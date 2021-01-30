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Эйпен
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
30' Желтая карточка
Лепуан Кристоф
33'
31
Дефурни
Тео
22
Агбаду
Эммануэль
28
Эрис
Жонатан
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
21
Адриано
Коррея
39
Каембе
Эдо
9
Превляк
Смаил
11
Баби
Амара
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
54
Лепуан
Кристоф
6
Хочко
Дени
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
Эйпен
3-4-3
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Ход матча

30'
 
Лепуан Кристоф

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 10 (1) 0.4
2. Мусона Ноуледж 4 0.16
3. Нгой Жульен 4 0.16
4. Петерс Стеф 2 0.08
5. Кох Менно 2 0.08
6. Н'Дри Конан 1 0.04
7. Эрис Жонатан 1 0.04
8. Колс Йенс 1 0.04
9. Агбаду Эммануэль 1 0.04
10. Нуху Айзек 1 0.04
11. Адриано Коррея 0 0
12. Схоутерден Нильс 0 0
13. Коне Мамаду 0 0
14. Каембе Эдо 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.2
2. Табеку Серж 3 0.12
3. Шадаш Бруну 2 0.08
4. Бакич Марко 2 0.08
5. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.08
6. Мохамед Димитри 2 (2) 0.08
7. Фараж Имад 1 0.04
8. Онана Жан 1 0.04
9. Олинга Фабрис 1 0.04
10. Агузуль Саад 1 0.04
11. Сильвестре Матиас 1 0.04
12. Сиранни Алессандро 1 0.04
13. Бадибанга Бени 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 6 0
2. Колс Йенс 6 0
3. Кох Менно 5 0
4. Амат Хорди 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Агбаду Эммануэль 2 1
7. Адриано Коррея 3 0
8. Мусона Ноуледж 3 0
9. Нгой Жульен 3 0
10. Каембе Эдо 3 0
11. Н'Дри Конан 3 0
12. Пулен Бенуа 2 0
13. Коне Мамаду 2 0
14. Дефурни Тео 2 0
15. Превляк Смаил 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Мьянге Сенна 1 0
20. Нуху Айзек 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 7 0
2. Онана Жан 5 1
3. Хочко Дени 5 1
4. Агузуль Саад 6 0
5. Бакич Марко 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Олинга Фабрис 3 0
8. Да Кошта Нуну 3 0
9. Коффи Херве 3 0
10. Шадаш Бруну 3 0
11. Мохамед Димитри 2 0
12. Табеку Серж 2 0
13. Сильвестре Матиас 1 0
14. Лепуан Кристоф 1 0
15. Антонов Неманья 1 0
16. Бадибанга Бени 1 0
17. Киринен Роббе 1 0
18. Брим Шарль-Андреас 1 0
19. Нландю Дарли 1 0
20. Капемба Освальдо Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Мускрон-Перювельз 4.55% (1) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк
Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 24 17 3 4 50 - 17 54
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 24 10 8 6 35 - 26 38
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. АХ Лёвен 0:0 Заявка 25 10 7 8 40 - 40 37
7. Остенде Заявка 24 10 6 8 35 - 31 36
8. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 25 10 5 10 45 - 48 35
9. Шарлеруа Заявка 24 10 4 10 35 - 33 34
10. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
11. Эйпен 1:0 Заявка 25 8 9 8 30 - 39 33
12. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
13. Зульте-Варегем Заявка 24 9 3 12 36 - 44 30
14. Кортрейк Заявка 24 8 6 10 28 - 34 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 25 6 7 12 22 - 34 25
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. АХ Лёвен 0:0 Заявка 13 6 3 4 16 - 16 21
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Эйпен 1:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 21 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
6. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен 0:0 Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Эйпен 1:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 13 4 2 7 20 - 28 14
13. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
14. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
18. Мускрон-Перювельз 0:1 Заявка 13 3 2 8 9 - 21 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Фараж Имад уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    30'
    Лепуан Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Мускрон-Перювельз
2.18
3.60
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.60 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.55 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 2.95 3.70
  2.18 3.00 3.85

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.95 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.75
5.80 1.11 4.50 1.18 2.25 1.60 1.67 2.12 2.17 1.69 1.40 2.80 1.69 2.17 1.15 5.00 1.12 5.55 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 10.50 0.00 16.50
2.62 1.51 2.08 1.79 1.81 2.06 1.52 2.59 1.39 3.05 1.75 2.14 1.55 2.50 1.51 2.66 1.35 3.34 1.12 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.09 7.10
1.68 2.11 1.15 5.00 1.08 7.00 1.12 6.25 1.07 7.50
1.47 2.73 1.26 3.87 1.63 2.31 1.40 2.96 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
2.75 1.47 1.65 2.17 1.29 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Эйпен 1:0 Мускрон-Перювельз онлайн

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