Первый тайм

48' Команда Гуанчжоу Фули играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Йи Тенг получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Йи Тенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сун Босюань навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Дембеле Мусса получил желтую карточку от судьи

39' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ма Ксянгью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' После проверки VAR судья не изменил решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Сун Босюань навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Рибейро Калихто Ренатиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Chugui Ye выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Саба Диа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали

20' Матч возобновлен

20' Hao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Chugui Ye получил желтую карточку от судьи

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Саба Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Feiya Chang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

7' Саба Диа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Ким Сунг-Хван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре