui
Ye
15
Tixiang
Li
14
Chao
Zeng
10
Саба
Диа
21
Feiya
Chang
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Гуанчжоу Фули
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ши-Хао Вэй 6 0.75
2. Паулиньо Жозе 5 0.63
3. Элкесон Кардосо 3 (2) 0.38
4. Талиска Андерсон 2 (1) 0.25
5. Fernandinho V 2 0.25
6. Линьпэн Чжан 1 0.13
7. Гао Чжуньи 1 0.13
8. Liyn Yang 0 0
9. Xin Xu 0 0
10. Ляо Лишэн 0 0
11. Фан Меи 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 4 (1) 0.5
2. Саба Диа 2 0.25
3. Zhizhao Chen 0 0
4. Йи Тенг 0 0
5. Renato III 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Фан Меи 3 0
2. Линьпэн Чжан 1 1
3. Чао Хэ 2 0
4. Чжи Чжэн 1 0
5. Ляо Лишэн 1 0
6. Гао Чжуньи 1 0
7. Dianzuo Liu 1 0
8. Ши-Хао Вэй 1 0
9. Ji-Su Park 1 0
10. Liyn Yang 1 0
11. Чжан Сювэй 1 0
12. Dinghao Yan 1 0
13. Bowen Huang2 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Дембеле Мусса 1 1
2. Chugui Ye 2 0
3. Tixiang Li 2 0
4. Miao Tang II 2 0
5. Chun Lok Than 2 0
6. Zhechao Chen 2 0
7. Jiaqi Han 2 0
8. Тошич Душко 1 0
9. Захави Эран 1 0
10. Songyi Li 1 0
11. Feiya Chang 1 0
12. Chao Zeng 1 0
13. Zhengyu Huang 1 0
14. Gong Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 10% (2) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 30% (6)
 Гуанчжоу Фули 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Товарищеские матчи Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Товарищеские матчи Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 9 6 2 1 21 - 7 20
2. Цзянсу Сунин 9 5 2 2 16 - 10 17
3. Шаньдун Лунэн 9 5 1 3 13 - 7 16
4. Шанхай Шэньхуа 9 3 3 3 10 - 13 12
5. Шеньчжень 9 3 2 4 13 - 13 11
6. Далянь Ифан 9 2 3 4 15 - 14 9
7. Гуанчжоу Фули 0:0 9 2 2 5 6 - 20 8
8. Хэнань Цзянье 9 1 3 5 11 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 8 6 2 0 20 - 6 20
2. Бэйцзин Гоань 8 5 2 1 20 - 12 17
3. Ухань Цзалл 8 5 0 3 13 - 8 15
4. Хэбей Форчун 8 3 2 3 13 - 16 11
5. Шицзячжуан 8 2 4 2 14 - 11 10
6. Циндао Хайню 8 1 4 3 9 - 13 7
7. Чуньцинь Лифан 8 1 3 4 8 - 16 6
8. Тянцзинь Тэда 8 0 1 7 6 - 21 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Гуанчжоу Фули
1.18
9.12
17.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Гуанчжоу Фули онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.15 8.00 16.00
1.13 9.00 11.00
1.19 9.50 18.50
1.14 8.75 16.98

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.10 1.07 7.90 1.06 4.05 1.22 3.35 1.29 2.33 1.60 2.10 1.74 1.88 1.87 1.73 2.10 1.60 2.33 1.35 3.05 1.27 3.60 1.13 5.50 1.11 6.10
8.80 1.03 5.95 1.07 4.10 1.20 3.46 1.28 2.43 1.69 1.86 1.85 1.60 2.19 1.34 2.93 1.26 3.40 1.11 5.45
6.26 1.08 5.53 1.10 3.31 1.32 2.74 1.46 2.01 1.84 1.62 2.34 1.43 2.84 1.21 4.08 1.16 4.60 1.07 7.07 1.06 8.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.29 2.05 1.75 1.55 2.40 1.33 3.20
3.90 1.23 2.08 1.71 1.57 2.33
4.38 1.18 3.27 1.33 1.91 1.94 1.41 2.91 1.25 3.76 1.07 6.79 1.06 8.21
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 2.15 1.70 1.62 2.27
2.81 1.40 1.90 1.84 1.61 2.23

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
2.03 1.76
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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