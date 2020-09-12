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  3. Голландия
Херенвен
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Виллем II
0'
17' Желтая карточка
Майер Батиста
20' Желтая карточка
Льонч Поль
1:0
22' Гол
Вауденберг Лукас
32' Желтая карточка
Нелом Микел
44' Желтая карточка
Саглам Геркем
55'
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
25
Бохневич
Павел
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
10
Майер
Батиста
20
Верман
Йоэй
37
Couhaib
Driouech
9
Верман
Хенк
16
Ван
дер
Хейде
Арьен
1
Руйтер
Робин
17
Саддики
Дрис
25
Хольмен
Себастьян
18
Нелом
Микел
27
Кён
Деррик
23
Саглам
Геркем
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Херенвен
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

17'
Майер Батиста
 
20'
 
Льонч Поль
22'
Вауденберг Лукас
(Ван дер Хейде Арьен)
1:0
32'
 
Нелом Микел
44'
 
Саглам Геркем
46'
Акуджоби Хамди
Дрешевич Ибрахим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вауденберг Лукас 1 1
2. Ван дер Хейде Арьен 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Херенвен
# Игрок      
1. Майер Батиста 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 1 0
2. Льонч Поль 1 0
3. Саглам Геркем 1 0

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: + = -
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен
Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода
Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген
Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Виллем II: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Херенвен 2:2 Виллем II Кубок Херенвен 1:2 Виллем II Эредивизие Херенвен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Херенвен Эредивизие
Херенвен 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Херенвен Кубок Виллем II 1:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Херенвен Эредивизие Виллем II 4:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 5:0 Виллем II Эредивизие Херенвен 4:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Виллем II Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Херенвен 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
16. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Виллем II 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Виллем II
2.46
4.72
9.48
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Где смотреть матч Херенвен 1:0 Виллем II онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.43 4.30 7.50
1.37 4.10 9.20
2.21 3.52 3.20
2.46 3.55 2.73
1.38 4.72 9.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 11.00 1.02 4.50 1.18 3.30 1.31 1.76 2.00 1.93 1.87 1.70 2.15 1.20 4.20 1.21 4.10 1.04 9.00 1.05 8.20 1.02 11.00
12.75 1.03 11.50 1.04 4.30 1.23 3.38 1.33 2.22 1.73 1.73 2.13 1.53 2.54 1.27 3.84 1.18 4.80 1.08 8.40
10.24 1.05 9.38 1.06 4.34 1.22 3.49 1.31 2.25 1.65 1.77 2.06 1.50 2.61 1.25 4.00 1.20 4.62 1.08 8.06 1.07 8.66 1.02 15.55 1.02 16.00
5.20 1.18 2.86 1.45 3.71 1.30 2.48 1.57 2.02 1.86 1.75 2.16 1.47 2.78 1.52 2.62 1.29 3.77 1.19 5.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.44 2.20 1.68 1.48 2.55 1.17 4.70 1.04 9.00
3.30 1.33 2.22 1.66 1.54 2.48 1.20 4.70 1.14 5.90
3.35 1.33 2.29 1.63 1.57 2.42 1.21 4.47 1.15 5.54 1.03 12.64 1.03 13.32
2.24 1.69 1.85 2.04 1.43 2.95 1.29 3.75 1.34 3.39 1.18 5.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.85 1.20 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
1.60 2.35
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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