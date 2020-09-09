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Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
28' Гол
Паулиньо Жозе
47' Желтая карточка
Guangtai Jiang
2:0
54' Гол
Fernandinho V
88' Желтая карточка
Сон Чжу-Хунь
88' Желтая карточка
Чжан Сювэй
90'+4
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
10
Чжи
Чжэн
19
Fernandinho
V
12
Xin
Xu
8
Паулиньо
Жозе
17
Liyn
Yang
26
Талиска
Андерсон
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
6
Shuai
Pei
5
Сон
Чжу-Хунь
25
Haolun
Mi
14
Zhang
En'ge
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
19
Тьеви
Бифума
9
Harold
Preciado
21
Чжипэн
Цзян
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

28'
Паулиньо Жозе
(Liyn Yang)
1:0
47'
Guangtai Jiang
 
54'
Fernandinho V
(Паулиньо Жозе)
2:0
55'
Чжан Сювэй
Xin Xu
 
64'
 
Yue Liu
Zhang En'ge
64'
 
Чжи Чжэн
Тьеви Бифума
64'
 
Yuanyi Li
Чао Хэ
64'
Элкесон Кардосо
Fernandinho V
 
71'
 
Dalun Zheng
Чжипэн Цзян
79'
Liyn Yang
Талиска Андерсон
 
79'
Aloisio Santos
Dinghao Yan
 
85'
 
Yuan Zhang1
Shuai Pei
88'
 
Сон Чжу-Хунь
88'
Чжан Сювэй
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулиньо Жозе 7 0.7
2. Ши-Хао Вэй 6 0.6
3. Элкесон Кардосо 3 (2) 0.3
4. Талиска Андерсон 3 (1) 0.3
5. Fernandinho V 3 0.3
6. Линьпэн Чжан 1 0.1
7. Гао Чжуньи 1 0.1
8. Liyn Yang 0 0
9. Xin Xu 0 0
10. Ляо Лишэн 0 0
11. Фан Меи 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 6 (2) 0.6
2. Harold Preciado 2 (1) 0.2
3. Лин Гао 2 (1) 0.2
4. Wai-Tsun Dai 1 0.1
5. Цзю Янь 1 0.1
6. Тьеви Бифума 0 0
7. Сельнес Оле 0 0
8. Yuanyi Li 0 0
9. Zhen Ge 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Фан Меи 4 0
2. Линьпэн Чжан 1 1
3. Чао Хэ 2 0
4. Чжан Сювэй 2 0
5. Паулиньо Жозе 1 0
6. Чжи Чжэн 1 0
7. Ляо Лишэн 1 0
8. Гао Чжуньи 1 0
9. Dianzuo Liu 1 0
10. Ши-Хао Вэй 1 0
11. Ji-Su Park 1 0
12. Liyn Yang 1 0
13. Dinghao Yan 1 0
14. Bowen Huang2 1 0
15. Guangtai Jiang 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 4 0
2. John Mary 2 1
3. Zhang En'ge 2 1
4. Сельнес Оле 2 0
5. Сон Чжу-Хунь 2 0
6. Yuan Zhang1 2 0
7. Тьеви Бифума 1 0
8. Чжипэн Цзян 1 0
9. Haolun Mi 1 0
10. Dalun Zheng 1 0
11. Wai-Tsun Dai 1 0
12. Wei Qiao 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 29.17% (7)
 Шеньчжень 16.67% (2) 16.67% (2) 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Урава Редс 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Ухань Цзалл Касима Антлерс 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан
Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 10 8 1 1 25 - 8 25
2. Цзянсу Сунин 10 5 3 2 17 - 11 18
3. Шаньдун Лунэн 10 5 2 3 14 - 8 17
4. Шанхай Шэньхуа 10 3 4 3 11 - 14 13
5. Шеньчжень 10 3 2 5 13 - 15 11
6. Гуанчжоу Фули 10 3 1 6 10 - 23 10
7. Далянь Ифан 10 2 4 4 16 - 15 10
8. Хэнань Цзянье 10 1 3 6 12 - 24 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 9 6 2 1 20 - 8 20
2. Бэйцзин Гоань 9 5 3 1 22 - 14 18
3. Ухань Цзалл 9 5 1 3 15 - 10 16
4. Хэбей Форчун 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Шицзячжуан 9 3 4 2 15 - 11 13
6. Чуньцинь Лифан 9 2 3 4 10 - 17 9
7. Циндао Хайню 9 1 4 4 9 - 14 7
8. Тянцзинь Тэда 9 0 1 8 7 - 23 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 23.00 48.00
1.55 5.30 5.95
1.48 4.74 6.05
1.26 5.46 14.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 4.60 1.19 2.40 1.57 1.60 2.33 2.06 1.76 1.28 3.60 1.07 8.40 1.05 9.50 1.08 7.77 1.06 8.80 1.05 8.80
5.50 1.13 3.10 1.35 2.34 1.57 1.90 2.10 1.47 2.60 1.33 3.18 1.17 4.75
13.33 1.02 12.47 1.02 5.47 1.14 4.55 1.19 2.67 1.46 2.12 1.70 1.68 2.15 1.38 2.98 1.28 3.59 1.13 5.71 1.11 6.29 1.04 10.16 1.03 11.22
6.07 1.15 2.67 1.51 2.90 1.44 1.98 1.88 1.64 2.33 2.41 1.60 1.86 1.99 1.62 2.38 1.43 2.97 1.48 2.76 1.17 5.63 1.13 6.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.50 1.53 1.85 1.95 1.55 2.45 1.16 5.10 1.09 7.20
3.20 1.32 1.80 1.95 1.36 2.97
3.75 1.26 2.63 1.47 1.68 2.15 1.28 3.59 1.19 4.55 1.05 9.29 1.04 10.16
2.20 1.71 1.81 2.07 1.41 3.05 1.28 3.88 1.32 3.53 1.18 5.32 1.33 3.45
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25
4.33 1.19 2.21 1.62 1.67 2.13 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
1.63 2.24
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
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