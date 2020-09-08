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Гуанчжоу Фули
3:1
Перерыв

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
1:0
12' Гол
Саба Диа
13' Желтая карточка
Chugui Ye
30' Желтая карточка
Sung-Hwan Kim
1:1
35' Пенальти
Дурадо Энрике
2:1
39' Гол
Саба Диа
40' Желтая карточка
Дембеле Мусса
42' Желтая карточка
Ма Ксянгью
3:1
43' Гол
Chugui Ye
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
5
Songyi
Li
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
13
Chugui
Ye
36
Zhengyu
Huang
8
Дембеле
Мусса
21
Feiya
Chang
11
Renato
III
10
Саба
Диа
17
Yan
Wu
20
Boxuan
Feng
25
Hao
Chen
III
14
Sung-Hwan
Kim
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
22
Сун
Босюань
8
Чоу
Тим
28
Ма
Ксянгью
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
Гуанчжоу Фули
4-4-2
Хэнань Цзянье
5-3-2

Ход матча

12'
Саба Диа
(Renato III)
1:0
13'
Chugui Ye
 
30'
 
Sung-Hwan Kim
35'
1:1
Дурадо Энрике
39'
Саба Диа
(Chugui Ye)
2:1
40'
Дембеле Мусса
 
42'
 
Ма Ксянгью
43'
Chugui Ye
(Саба Диа)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саба Диа 4 0.4
2. Захави Эран 4 (1) 0.4
3. Zhengyu Huang 1 0.1
4. Renato III 0 0
5. Zhizhao Chen 0 0
6. Йи Тенг 0 0
7. Chugui Ye 0 0
8. Feiya Chang 0 0
Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 6 (3) 0.6
2. Каранга Фернандо 2 0.2
3. Boxuan Feng 1 0.1
4. Yusong Ni 1 0.1
5. Zhao Ke 1 0.1
6. Ivo I 0 0
7. Чоу Тим 0 0
8. Сун Босюань 0 0
9. Changjie Du 0 0
10. Ye Yuan 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Дембеле Мусса 2 1
2. Chugui Ye 3 0
3. Tixiang Li 2 0
4. Miao Tang II 2 0
5. Chun Lok Than 2 0
6. Zhechao Chen 2 0
7. Jiaqi Han 2 0
8. Тошич Душко 1 0
9. Захави Эран 1 0
10. Йи Тенг 1 0
11. Songyi Li 1 0
12. Feiya Chang 1 0
13. Chao Zeng 1 0
14. Zhengyu Huang 1 0
15. Gong Zhang 1 0
Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 4 0
2. Ма Ксянгью 4 0
3. Дурадо Энрике 3 0
4. Цао Гу 3 0
5. Hao Chen III 3 0
6. Yusong Ni 1 1
7. Шангуань Ван 2 0
8. Zhao Ke 2 0
9. Sung-Hwan Kim 1 0
10. Сун Босюань 1 0
11. Yan Wu 1 0
12. Boxuan Feng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Фули 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Хэнань Цзянье 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 9 7 1 1 23 - 8 22
2. Цзянсу Сунин 9 5 2 2 16 - 10 17
3. Шаньдун Лунэн 9 5 1 3 13 - 7 16
4. Шанхай Шэньхуа 9 3 3 3 10 - 13 12
5. Шеньчжень 9 3 2 4 13 - 13 11
6. Гуанчжоу Фули 3:1 10 3 1 6 10 - 23 10
7. Далянь Ифан 9 2 3 4 15 - 14 9
8. Хэнань Цзянье 1:3 10 1 3 6 12 - 24 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 9 6 2 1 20 - 8 20
2. Бэйцзин Гоань 9 5 3 1 22 - 14 18
3. Ухань Цзалл 9 5 1 3 15 - 10 16
4. Хэбей Форчун 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Шицзячжуан 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Чуньцинь Лифан 9 2 3 4 10 - 17 9
7. Циндао Хайню 9 1 4 4 9 - 14 7
8. Тянцзинь Тэда 9 0 1 8 7 - 23 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Хэнань Цзянье
2.80
4.00
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.00 6.00
1.53 3.25 5.80
2.41 3.98 2.98
2.52 3.41 2.79
2.80 2.71 3.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 5.30 1.15 4.44 1.20 4.60 1.19 2.06 1.73 3.50 1.30 2.05 1.75 1.55 2.45 1.35 3.15 1.14 5.55 1.11 6.50
12.50 1.02 4.70 1.18 3.70 1.26 2.48 1.67 1.83 1.93 1.52 2.46 1.27 3.62
9.29 1.05 7.97 1.07 3.85 1.25 3.08 1.36 2.07 1.73 1.64 2.22 1.42 2.81 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 16.06 1.01 16.44
7.54 1.11 2.73 1.49 5.26 1.18 2.36 1.62 2.00 1.85 2.63 1.52 2.12 1.76 1.84 2.02 1.55 2.54 1.42 3.00 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.90 1.25 2.63 1.48 6.50 1.11 3.25 1.33 1.44 2.75
3.42 1.28 2.38 1.54 1.58 2.29 1.22 4.00
3.13 1.35 2.12 1.70 1.51 2.51 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.63 1.02 13.35
3.38 1.35 2.87 1.45 2.25 1.68 1.75 2.15 1.91 1.94 1.58 2.46 1.26 4.12 1.28 3.84 1.16 5.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.05 1.37 1.80 2.00 1.57 2.40 1.23 4.05
3.42 1.28 1.91 1.83 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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