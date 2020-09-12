Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бохневич Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

44' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Саглам Геркем получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Удар от ворот произведет Херенвен

40' Саглам Геркем не смог попасть в створ ударом издали

40' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Майер Батиста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Верман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

32' Нелом Микел получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бохневич Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Херенвен

29' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

28' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Отличный командный гол!

22' Г О О О О Л - Вауденберг Лукас изменил счет на табло!

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бохневич Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Льонч Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Майер Батиста совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

16' Верман Хенк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Конголо Родни разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Выглядело как неплохой момент. Нуннели Че из команды Виллем II закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

9' Удар от ворот произведет Херенвен

8' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.