Гуанчжоу Фули
3:1
Конец матча
Стадион: Джинжоу
Хэнань Цзянье
1:0
12' ГолСаба Диа
13' Желтая карточкаChugui Ye
30' Желтая карточкаSung-Hwan Kim
1:1
35' ПенальтиДурадо Энрике
2:1
39' ГолСаба Диа
40' Желтая карточкаДембеле Мусса
42' Желтая карточкаМа Ксянгью
3:1
43' ГолChugui Ye
58' Желтая карточкаЧоу Тим
59' Желтая карточкаДурадо Энрике
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
13
Chugui
Ye
21
Feiya
Chang
11
Renato
III
10
Саба
Диа
17
Yan
Wu
20
Boxuan
Feng
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
22
Сун
Босюань
8
Чоу
Тим
28
Ма
Ксянгью
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Feiya ChangПолузащитник
-
11 Renato IIIНападающий
-
10 Саба ДиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
14 Chao ZengЗащитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
33 Bo JinНападающий
-
28 Chengru Wu
-
-
17 Yuncheng Fu
-
42 Huapeng Wang
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
16 Kuo YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Changjie DuПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ziyi Niu
-
18 Haiwang Song
-
32 Ye Yuan
-
Главный тренер: Yang Ji
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
13'
30'
35'
1:1
40'
42'
46'
56'
58'
59'
61'
75'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саба Диа
|4
|0.4
|2.
|Захави Эран
|4 (1)
|0.4
|3.
|Chugui Ye
|1
|0.1
|4.
|Zhengyu Huang
|1
|0.1
|5.
|Renato III
|0
|0
|6.
|Zhizhao Chen
|0
|0
|7.
|Йи Тенг
|0
|0
|8.
|Feiya Chang
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|6 (3)
|0.6
|2.
|Каранга Фернандо
|2
|0.2
|3.
|Boxuan Feng
|1
|0.1
|4.
|Yusong Ni
|1
|0.1
|5.
|Zhao Ke
|1
|0.1
|6.
|Ivo I
|0
|0
|7.
|Чоу Тим
|0
|0
|8.
|Сун Босюань
|0
|0
|9.
|Changjie Du
|0
|0
|10.
|Ye Yuan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дембеле Мусса
|2
|1
|2.
|Chugui Ye
|3
|0
|3.
|Tixiang Li
|2
|0
|4.
|Miao Tang II
|2
|0
|5.
|Chun Lok Than
|2
|0
|6.
|Zhechao Chen
|2
|0
|7.
|Jiaqi Han
|2
|0
|8.
|Тошич Душко
|1
|0
|9.
|Захави Эран
|1
|0
|10.
|Йи Тенг
|1
|0
|11.
|Songyi Li
|1
|0
|12.
|Feiya Chang
|1
|0
|13.
|Chao Zeng
|1
|0
|14.
|Zhengyu Huang
|1
|0
|15.
|Gong Zhang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чоу Тим
|5
|0
|2.
|Дурадо Энрике
|4
|0
|3.
|Ма Ксянгью
|4
|0
|4.
|Цао Гу
|3
|0
|5.
|Hao Chen III
|3
|0
|6.
|Yusong Ni
|1
|1
|7.
|Шангуань Ван
|2
|0
|8.
|Zhao Ke
|2
|0
|9.
|Sung-Hwan Kim
|1
|0
|10.
|Сун Босюань
|1
|0
|11.
|Yan Wu
|1
|0
|12.
|Boxuan Feng
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Фули
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|Хэнань Цзянье
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|7
|1
|1
|23 - 8
|22
|2.
|Цзянсу Сунин
|0:1
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|3.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|5.
|Далянь Ифан
|1:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 14
|12
|6.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|7.
|Гуанчжоу Фули
|10
|3
|1
|6
|10 - 23
|10
|8.
|Хэнань Цзянье
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|2.
|Бэйцзин Гоань
|9
|5
|3
|1
|22 - 14
|18
|3.
|Ухань Цзалл
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|Хэбей Форчун
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Шицзячжуан
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Чуньцинь Лифан
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|7.
|Циндао Хайню
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|5.30
|1.15
|4.44
|1.20
|—
|—
|4.60
|1.19
|2.06
|1.73
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|—
|—
|12.50
|1.02
|4.70
|1.18
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.48
|1.67
|—
|—
|1.83
|1.93
|—
|—
|1.52
|2.46
|—
|—
|1.27
|3.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.07
|3.85
|1.25
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.81
|—
|—
|1.20
|4.41
|—
|—
|1.16
|5.05
|—
|—
|1.06
|8.58
|—
|—
|1.05
|9.29
|—
|—
|1.01
|16.06
|1.01
|16.44
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.54
|1.11
|—
|—
|2.73
|1.49
|5.26
|1.18
|2.36
|1.62
|2.00
|1.85
|2.63
|1.52
|2.12
|1.76
|1.84
|2.02
|1.55
|2.54
|1.42
|3.00
|1.76
|2.12
|1.47
|2.78
|1.19
|5.11
|1.65
|2.31
|1.11
|7.40
|1.72
|2.19
|1.45
|2.85
|1.12
|7.27
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|6.50
|1.11
|—
|—
|3.25
|1.33
|1.44
|2.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.28
|—
|—
|2.38
|1.54
|—
|—
|1.58
|2.29
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.35
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.51
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.12
|5.98
|—
|—
|1.02
|12.63
|1.02
|13.35
|3.38
|1.35
|2.87
|1.45
|2.25
|1.68
|1.75
|2.15
|1.91
|1.94
|1.58
|2.46
|1.26
|4.12
|1.28
|3.84
|1.16
|5.88
|—
|—
|—
|—