Херенвен
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Абе Ленстра
Виллем II
17' Желтая карточкаМайер Батиста
20' Желтая карточкаЛьонч Поль
1:0
22' ГолВауденберг Лукас
32' Желтая карточкаНелом Микел
44' Желтая карточкаСаглам Геркем
20
Верман
Йоэй
17
Саддики
Дрис
18
Нелом
Микел
27
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
26 Rein Smit
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Саддики ДрисЗащитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
Ход матча
17'
20'
22'
32'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вауденберг Лукас
|1
|1
|2.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майер Батиста
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нелом Микел
|1
|0
|2.
|Льонч Поль
|1
|0
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: + = -Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен
Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода
Виллем II Последние 20 матчей: + = -Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген
Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Виллем II: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Херенвен 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Херенвен Кубок Виллем II 1:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Херенвен Эредивизие Виллем II 4:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 5:0 Виллем II Эредивизие Херенвен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ВВВ-Венло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Виллем II
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|10.50
|1.02
|11.00
|1.02
|4.50
|1.18
|—
|—
|3.30
|1.31
|—
|—
|1.76
|2.00
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.21
|4.10
|1.04
|9.00
|1.05
|8.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|12.75
|1.03
|11.50
|1.04
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.27
|3.84
|1.18
|4.80
|1.08
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.24
|1.05
|9.38
|1.06
|4.34
|1.22
|—
|—
|3.49
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|1.77
|2.06
|—
|—
|1.50
|2.61
|1.25
|4.00
|1.20
|4.62
|1.08
|8.06
|1.07
|8.66
|1.02
|15.55
|1.02
|16.00
|—
|—
|—
|—
|5.20
|1.18
|2.86
|1.45
|3.71
|1.30
|2.48
|1.57
|2.02
|1.86
|1.75
|2.16
|1.47
|2.78
|1.52
|2.62
|1.29
|3.77
|—
|—
|1.19
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.20
|1.68
|—
|—
|1.48
|2.55
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.20
|4.70
|1.14
|5.90
|—
|—
|—
|—
|3.35
|1.33
|—
|—
|2.29
|1.63
|—
|—
|1.57
|2.42
|—
|—
|1.21
|4.47
|1.15
|5.54
|1.03
|12.64
|1.03
|13.32
|2.24
|1.69
|1.85
|2.04
|1.43
|2.95
|1.29
|3.75
|1.34
|3.39
|1.18
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—