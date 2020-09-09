Второй тайм

94' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Harold Preciado из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Haolun Mi пробил со штрафного прямо в стенку

88' Чжан Сювэй совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Сон Чжу-Хунь получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

81' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Guangtai Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали

70' Чжан Сювэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

68' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

67' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

63' Fernando Conceicao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Шеньчжень

60' Как он промахнулся? Паулиньо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' Вратарь команды Гуанчжоу Эвергранд выходит и забирает мяч.

57' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Guangtai Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Паулиньо сделал результативную передачу.

54' Г О О О О Л - Fernando Conceicao изменил счет на табло!

54' Паулиньо разрезает оборону соперника отличным пасом

53' Harold Preciado оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Тьеви Бифума разрезает оборону соперника отличным пасом

49' Zhang Yuan из команды Шеньчжень делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Guangtai Jiang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля