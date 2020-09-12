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Анортосис
0:1
Первый тайм: 30'
Омония
0'
0:1
15' Гол
Сене Кали
30'

Ход матча

15'
0:1
Сене Кали

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галициос Георгиос 1 0.33
2. Charles Eloundou 1 0.33
3. Калцас Никос 1 0.33
4. Окриашвили Торнике 1 (1) 0.33
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 2 (1) 0.67
2. Кусулос Янис 1 0.33
3. Сене Кали 1 0.33

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Окриашвили Торнике 2 0
2. Лория Гиорги 1 0
3. Калцас Никос 1 0
Омония
# Игрок      
1. Кику Франсишку 1 0
2. Ланг Адам 1 0
3. Кусулос Янис 1 0
4. Ционис Маринос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)
 Омония 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: + = -
Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина Анортосис 3:2 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 3:0 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 Анортосис
Омония Последние 20 матчей: + = -
Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония
Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Омония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Омония 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Омония 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3. АЕК Ларнака 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Анортосис 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
5. АЕЛ Лимаcсол 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Докса Катокопия 2 1 1 0 3 - 2 4
7. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Этникос Ахна 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Олимпиакос Никосия 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кармиотисса 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Пафос 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Неа Саламина 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Эносис 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Эрмис Арадиппу 2 0 0 2 1 - 9 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Сене Кали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Омония
4.00
3.32
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анортосис 0:1 Омония онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.45 3.30 2.90
4.00 3.05 1.80
2.25 3.30 3.18
2.16 3.32 3.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.04 6.20 1.10 5.55 1.12 2.15 1.70 1.81 1.99 2.15 1.65 1.29 3.40 1.35 3.05 1.07 7.50 1.10 6.25 1.01 14.50
6.60 1.07 2.88 1.36 2.19 1.63 1.69 2.22 1.35 3.04 1.23 3.72 1.06 6.90
2.73 1.47 2.37 1.59 2.01 1.82 1.72 2.15 1.55 2.47 1.46 2.77 1.21 4.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.69 2.17 1.60 2.25 1.08 7.30 1.07 7.50
2.70 1.43 1.73 2.04 1.33 3.12
2.28 1.64 1.86 1.95 1.45 2.79 1.43 2.87 1.32 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.62 1.52 2.41 1.18 4.40
3.42 1.28 2.25 1.60 1.53 2.33

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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