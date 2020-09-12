ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: МАК3ПАРК
Фейеноорд
0:1
5' ГолБергёйс Стивен
16' Желтая карточкаХюйбертс Дин
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
11
Дрост
Йеспер
10
Леманс
Клинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
-
10 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
16'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|1
|2.
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д
Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ВВВ-Венло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Виллем II
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|11.00
|1.02
|4.10
|1.22
|3.55
|1.27
|2.14
|1.71
|1.97
|1.84
|1.74
|2.08
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.35
|3.05
|1.10
|6.40
|1.12
|5.55
|1.01
|12.00
|1.03
|10.00
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.61
|1.55
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|10.24
|1.05
|4.62
|1.20
|3.72
|1.28
|2.33
|1.61
|—
|—
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.54
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.22
|4.34
|1.09
|7.54
|1.08
|8.06
|1.02
|14.59
|1.02
|15.06
|—
|—
|—
|—
|5.40
|1.17
|—
|—
|3.41
|1.34
|2.97
|1.42
|2.52
|1.56
|2.03
|1.85
|1.77
|2.13
|1.58
|2.46
|—
|—
|1.28
|3.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.51
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.32
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.22
|4.34
|1.15
|5.54
|1.04
|11.30
|1.03
|12.94
|—
|—
|2.94
|1.43
|2.32
|1.65
|1.79
|2.10
|2.09
|1.79
|1.72
|2.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—