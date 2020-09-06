Ухань Цзалл
0:2
Перерыв
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Бэйцзин Гоань
0:1
23' ГолБакамбу Седрик
0:2
45' ГолЮйнин Чжан
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
22
Junjian
Liao
3
Yi
Liu1
26
Yun
Liu
18
Zhiwei
Song
20
Hang
Li
21
Zilei
Jiang
17
Куасси
Жан
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
- Основной состав
-
16 Chunyu DongВратарь
-
15 Tian MingЗащитник
- Защитник
-
22 Junjian LiaoЗащитник
-
3 Yi Liu1Защитник
-
26 Yun LiuПолузащитник
-
18 Zhiwei SongПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
- Нападающий
-
21 Zilei JiangНападающий
-
17 Куасси ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
- Защитник
-
6 Chao LiПолузащитник
-
11 Tong ZhouПолузащитник
-
25 Гнаоре ЭддиПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
-
31 Сюшэн ДунНападающий
-
24 Kai Wang II
-
39 Zhen Cong
-
4 Zhibo Ai
-
7 Yi Luo
-
-
Главный тренер: Хосе Гонсалес Лопес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
20 Ziming Wang
-
24 Fan Yang1
-
19 Alan VI
-
32 Guobo Liu
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куасси Жан
|4 (2)
|0.44
|2.
|Jinghang Hu
|3
|0.33
|3.
|Баптистао Лео
|1
|0.11
|4.
|Chenglin Zhang
|1
|0.11
|5.
|Yun Liu
|1
|0.11
|6.
|Junjian Liao
|1
|0.11
|7.
|Hang Li
|1
|0.11
|8.
|Гнаоре Эдди
|0
|0
|9.
|Kai Wang II
|0
|0
|10.
|Tong Zhou
|0
|0
|11.
|Zilei Jiang
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакамбу Седрик
|8 (1)
|0.89
|2.
|Alan VI
|3
|0.33
|3.
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.22
|4.
|Виера Хонатан
|1
|0.11
|5.
|Сичжэ Чжан
|1
|0.11
|6.
|Юйнин Чжан
|1
|0.11
|7.
|Ziming Wang
|1
|0.11
|8.
|Пяо Чэн
|1
|0.11
|9.
|Lei Li1
|1
|0.11
|10.
|Gang Wang
|0
|0
|11.
|Аугусто Ренато
|0
|0
|12.
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|13.
|Jin Taiyan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Chenglin Zhang
|2
|0
|2.
|Zhiwei Song
|2
|0
|3.
|Yi Liu1
|2
|0
|4.
|Карришу Даниэль
|1
|0
|5.
|Баптистао Лео
|1
|0
|6.
|Tong Zhou
|1
|0
|7.
|Jinghang Hu
|1
|0
|8.
|Hang Li
|1
|0
|9.
|Minwen Jiang
|1
|0
|10.
|Tian Ming
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gang Wang
|3
|0
|2.
|Йеннарис Никлас
|2
|0
|3.
|Дабао Юй
|2
|0
|4.
|Сичжэ Чжан
|2
|0
|5.
|Го Цюаньбо
|0
|1
|6.
|Fan Yang1
|0
|1
|7.
|Пен Лю
|1
|0
|8.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|9.
|Yang Yu1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ухань Цзалл
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Бэйцзин Гоань
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Ухань Цзалл Последние 20 матчей: + = -Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Цзалл Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:0 Далянь Ифан Ухань Цзалл 2:1 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Тэда 2:1 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Цзалл
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун
Последние игры между собой
Ухань Цзалл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бэйцзин Гоань: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|2.
|Цзянсу Сунин
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|3.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|5.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|6.
|Далянь Ифан
|9
|2
|3
|4
|15 - 14
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|9
|2
|1
|6
|7 - 22
|7
|8.
|Хэнань Цзянье
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|2.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|9
|6
|2
|1
|21 - 12
|20
|3.
|Ухань Цзалл
|0:1
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|4.
|Хэбей Форчун
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Шицзячжуан
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Чуньцинь Лифан
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|7.
|Циндао Хайню
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|6.80
|1.10
|5.30
|1.15
|—
|—
|2.52
|1.72
|2.10
|1.74
|1.87
|2.20
|1.90
|1.90
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.13
|5.40
|1.11
|6.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|11.25
|1.00
|11.25
|1.00
|5.15
|1.12
|4.40
|1.17
|—
|—
|2.77
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.77
|2.28
|—
|—
|1.37
|2.94
|1.26
|3.48
|1.10
|5.50
|1.08
|6.10
|1.01
|10.25
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.18
|1.20
|3.43
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.67
|—
|—
|1.77
|2.10
|—
|—
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.24
|3.82
|1.18
|4.35
|1.07
|7.10
|1.06
|8.41
|1.03
|12.27
|1.02
|12.71
|—
|—
|—
|—
|6.27
|1.13
|2.81
|1.45
|2.23
|1.68
|2.43
|1.58
|2.11
|1.77
|1.77
|2.10
|1.56
|2.49
|1.43
|2.87
|1.52
|2.58
|—
|—
|1.14
|5.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.05
|9.50
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.54
|1.48
|—
|—
|1.67
|2.13
|—
|—
|1.27
|3.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.33
|—
|—
|2.26
|1.66
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.19
|4.25
|1.12
|5.15
|1.03
|11.96
|1.02
|12.71
|2.22
|1.69
|1.83
|2.03
|1.43
|2.91
|1.29
|3.68
|1.66
|2.27
|1.46
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—