0:1
15' ГолСене Кали
Ход матча
15'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галициос Георгиос
|1
|0.33
|2.
|Charles Eloundou
|1
|0.33
|3.
|Калцас Никос
|1
|0.33
|4.
|Окриашвили Торнике
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|2 (1)
|0.67
|2.
|Кусулос Янис
|1
|0.33
|3.
|Сене Кали
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окриашвили Торнике
|2
|0
|2.
|Лория Гиорги
|1
|0
|3.
|Калцас Никос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кику Франсишку
|1
|0
|2.
|Ланг Адам
|1
|0
|3.
|Кусулос Янис
|1
|0
|4.
|Ционис Маринос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|Омония
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: + = -Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина Анортосис 3:2 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 3:0 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия Омония 1:0 Анортосис
Омония Последние 20 матчей: + = -Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония
Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис Докса Катокопия 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 1:2 Этникос Ахна Омония 4:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Омония 1:0 Анортосис Омония 3:0 Эрмис Арадиппу
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Омония: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Омония
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Анортосис
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Этникос Ахна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Олимпиакос Никосия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Пафос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Эрмис Арадиппу
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.00
|1.04
|6.20
|1.10
|5.55
|1.12
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.81
|1.99
|2.15
|1.65
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.35
|3.05
|1.07
|7.50
|1.10
|6.25
|1.01
|14.50
|—
|—
|6.60
|1.07
|2.88
|1.36
|—
|—
|2.19
|1.63
|—
|—
|1.69
|2.22
|—
|—
|1.35
|3.04
|1.23
|3.72
|1.06
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.47
|2.37
|1.59
|2.01
|1.82
|1.72
|2.15
|1.55
|2.47
|1.46
|2.77
|—
|—
|1.21
|4.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—