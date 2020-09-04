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Гуанчжоу Эвергранд
2:1
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
30' Желтая карточка
Йи Тенг
56' Желтая карточка
Фан Меи
0:1
62' Гол
Zhengyu Huang
1:1
74' Гол
Талиска Андерсон
2:1
90' Гол
Паулиньо Жозе
90' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
90'+5
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
23
Ji-Su
Park
3
Фан
Меи
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
11
Чжан
Сювэй
36
Чао
Хэ
8
Паулиньо
Жозе
26
Талиска
Андерсон
9
Элкесон
Кардосо
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
20
Miao
Tang
II
36
Zhengyu
Huang
13
Chugui
Ye
15
Tixiang
Li
14
Chao
Zeng
10
Саба
Диа
21
Feiya
Chang
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Гуанчжоу Фули
3-5-2

Ход матча

30'
 
Йи Тенг
46'
 
Zhechao Chen
Chao Zeng
56'
Фан Меи
 
62'
0:1
Zhengyu Huang
(Feiya Chang)
63'
Fernandinho V
Чжан Сювэй
 
66'
Xin Xu
Чао Хэ
 
66'
Guangtai Jiang
Фан Меи
 
74'
Талиска Андерсон
(Элкесон Кардосо)
1:1
75'
 
Gong Zhang
Feiya Chang
75'
 
Zhizhao Chen
Zhengyu Huang
84'
Dinghao Yan
Liyn Yang
 
90'
Паулиньо Жозе
2:1
90'
 
Huapeng Wang
Chugui Ye
90'
Паулиньо Жозе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулиньо Жозе 6 0.67
2. Ши-Хао Вэй 6 0.67
3. Элкесон Кардосо 3 (2) 0.33
4. Талиска Андерсон 3 (1) 0.33
5. Fernandinho V 2 0.22
6. Линьпэн Чжан 1 0.11
7. Гао Чжуньи 1 0.11
8. Liyn Yang 0 0
9. Xin Xu 0 0
10. Ляо Лишэн 0 0
11. Фан Меи 0 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 4 (1) 0.44
2. Саба Диа 2 0.22
3. Zhengyu Huang 1 0.11
4. Zhizhao Chen 0 0
5. Йи Тенг 0 0
6. Feiya Chang 0 0
7. Renato III 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Фан Меи 4 0
2. Линьпэн Чжан 1 1
3. Чао Хэ 2 0
4. Паулиньо Жозе 1 0
5. Чжи Чжэн 1 0
6. Ляо Лишэн 1 0
7. Гао Чжуньи 1 0
8. Dianzuo Liu 1 0
9. Ши-Хао Вэй 1 0
10. Ji-Su Park 1 0
11. Liyn Yang 1 0
12. Чжан Сювэй 1 0
13. Dinghao Yan 1 0
14. Bowen Huang2 1 0
Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Дембеле Мусса 1 1
2. Chugui Ye 2 0
3. Tixiang Li 2 0
4. Miao Tang II 2 0
5. Chun Lok Than 2 0
6. Zhechao Chen 2 0
7. Jiaqi Han 2 0
8. Тошич Душко 1 0
9. Захави Эран 1 0
10. Йи Тенг 1 0
11. Songyi Li 1 0
12. Feiya Chang 1 0
13. Chao Zeng 1 0
14. Zhengyu Huang 1 0
15. Gong Zhang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 9.09% (2) 22.73% (5) 31.82% (7)
 Гуанчжоу Фули 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Товарищеские матчи Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Товарищеские матчи Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Кубок Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 9 7 1 1 23 - 8 22
2. Цзянсу Сунин 9 5 2 2 16 - 10 17
3. Шаньдун Лунэн 9 5 1 3 13 - 7 16
4. Шанхай Шэньхуа 9 3 3 3 10 - 13 12
5. Шеньчжень 9 3 2 4 13 - 13 11
6. Далянь Ифан 9 2 3 4 15 - 14 9
7. Гуанчжоу Фули 9 2 1 6 7 - 22 7
8. Хэнань Цзянье 9 1 3 5 11 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 8 6 2 0 20 - 6 20
2. Бэйцзин Гоань 8 5 2 1 20 - 12 17
3. Ухань Цзалл 8 5 0 3 13 - 8 15
4. Хэбей Форчун 8 3 2 3 13 - 16 11
5. Шицзячжуан 8 2 4 2 14 - 11 10
6. Циндао Хайню 8 1 4 3 9 - 13 7
7. Чуньцинь Лифан 8 1 3 4 8 - 16 6
8. Тянцзинь Тэда 8 0 1 7 6 - 21 1
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.62 2.95 10.00
1.19 9.50 18.50
1.14 8.75 16.98

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00 2.10 1.74 1.13 5.80 1.73 2.10 1.10 6.80 1.35 3.05 1.12 6.10 1.13 5.50 1.11 6.10
8.80 1.03 5.95 1.07 4.10 1.20 3.46 1.28 2.43 1.69 1.86 1.85 1.60 2.19 1.34 2.93 1.26 3.40 1.11 5.45
6.26 1.08 5.53 1.10 3.31 1.32 2.74 1.46 2.01 1.84 1.62 2.34 1.43 2.84 1.21 4.08 1.16 4.60 1.07 7.07 1.06 8.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.72 2.08 1.18 4.75 1.10 6.80 1.55 2.40 1.33 3.20
3.90 1.23 2.08 1.71 1.57 2.33
4.38 1.18 3.27 1.33 1.91 1.94 1.41 2.91 1.25 3.76 1.07 6.79 1.06 8.21
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.57 1.77 2.04 1.62 2.70
2.81 1.40 1.90 1.84 1.61 2.23

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
2.03 1.76
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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