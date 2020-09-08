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Гуанчжоу Фули
3:1
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
1:0
12' Гол
Саба Диа
13' Желтая карточка
Chugui Ye
30' Желтая карточка
Sung-Hwan Kim
1:1
35' Пенальти
Дурадо Энрике
2:1
39' Гол
Саба Диа
40' Желтая карточка
Дембеле Мусса
42' Желтая карточка
Ма Ксянгью
3:1
43' Гол
Chugui Ye
58' Желтая карточка
Чоу Тим
59' Желтая карточка
Дурадо Энрике
90'+5
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
5
Songyi
Li
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
13
Chugui
Ye
36
Zhengyu
Huang
8
Дембеле
Мусса
21
Feiya
Chang
11
Renato
III
10
Саба
Диа
17
Yan
Wu
20
Boxuan
Feng
25
Hao
Chen
III
14
Sung-Hwan
Kim
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
22
Сун
Босюань
8
Чоу
Тим
28
Ма
Ксянгью
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
Гуанчжоу Фули
4-4-2
Хэнань Цзянье
5-3-2

Ход матча

12'
Саба Диа
(Renato III)
1:0
13'
Chugui Ye
 
30'
 
Sung-Hwan Kim
35'
1:1
Дурадо Энрике
39'
Саба Диа
(Chugui Ye)
2:1
40'
Дембеле Мусса
 
42'
 
Ма Ксянгью
43'
Chugui Ye
(Саба Диа)
3:1
46'
Jihong Jiang
Йи Тенг
 
46'
 
Бассогог Кристиан
Ма Ксянгью
56'
Tixiang Li
Chugui Ye
 
58'
 
Чоу Тим
59'
 
Дурадо Энрике
61'
 
Changjie Du
Boxuan Feng
61'
 
Kuo Yang
Сун Босюань
75'
Chengru Wu
Renato III
 
90'
Gong Zhang
Дембеле Мусса
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саба Диа 4 0.4
2. Захави Эран 4 (1) 0.4
3. Chugui Ye 1 0.1
4. Zhengyu Huang 1 0.1
5. Renato III 0 0
6. Zhizhao Chen 0 0
7. Йи Тенг 0 0
8. Feiya Chang 0 0
Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 6 (3) 0.6
2. Каранга Фернандо 2 0.2
3. Boxuan Feng 1 0.1
4. Yusong Ni 1 0.1
5. Zhao Ke 1 0.1
6. Ivo I 0 0
7. Чоу Тим 0 0
8. Сун Босюань 0 0
9. Changjie Du 0 0
10. Ye Yuan 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Дембеле Мусса 2 1
2. Chugui Ye 3 0
3. Tixiang Li 2 0
4. Miao Tang II 2 0
5. Chun Lok Than 2 0
6. Zhechao Chen 2 0
7. Jiaqi Han 2 0
8. Тошич Душко 1 0
9. Захави Эран 1 0
10. Йи Тенг 1 0
11. Songyi Li 1 0
12. Feiya Chang 1 0
13. Chao Zeng 1 0
14. Zhengyu Huang 1 0
15. Gong Zhang 1 0
Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 5 0
2. Дурадо Энрике 4 0
3. Ма Ксянгью 4 0
4. Цао Гу 3 0
5. Hao Chen III 3 0
6. Yusong Ni 1 1
7. Шангуань Ван 2 0
8. Zhao Ke 2 0
9. Sung-Hwan Kim 1 0
10. Сун Босюань 1 0
11. Yan Wu 1 0
12. Boxuan Feng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Фули 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1) 10% (1) 10% (1)
 Хэнань Цзянье 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:3 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Хэнань Цзянье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 9 7 1 1 23 - 8 22
2. Цзянсу Сунин 0:1 10 5 2 3 16 - 11 17
3. Шаньдун Лунэн 9 5 1 3 13 - 7 16
4. Шанхай Шэньхуа 9 3 3 3 10 - 13 12
5. Далянь Ифан 1:0 10 3 3 4 16 - 14 12
6. Шеньчжень 9 3 2 4 13 - 13 11
7. Гуанчжоу Фули 10 3 1 6 10 - 23 10
8. Хэнань Цзянье 10 1 3 6 12 - 24 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 9 6 2 1 20 - 8 20
2. Бэйцзин Гоань 9 5 3 1 22 - 14 18
3. Ухань Цзалл 9 5 1 3 15 - 10 16
4. Хэбей Форчун 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Шицзячжуан 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Чуньцинь Лифан 9 2 3 4 10 - 17 9
7. Циндао Хайню 9 1 4 4 9 - 14 7
8. Тянцзинь Тэда 9 0 1 8 7 - 23 1
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 13.00 52.00
1.02 19.00 45.00
2.41 3.98 2.98
2.52 3.41 2.79
1.12 9.42 23.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.02 5.30 1.15 4.44 1.20 4.60 1.19 2.06 1.73 3.50 1.30 2.05 1.75 1.55 2.45 2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
12.50 1.02 4.70 1.18 3.70 1.26 2.48 1.67 1.83 1.93 1.52 2.46 1.27 3.62
9.29 1.05 7.97 1.07 3.85 1.25 3.08 1.36 2.07 1.73 1.64 2.22 1.42 2.81 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 16.06 1.01 16.44
7.54 1.11 2.73 1.49 5.26 1.18 2.36 1.62 2.00 1.85 2.63 1.52 2.12 1.76 1.84 2.02 1.55 2.54 1.42 3.00 1.76 2.12 1.47 2.78 1.19 5.11 1.65 2.31 1.11 7.40 1.72 2.19 1.45 2.85 1.12 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.90 1.25 2.63 1.48 6.50 1.11 3.25 1.33 1.44 2.75
3.42 1.28 2.38 1.54 1.58 2.29 1.22 4.00
3.13 1.35 2.12 1.70 1.51 2.51 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.63 1.02 13.35
3.38 1.35 2.87 1.45 2.25 1.68 1.75 2.15 1.91 1.94 1.58 2.46 1.26 4.12 1.28 3.84 1.16 5.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.05 1.37 1.80 2.00 1.57 2.40 1.23 4.05
3.42 1.28 1.91 1.83 1.43 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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