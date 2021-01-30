Эйпен
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Kehrwegstadion
Мускрон-Перювельз
30' Желтая карточкаЛепуан Кристоф
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Баби
Амара
16
Коффи
Херве
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоНападающий
- Нападающий
-
11 Баби АмараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Полузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|10 (1)
|0.4
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.16
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.16
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|5.
|Кох Менно
|2
|0.08
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.2
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.12
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.08
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.08
|5.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.08
|6.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.08
|7.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|8.
|Онана Жан
|1
|0.04
|9.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|10.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|11.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.04
|12.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|13.
|Бадибанга Бени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Амат Хорди
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|7.
|Адриано Коррея
|3
|0
|8.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|9.
|Нгой Жульен
|3
|0
|10.
|Каембе Эдо
|3
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|7
|0
|2.
|Онана Жан
|5
|1
|3.
|Хочко Дени
|5
|1
|4.
|Агузуль Саад
|6
|0
|5.
|Бакич Марко
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|9.
|Коффи Херве
|3
|0
|10.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|11.
|Мохамед Димитри
|2
|0
|12.
|Табеку Серж
|2
|0
|13.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|14.
|Лепуан Кристоф
|1
|0
|15.
|Антонов Неманья
|1
|0
|16.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|17.
|Киринен Роббе
|1
|0
|18.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|19.
|Нландю Дарли
|1
|0
|20.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Мускрон-Перювельз
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк
Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|50 - 17
|54
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 26
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 40
|37
|7.
|Остенде
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|35 - 31
|36
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|45 - 48
|35
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 33
|34
|10.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|11.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 39
|33
|12.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|36 - 44
|30
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 16
|21
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 28
|14
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:1 Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 21
|11
Победитель
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