Паулиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Г О О О О Л - Паулиньо забивает!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Чао Хэ не смог попасть в створ ударом издали

46' Выглядело как неплохой момент. Чао Хэ из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Chao Zeng получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Chao Zeng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Паулиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Должен был быть гол! Паулиньо имел отличный шанс, но Jiaqi Han не дал голу состоятся!

32' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Йи Тенг получил желтую карточку от судьи

29' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

28' Фан Меи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Чжан Сювэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Саба Диа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Отличные скиллы показывает Талиска Андерсон , обводя своих соперников

22' Фан Меи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

18' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Feiya Chang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

1' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре