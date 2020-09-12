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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
5' Гол
Бергёйс Стивен
16' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
26'
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
30
Хюйбертс
Дин
3
Лам
Томас
11
Дрост
Йеспер
10
Леманс
Клинт
9
Ван
Дёйнен
Майк
8
Гучаннеджад
Реза
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
22
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
6
Димерс
Марк
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
ПЕК Зволле
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Бергёйс Стивен
(Димерс Марк)
16'
Хюйбертс Дин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 1
2. Димерс Марк 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Хюйбертс Дин 1 0
Фейеноорд
# Игрок      

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д
Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Херенвен 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. ПЕК Зволле 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Виллем II 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фейеноорд
5.12
6.60
1.75
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
13.00 6.60 1.20
10.00 5.70 1.25
5.00 4.45 1.60
3.74 3.94 1.75
9.16 5.95 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 11.00 1.02 4.10 1.22 3.55 1.27 2.14 1.71 1.97 1.84 1.74 2.08 1.92 1.82 1.31 3.25 1.35 3.05 1.10 6.40 1.12 5.55 1.01 12.00 1.03 10.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.65
11.30 1.04 10.24 1.05 4.62 1.20 3.72 1.28 2.33 1.61 1.84 1.97 1.54 2.50 1.28 3.72 1.22 4.34 1.09 7.54 1.08 8.06 1.02 14.59 1.02 15.06
5.40 1.17 3.41 1.34 2.97 1.42 2.52 1.56 2.03 1.85 1.77 2.13 1.58 2.46 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.51 2.55 1.47 1.23 3.90 1.33 3.15 1.05 8.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.10
3.42 1.32 2.35 1.60 1.59 2.37 1.22 4.34 1.15 5.54 1.04 11.30 1.03 12.94
2.94 1.43 2.32 1.65 1.79 2.10 2.09 1.79 1.72 2.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
1.64 2.27
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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