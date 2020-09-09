Как он промахнулся? Паулиньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

43' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

38' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Сельнес Оле из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Паулиньо пробует нанести удар издали, но Го Вэй держит все под контролем

35' Удар от ворот произведет Шеньчжень

34' Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

33' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

30' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Г О О О О Л - Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд забил гол! Легко это для такого игрока, как Паулиньо

28' Игрок команды Гуанчжоу Эвергранд делает подачу в штрафную.

27' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' [player1] из команды [team] в офсайде

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Harold Preciado . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Шеньчжень

17' Xin Xu разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Guangtai Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Xin Xu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Отличный пас сделал Wai-Tsun Dai из команды Шеньчжень . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Шеньчжень начинает с центра поля