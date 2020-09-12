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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:2
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
5' Гол
Бергёйс Стивен
16' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
50' Желтая карточка
Керстен Сэм
0:2
68' Пенальти
Бергёйс Стивен
78' Желтая карточка
Ван Полен Брам
90' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
90'+4
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
30
Хюйбертс
Дин
3
Лам
Томас
11
Дрост
Йеспер
10
Леманс
Клинт
9
Ван
Дёйнен
Майк
8
Гучаннеджад
Реза
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
22
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
6
Димерс
Марк
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
ПЕК Зволле
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Бергёйс Стивен
(Димерс Марк)
16'
Хюйбертс Дин
 
50'
Керстен Сэм
 
61'
Саймак Мустафа
Леманс Клинт
 
68'
0:2
Бергёйс Стивен
74'
Eliano Reijnders
Ван Дёйнен Майк
 
78'
Ван Полен Брам
 
82'
 
Джонстон Джордж
Ниукоп Барт
82'
 
Боженик Роберт
Йоргенсен Николай
85'
 
Тоорнстра Йенс
Кекджу Оркун
90'
 
Тоорнстра Йенс

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 2 (1) 2
2. Димерс Марк 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 1 0
2. Керстен Сэм 1 0
3. Хюйбертс Дин 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0
 Фейеноорд 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д
Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
21.00 5.10 1.30
18.00 5.00 1.22
5.00 4.45 1.60
3.74 3.94 1.75
22.37 6.01 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 2.80 1.40 4.10 1.22 1.38 2.90 2.14 1.71 1.97 1.84 1.74 2.08 1.08 7.00 1.31 3.25 1.04 9.00 1.10 6.40 1.03 10.00 1.01 12.00 1.03 10.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.61 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.65
11.30 1.04 10.24 1.05 4.62 1.20 3.72 1.28 2.33 1.61 1.84 1.97 1.54 2.50 1.28 3.72 1.22 4.34 1.09 7.54 1.08 8.06 1.02 14.59 1.02 15.06
2.59 1.53 2.15 1.75 1.70 2.24 1.46 2.82 1.50 2.70 1.29 3.72 1.35 3.31 1.48 2.77 1.37 3.20 1.58 2.46 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.51 1.45 2.62 1.23 3.90 1.03 10.00 1.05 8.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.17 5.10
3.42 1.32 2.35 1.60 1.59 2.37 1.22 4.34 1.15 5.54 1.04 11.30 1.03 12.94
2.94 1.43 2.32 1.65 1.79 2.10 1.23 4.37 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
1.64 2.27
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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