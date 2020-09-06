Первый тайм

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Юйнин Чжан нанес удар в каркас ворот!

47' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Г О О О О Л - Юйнин Чжан изменил счет на табло!

43' Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали

40' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе

31' Zhiwei Song не смог попасть в створ ударом издали

30' Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом

30' Min-Jae Kim выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Г О О О О Л - Бакамбу Седрик классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

22' Матч возобновлен

22' Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Виера Хонатан пробил со штрафного прямо в стенку

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Ган получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Ван Ган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе

11' Yun Liu не смог попасть в створ ударом издали

10' Chunyu Dong взял и забрал мяч на выходе

9' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Zilei Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре