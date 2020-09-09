Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Второй тайм: 79'
Шеньчжень
1:0
28' ГолПаулиньо Жозе
47' Желтая карточкаGuangtai Jiang
2:0
54' ГолFernandinho V
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
10
Чжи
Чжэн
12
Xin
Xu
17
Liyn
Yang
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
19
Тьеви
Бифума
21
Чжипэн
Цзян
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Имин ЛюЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Shaocong Wu
-
-
15 Dinghao Yan
-
14 Kaiyuan Tan
-
24 Shilong Wang
-
-
13 Weiguo Liu
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
-
19 Тьеви БифумаНападающий
- Нападающий
-
21 Чжипэн ЦзянНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Qiang Jin
-
11 Yuan Zhang1
-
4 Wei Qiao
-
24 Xin Zhou2
-
56 Haofeng Xu
-
17 Yue Liu
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
28'
1:0
47'
54'
2:0
55'
64'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулиньо Жозе
|7
|0.7
|2.
|Ши-Хао Вэй
|6
|0.6
|3.
|Элкесон Кардосо
|3 (2)
|0.3
|4.
|Талиска Андерсон
|3 (1)
|0.3
|5.
|Fernandinho V
|3
|0.3
|6.
|Линьпэн Чжан
|1
|0.1
|7.
|Гао Чжуньи
|1
|0.1
|8.
|Liyn Yang
|0
|0
|9.
|Xin Xu
|0
|0
|10.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|11.
|Фан Меи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|6 (2)
|0.6
|2.
|Harold Preciado
|2 (1)
|0.2
|3.
|Лин Гао
|2 (1)
|0.2
|4.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.1
|5.
|Цзю Янь
|1
|0.1
|6.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|7.
|Сельнес Оле
|0
|0
|8.
|Yuanyi Li
|0
|0
|9.
|Zhen Ge
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фан Меи
|4
|0
|2.
|Линьпэн Чжан
|1
|1
|3.
|Чао Хэ
|2
|0
|4.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|5.
|Чжи Чжэн
|1
|0
|6.
|Ляо Лишэн
|1
|0
|7.
|Гао Чжуньи
|1
|0
|8.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|9.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0
|10.
|Ji-Su Park
|1
|0
|11.
|Liyn Yang
|1
|0
|12.
|Чжан Сювэй
|1
|0
|13.
|Dinghao Yan
|1
|0
|14.
|Bowen Huang2
|1
|0
|15.
|Guangtai Jiang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|4
|0
|2.
|John Mary
|2
|1
|3.
|Zhang En'ge
|2
|1
|4.
|Сельнес Оле
|2
|0
|5.
|Yuan Zhang1
|2
|0
|6.
|Тьеви Бифума
|1
|0
|7.
|Чжипэн Цзян
|1
|0
|8.
|Haolun Mi
|1
|0
|9.
|Dalun Zheng
|1
|0
|10.
|Сон Чжу-Хунь
|1
|0
|11.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|12.
|Wei Qiao
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|Шеньчжень
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан
Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2:0
|10
|8
|1
|1
|25 - 8
|25
|2.
|Цзянсу Сунин
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|3.
|Шаньдун Лунэн
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|5.
|Шеньчжень
|0:2
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|6.
|Гуанчжоу Фули
|10
|3
|1
|6
|10 - 23
|10
|7.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|8.
|Хэнань Цзянье
|10
|1
|3
|6
|12 - 24
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|9
|6
|2
|1
|20 - 8
|20
|2.
|Бэйцзин Гоань
|9
|5
|3
|1
|22 - 14
|18
|3.
|Ухань Цзалл
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|Хэбей Форчун
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Шицзячжуан
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Чуньцинь Лифан
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|7.
|Циндао Хайню
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|8.40
|1.07
|4.60
|1.19
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.33
|2.06
|1.76
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|1.08
|7.77
|1.06
|8.80
|1.05
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.50
|1.13
|—
|—
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.90
|2.10
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.33
|3.18
|1.17
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.33
|1.02
|12.47
|1.02
|5.47
|1.14
|4.55
|1.19
|—
|—
|2.67
|1.46
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.15
|—
|—
|1.38
|2.98
|1.28
|3.59
|1.13
|5.71
|1.11
|6.29
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|6.07
|1.15
|2.67
|1.51
|2.90
|1.44
|3.55
|1.32
|2.98
|1.42
|2.41
|1.60
|1.86
|1.99
|1.62
|2.38
|1.43
|2.97
|1.48
|2.76
|1.17
|5.63
|—
|—
|1.13
|6.55
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.36
|2.97
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.75
|1.26
|—
|—
|2.63
|1.47
|—
|—
|1.68
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.59
|1.19
|4.55
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|2.20
|1.71
|1.81
|2.07
|1.41
|3.05
|1.28
|3.88
|1.32
|3.53
|1.18
|5.32
|1.33
|3.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—