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Ухань Цзалл
0:2
Перерыв

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
23' Гол
Бакамбу Седрик
0:2
45' Гол
Юйнин Чжан
16
Chunyu
Dong
15
Tian
Ming
5
Pengfei
Han
22
Junjian
Liao
3
Yi
Liu1
26
Yun
Liu
18
Zhiwei
Song
20
Hang
Li
10
Баптистао
Лео
21
Zilei
Jiang
17
Куасси
Жан
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
5
Аугусто
Ренато
6
Чи
Чжунго
10
Сичжэ
Чжан
21
Виера
Хонатан
17
Бакамбу
Седрик
9
Юйнин
Чжан
Ухань Цзалл
4-3-3
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2

Ход матча

23'
0:1
Бакамбу Седрик
(Юйнин Чжан)
45'
0:2
Юйнин Чжан
(Виера Хонатан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куасси Жан 4 (2) 0.44
2. Jinghang Hu 3 0.33
3. Баптистао Лео 1 0.11
4. Chenglin Zhang 1 0.11
5. Yun Liu 1 0.11
6. Junjian Liao 1 0.11
7. Hang Li 1 0.11
8. Гнаоре Эдди 0 0
9. Kai Wang II 0 0
10. Tong Zhou 0 0
11. Zilei Jiang 0 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 8 (1) 0.89
2. Alan VI 3 0.33
3. Сетер Йон-Хоу 2 0.22
4. Виера Хонатан 1 0.11
5. Сичжэ Чжан 1 0.11
6. Юйнин Чжан 1 0.11
7. Ziming Wang 1 0.11
8. Пяо Чэн 1 0.11
9. Lei Li1 1 0.11
10. Gang Wang 0 0
11. Аугусто Ренато 0 0
12. Йеннарис Никлас 0 0
13. Jin Taiyan 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
# Игрок      
1. Chenglin Zhang 2 0
2. Zhiwei Song 2 0
3. Yi Liu1 2 0
4. Карришу Даниэль 1 0
5. Баптистао Лео 1 0
6. Tong Zhou 1 0
7. Jinghang Hu 1 0
8. Hang Li 1 0
9. Minwen Jiang 1 0
10. Tian Ming 1 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Gang Wang 3 0
2. Йеннарис Никлас 2 0
3. Дабао Юй 2 0
4. Сичжэ Чжан 2 0
5. Го Цюаньбо 0 1
6. Fan Yang1 0 1
7. Пен Лю 1 0
8. Фернандо Мартинс 1 0
9. Yang Yu1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ухань Цзалл 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1)
 Бэйцзин Гоань 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Ухань Цзалл Последние 20 матчей: + = -
Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Хэбей Форчун 3:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан
Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Ухань Цзалл 1:2 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Тянцзинь Цюаньцзянь 3:1 Ухань Цзалл Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:0 Далянь Ифан Ухань Цзалл 2:1 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Тэда 2:1 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:2 Ухань Цзалл Ухань Цзалл 1:1 Шанхай СИПГ Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Цзалл
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун

Последние игры между собой

Ухань Цзалл: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бэйцзин Гоань: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Суперлига Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Цзалл Суперлига Ухань Цзалл 0:1 Бэйцзин Гоань Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 9 7 1 1 23 - 8 22
2. Цзянсу Сунин 9 5 2 2 16 - 10 17
3. Шаньдун Лунэн 9 5 1 3 13 - 7 16
4. Шанхай Шэньхуа 9 3 3 3 10 - 13 12
5. Шеньчжень 9 3 2 4 13 - 13 11
6. Далянь Ифан 9 2 3 4 15 - 14 9
7. Гуанчжоу Фули 9 2 1 6 7 - 22 7
8. Хэнань Цзянье 9 1 3 5 11 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 9 6 2 1 20 - 8 20
2. Бэйцзин Гоань 1:0 9 6 2 1 21 - 12 20
3. Ухань Цзалл 0:1 9 5 0 4 13 - 9 15
4. Хэбей Форчун 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Шицзячжуан 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Чуньцинь Лифан 9 2 3 4 10 - 17 9
7. Циндао Хайню 9 1 4 4 9 - 14 7
8. Тянцзинь Тэда 9 0 1 8 7 - 23 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ухань Цзалл
Ничья
Бэйцзин Гоань
5.95
6.77
1.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ухань Цзалл 0:2 Бэйцзин Гоань онлайн

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Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 6.70 1.19
17.00 6.20 1.20
5.95 4.75 1.57
5.38 4.33 1.58
14.80 6.77 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 6.80 1.10 5.30 1.15 2.52 1.72 2.10 1.74 1.87 2.20 1.90 1.90 1.44 2.75 1.22 4.20 1.16 5.10 1.13 5.40 1.11 6.00 1.03 10.00
11.25 1.00 11.25 1.00 5.15 1.12 4.40 1.17 2.77 1.46 2.05 1.72 1.77 2.28 1.37 2.94 1.26 3.48 1.10 5.50 1.08 6.10 1.01 10.25
10.16 1.04 9.29 1.05 4.18 1.20 3.43 1.30 2.25 1.67 1.77 2.10 1.49 2.65 1.24 3.82 1.18 4.35 1.07 7.10 1.06 8.41 1.03 12.27 1.02 12.71
6.27 1.13 2.81 1.45 2.23 1.68 2.43 1.58 2.11 1.77 1.77 2.10 1.56 2.49 1.43 2.87 1.52 2.58 1.14 5.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
3.26 1.31 2.54 1.48 1.67 2.13 1.27 3.54
3.26 1.33 2.26 1.66 1.56 2.46 1.19 4.25 1.12 5.15 1.03 11.96 1.02 12.71
2.22 1.69 1.83 2.03 1.43 2.91 1.29 3.68 1.66 2.27 1.46 2.80
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.15 1.70 1.58 2.85 1.27 3.70
4.00 1.22 2.08 1.71 1.57 2.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.44
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